Fällan många svenskar går rakt i – handlar om tusentals kronor 

Små val får stora konsekvenser

Ett vanligt råd är att spara 5-10 procent av lönen de sista 10-15 åren före pension. Men hur pengarna placeras spelar minst lika stor roll som hur mycket som sätts undan. Lågriskalternativ kan kännas trygga, men riskerar att urholkas av inflation över tid.

Samtidigt är det inte börssvängningarna som utgör den största faran, utan något betydligt mer vardagligt: avgifterna.

Den som fastnar i avgiftsfällan riskerar att få betala priset varje månad resten av livet.

“Hundratusentals kronor”

Skillnaden mellan billiga och dyra fonder kan över tid bli enorm, även om avgiftsskillnaden bara är någon procent.

“Det låter kanske inte så mycket med en procent hit eller dit i avgift. Men över en tioårsperiod kan det handla om hundratusentals kronor som du troligen behöver bättre än din pensionsförvaltare eller bank”, säger Shoka Åhrman till News55.

Senast i december sa Jimmy Kvarnström, områdeschef för marknader på Finansinspektionen att många konsumenter riskerar att “behöva betala höga avgifter utan att få motsvarande värde. Det är ett problem som på sikt kan urholka både deras sparkapital och förtroendet för fondmarknaden”.

Shoka Åhrman, sparekonom på SPP (Foto: SPP)

1 150 kronor mer per månad

En genomgång som tidningen Privata Affärer har gjort visar att avgifterna i tjänstepensionen varierar stort beroende på var man jobbar. Statligt anställda samt anställda i kommuner och regioner har i genomsnitt betydligt högre avgifter än privatanställda tjänstemän.

För en person med 500 000 kronor i pensionskapital kan skillnaden i avgifter innebära omkring 1 150 kronor mer i avgifter per månad jämfört med en privatanställd tjänsteman.

Pensionen tar inte slut vid 65

Annat att tänka på är att pensionssparandet inte upphör den dag man slutar arbeta. Eftersom pensionen ofta ska räcka i decennier fortsätter avgifter och avkastning att spela roll även efter pensioneringen.

Dessutom underskattar många hur aktiva de faktiskt kommer att vara som pensionärer – och därmed hur mycket pengar som behövs. För den som vill ha handlingsfrihet även efter arbetslivet kan besluten som tas de sista åren bli avgörande.

Det är sällan för sent att börja spara. Men fel val – särskilt höga avgifter – kan bli en dyr läxa när lönekuvertet väl har ersatts av pension.

