En unik gård mitt i stan? Nu kan den bli din – för 27 miljoner kronor

Får det lov att vara en kulturhistorisk gård precis vid Årstaviken, med utsikt mot vattnet och järnvägsbroarna?

Malmgården har snabbt klättrat bland de mest visade annonserna på Hemnet och lockar både historienördar och drömmare som vill ha något helt annat än en vanlig trea i stan.

Prislappen? 27 miljoner kronor.

En miljö från 1600-talet

Kanske var det 600 kvadratmeter stora slottet i Uppsala inget för dig.

Då återstår en annan sorts pärla – mindre pompös men desto mer unik.

Molitors malmgård är en av de få bevarade malmgårdarna i Stockholm. Malmgårdar byggdes från 1600-talet och framåt som lantliga sommarbostäder för stadens mer välbeställda invånare – ett sätt att komma undan trängseln och stanken i Gamla stan.

Gården består av två bostadshus (Foto: Therese Jahnson/Jahnson Styling/Historiska Hem)

Här består gården av två bostadshus:

Ett gult stenhus från 1810 på cirka 125 kvadratmeter.

Ett rött timmerhus på 33 kvadratmeter, som enligt Stadsmuseet tros ha anor så långt tillbaka som 1600-talet.

Utöver detta finns tre mindre bodar på tomten, som är drygt 2 200 kvadratmeter stor – en ovanlighet i sig på Söder.