Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Fällan många svenskar går rakt i – handlar om tusentals kronor 

Pensionen
För en person med 500 000 kronor i pensionskapital kan skillnaden i avgifter innebära omkring 1 150 kronor mer i avgifter per månad jämfört med en privatanställd tjänsteman (Foto: Pexels)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 22 jan. 2026Publicerad: 22 jan. 2026

Många svenskar vaknar sent när det gäller pensionen. Men även den som har tio-femton år kvar till pensionen kan fortfarande påverka sin framtida ekonomi. Det finns dock fallgropar. 

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Enligt Shoka Åhrman, sparekonom på SPP, är de sista åren i arbetslivet ofta de bästa för pensionssparande. Det berättar hon för News55. Lönen är som högst, barnen har flyttat hemifrån och många har hunnit amortera ner sina bolån. Det ger ett helt annat ekonomiskt utrymme än tidigare i livet.

Pensionen täcker allt mindre av slutlönen

Utmaningen är att den allmänna pensionen inte längre räcker lika långt som förr. Enligt beräkningar från Pensionsmyndigheten låg den allmänna pensionen 2024 runt 50 procent av slutlönen för nya pensionärer. 

Året dessförinnan hade den sjunkit till i genomsnitt 44 procent av slutlönen – en ny bottennotering. 

När Äldreriksdagen gick av stapeln i september i fjol vittnade 7 av 10 pensionärer i publiken att de inte klarar sig på sin allmänna pension. 

Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?

Prenumerera nu

Med tjänstepension inräknad hamnar många mellan 50 och 80 procent. För de flesta räcker inte det för att behålla samma levnadsstandard som under arbetslivet. Särskilt utsatta är personer som jobbat deltid eller haft längre avbrott i karriären – något som är vanligare bland kvinnor.

Missa inte: Sänk lönen, flytta utomlands – och köp en ruskigt billig bostad. Dagens PS

ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Så investerar du enkelt i private equity

04 dec. 2025
Spela klippet
PS Partner

Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet

01 dec. 2025

Små val får stora konsekvenser

ANNONS

Ett vanligt råd är att spara 5-10 procent av lönen de sista 10-15 åren före pension. Men hur pengarna placeras spelar minst lika stor roll som hur mycket som sätts undan. Lågriskalternativ kan kännas trygga, men riskerar att urholkas av inflation över tid.

Samtidigt är det inte börssvängningarna som utgör den största faran, utan något betydligt mer vardagligt: avgifterna. 

Den som fastnar i avgiftsfällan riskerar att få betala priset varje månad resten av livet.

“Hundratusentals kronor” 

Skillnaden mellan billiga och dyra fonder kan över tid bli enorm, även om avgiftsskillnaden bara är någon procent.

“Det låter kanske inte så mycket med en procent hit eller dit i avgift. Men över en tioårsperiod kan det handla om hundratusentals kronor som du troligen behöver bättre än din pensionsförvaltare eller bank”, säger Shoka Åhrman till News55. 

Senast i december sa Jimmy Kvarnström, områdeschef för marknader på Finansinspektionen att många konsumenter riskerar att “behöva betala höga avgifter utan att få motsvarande värde. Det är ett problem som på sikt kan urholka både deras sparkapital och förtroendet för fondmarknaden”. 

Pension
Shoka Åhrman, sparekonom på SPP (Foto: SPP)

1 150 kronor mer per månad

ANNONS

En genomgång som tidningen Privata Affärer har gjort visar att avgifterna i tjänstepensionen varierar stort beroende på var man jobbar. Statligt anställda samt anställda i kommuner och regioner har i genomsnitt betydligt högre avgifter än privatanställda tjänstemän.

För en person med 500 000 kronor i pensionskapital kan skillnaden i avgifter innebära omkring 1 150 kronor mer i avgifter per månad jämfört med en privatanställd tjänsteman.

Pensionen tar inte slut vid 65

Annat att tänka på är att pensionssparandet inte upphör den dag man slutar arbeta. Eftersom pensionen ofta ska räcka i decennier fortsätter avgifter och avkastning att spela roll även efter pensioneringen.

Dessutom underskattar många hur aktiva de faktiskt kommer att vara som pensionärer – och därmed hur mycket pengar som behövs. För den som vill ha handlingsfrihet även efter arbetslivet kan besluten som tas de sista åren bli avgörande.

Det är sällan för sent att börja spara. Men fel val – särskilt höga avgifter – kan bli en dyr läxa när lönekuvertet väl har ersatts av pension.

Läs också: Han flyttade till världens bästa land att pensionera sig i. E55 

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AvgiftExpertPension
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Se aktuella erbjudanden på elkombin ID.7 Tourer här!

Sverige är ett kombiland, vi ser till att det förblir så. Vinterfolk kör Volkswagen ID.7 Tourer, elkombin för Sverige – med fyrhjulsdrift.

Se erbjudandet här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS