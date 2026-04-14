Att spara till barnen behöver varken vara krångligt eller kosta en förmögenhet. Tvärtom kan små, regelbundna belopp göra stor skillnad över tid. Så här kan du tänka.
Experternas tips: Så sparar du bäst till ditt barn
Många svenskar – 68 procent, närmare bestämt – sparar till sina barn. Många sparar dessutom med en tydlig framtidsbild i huvudet: en kontantinsats, körkort eller en ekonomisk trygg start i vuxenlivet. Men vägen dit handlar ofta mer om struktur än om stora pengar.
Här är några tips som kan hjälpa dig på traven.
Läs även: Så mycket måste du spara varje månad för att bli ekonomiskt fri. Dagens PS
Börja spara – även små summor räcker
Det viktigaste är inte hur mycket du sparar, utan att du faktiskt kommer igång. Det tycker Anders Stenkrona på Nordea.
”Investerar du pengarna rätt kan det räcka att spara en mindre summa varje månad för att få till ett större sparkapital på sikt”, säger han.
Tack vare ränta-på-ränta-effekten kan alltså även små belopp växa till betydande summor.
Enligt ett exempel från Länsförsäkringar kan ett månadssparande på 500 kronor växa till 231 020 kronor på 20 år, förutsatt en genomsnittlig avkastning på sex procent. Sparar du istället 1 000 kronor i månaden landar samma summa på 462 041 kronor.
Idag ligger det genomsnittliga barnsparandet på 649 kronor i månaden.
Spara regelbundet över tid
Att sätta av pengar varje månad är en enkel strategi som kan ge stor effekt. Genom att månadsspara jämnar du dessutom ut svängningar över tid.
Det kan vara klokt att automatisera sparandet genom att exempelvis skapa en stående överföring från lönekontot varje månad.
Missa inte: 4 miljoner svenskar sparar på samma sätt: ”Guldläge för banker”. Dagens PS
Välj rätt risknivå
Barnsparande är ofta långsiktigt, vilket öppnar för att ta lite högre risk.
”Hög risk ger möjlighet till hög avkastning, vilket också innebär att värdet på sparandet kan sjunka. Men eftersom sparandet oftast sker med lång tidshorisont, kanske man kan tillåta sig vissa svängningar under årens lopp”, tycker Stenkrona.
Har du en lång sparhorisont kan fonder eller aktier vara ett alternativ, eftersom de historiskt gett bättre avkastning än sparkonton över tid.
”Om det rör sig om en kort placeringstid kan det vara klokast att säkra det kapital du har snarare än att försöka öka andelarnas värde. Det kan då vara klokt att välja fonder med låg risk. Ska försäljningen däremot göras långt i framtiden kan det vara motiverat med en högre risk”, menar Konsumenternas.
Läs även: Experten: Många gör samma misstag på börsen – kan bli dyrt. Dagens PS
ISK är det vanligaste alternativet
I fjol visade en rapport från Fondbolagens förening att 61 procent av de som sparar till sina barn väljer ISK medan 17 procent väljer kapitalförsäkring.
Samma rapport visade att 72 procent väljer fonder som sparform till barnen.
”Om man sparar till barn på lång sikt och pengarna inte ska användas förrän om över fem år kan man överväga att spara i aktiefonder. Historiskt har aktiemarknaden visat sig ge bäst avkastning över lång tid”, menar fondekonomen Rebecca Jansson.
Bestäm i vems namn du sparar
När du ska spara till ditt barn behöver du bestämma om sparandet ska stå i ditt namn eller i barnets.
Sparar du i ditt eget namn har du full kontroll och kan själv bestämma när barnet ska få pengarna. Sparar du i barnets namn blir pengarna en gåva och barnet får automatiskt tillgång till dem vid 18 års ålder.
Vill du göra som majoriteten kan du spara i ditt namn. Så gör nämligen 58 procent, enligt Fondbolagens rapport. 39 procent sparar i sin tur i barnets eller barnens namn.
Sammanfattningsvis handlar barnsparande mindre om perfekta val och mer om att komma igång, vara konsekvent och tänka långsiktigt.
Läs också: 17 procent mer sparande – med enkla psykologiska knep. Realtid