Tusenlapp mer i avgifter – stora skillnader i pensionssparandet

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Betala en tusenlapp mer

Om personen har en halv miljon kronor i sparkapital får man räkna med att betala drygt en tusenlapp mer i månaden, eller 1 150 kronor mer i avgifter, än en privatanställd tjänsteman.

Det är pengar som hade kunnat växa på börsen istället – där de hade fördubblats varje decennium – om årsavkastningen ligger på 7 procent.

Medan statligt anställda alltså betalar mer sjunker avgifterna till 0,11 procent för privatanställda tjänstemän visar genomgången.

ANNONS

Avgifterna på fondförsäkring i de stora tjänstepensionsavtalen:

(Inom fondförsäkring för privatanställda tjänstemän)

Avgifterna på fondförsäkring i de stora tjänstepensionsavtalen. (Foto: Skärmdump Privata Affärer)

En majoritet av anställda har tjänstepension, hela 9 av 10.

Det är en del av pensionen som betalas av arbetsgivaren och bestäms i ett kollektivavtal mellan arbetsgivare, arbetsgivarorganisation och fackförbund eller direkt med den anställde.

Facken ställer tuffare krav

Som svar på de ibland höga avgifterna har facken på sistone ställt tuffare krav gentemot pensionsbolagen.

“Samtidigt som vi vill ha så låga avgifter som möjligt vill vi inte hamna i en situation där det bara finns ett par bolag att välja mellan. Hur mycket kan vi pressa bolagen innan de inte kan räkna hem sin affär längre?”, säger Renée Andersson, utredare på LO, och tillägger:

“Det är frågan.”

Läs även:

ANNONS

Så får du upp till 90 000 kronor i lägre skatt på din pension. Dagens PS

Pension vid 40? Så mycket måste du spara. Dagens PS