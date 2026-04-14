Experternas tips: Så sparar du bäst till ditt barn 

Spara regelbundet över tid

Att sätta av pengar varje månad är en enkel strategi som kan ge stor effekt. Genom att månadsspara jämnar du dessutom ut svängningar över tid.

Det kan vara klokt att automatisera sparandet genom att exempelvis skapa en stående överföring från lönekontot varje månad.

Välj rätt risknivå

Barnsparande är ofta långsiktigt, vilket öppnar för att ta lite högre risk.

”Hög risk ger möjlighet till hög avkastning, vilket också innebär att värdet på sparandet kan sjunka. Men eftersom sparandet oftast sker med lång tidshorisont, kanske man kan tillåta sig vissa svängningar under årens lopp”, tycker Stenkrona.

Har du en lång sparhorisont kan fonder eller aktier vara ett alternativ, eftersom de historiskt gett bättre avkastning än sparkonton över tid.

”Om det rör sig om en kort placeringstid kan det vara klokast att säkra det kapital du har snarare än att försöka öka andelarnas värde. Det kan då vara klokt att välja fonder med låg risk. Ska försäljningen däremot göras långt i framtiden kan det vara motiverat med en högre risk”, menar Konsumenternas.

ISK är det vanligaste alternativet

I fjol visade en rapport från Fondbolagens förening att 61 procent av de som sparar till sina barn väljer ISK medan 17 procent väljer kapitalförsäkring.

Samma rapport visade att 72 procent väljer fonder som sparform till barnen.

”Om man sparar till barn på lång sikt och pengarna inte ska användas förrän om över fem år kan man överväga att spara i aktiefonder. Historiskt har aktiemarknaden visat sig ge bäst avkastning över lång tid”, menar fondekonomen Rebecca Jansson.

Bestäm i vems namn du sparar

När du ska spara till ditt barn behöver du bestämma om sparandet ska stå i ditt namn eller i barnets.

Sparar du i ditt eget namn har du full kontroll och kan själv bestämma när barnet ska få pengarna. Sparar du i barnets namn blir pengarna en gåva och barnet får automatiskt tillgång till dem vid 18 års ålder.

Vill du göra som majoriteten kan du spara i ditt namn. Så gör nämligen 58 procent, enligt Fondbolagens rapport. 39 procent sparar i sin tur i barnets eller barnens namn.

Sammanfattningsvis handlar barnsparande mindre om perfekta val och mer om att komma igång, vara konsekvent och tänka långsiktigt.

ANNONS

