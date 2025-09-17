Det råder stora skillnader bland avgifterna i pensionssparandet visar en ny stor genomgång. Det gör att många anställda går miste om stora summor som istället hade kunnat satsas på börsen.
Tusenlapp mer i avgifter – stora skillnader i pensionssparandet
Det kan skilja en dryg tusenlapp varje månad.
Håll koll på pensionssparandet
Svenskarna tjänstepensionssparande har olika avgifter och det gäller att ha bättre koll om man inte vill gå miste om sina sparpengar, enligt en Privata Affärer-genomgång.
Genomgången visar att villkoren är sämst för statligt anställda och de som arbetar inom kommun- och region och ibland kan avgifterna på fondplaceringarna vara flera gånger högre än för privatanställda.
Där står det klart att en statligt anställd i snitt betalar 0,35 procent i årlig avgift, räknat på ett helt aktiebaserat sparande i fondförsäkring.
Betala en tusenlapp mer
Om personen har en halv miljon kronor i sparkapital får man räkna med att betala drygt en tusenlapp mer i månaden, eller 1 150 kronor mer i avgifter, än en privatanställd tjänsteman.
Det är pengar som hade kunnat växa på börsen istället – där de hade fördubblats varje decennium – om årsavkastningen ligger på 7 procent.
Medan statligt anställda alltså betalar mer sjunker avgifterna till 0,11 procent för privatanställda tjänstemän visar genomgången.
Avgifterna på fondförsäkring i de stora tjänstepensionsavtalen:
(Inom fondförsäkring för privatanställda tjänstemän)
En majoritet av anställda har tjänstepension, hela 9 av 10.
Det är en del av pensionen som betalas av arbetsgivaren och bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsgivare, arbetsgivarorganisation och fackförbund eller direkt med den anställde.
Facken ställer tuffare krav
Som svar på de ibland höga avgifterna har facken på sistone ställt tuffare krav gentemot pensionsbolagen.
“Samtidigt som vi vill ha så låga avgifter som möjligt vill vi inte hamna i en situation där det bara finns ett par bolag att välja mellan. Hur mycket kan vi pressa bolagen innan de inte kan räkna hem sin affär längre?”, säger Renée Andersson, utredare på LO, och tillägger:
“Det är frågan.”
