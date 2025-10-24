Dagens PS
En unik gård mitt i stan? Nu kan den bli din – för 27 miljoner kronor

Malmgård
För 27 miljoner kronor är den din (Foto: Therese Jahnson/Jahnson Styling/Historiska Hem)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 24 okt. 2025Publicerad: 24 okt. 2025

Ett lantligt gårdsliv men mitt i smeten. En omöjlighet? Inte då. Nu ligger Molitors malmgård i Tantoområdet på Södermalm ute till försäljning.

Får det lov att vara en kulturhistorisk gård precis vid Årstaviken, med utsikt mot vattnet och järnvägsbroarna? 

Malmgården har snabbt klättrat bland de mest visade annonserna på Hemnet och lockar både historienördar och drömmare som vill ha något helt annat än en vanlig trea i stan.

Prislappen? 27 miljoner kronor.

En miljö från 1600-talet

Kanske var det 600 kvadratmeter stora slottet i Uppsala inget för dig. 

Då återstår en annan sorts pärla – mindre pompös men desto mer unik. 

Molitors malmgård är en av de få bevarade malmgårdarna i Stockholm. Malmgårdar byggdes från 1600-talet och framåt som lantliga sommarbostäder för stadens mer välbeställda invånare – ett sätt att komma undan trängseln och stanken i Gamla stan.

Malmgård
Gården består av två bostadshus (Foto: Therese Jahnson/Jahnson Styling/Historiska Hem)

Här består gården av två bostadshus:

  • Ett gult stenhus från 1810 på cirka 125 kvadratmeter.
  • Ett rött timmerhus på 33 kvadratmeter, som enligt Stadsmuseet tros ha anor så långt tillbaka som 1600-talet.

Utöver detta finns tre mindre bodar på tomten, som är drygt 2 200 kvadratmeter stor – en ovanlighet i sig på Söder.

Senaste nytt

”Vackert kulturarv under broarna”

Namnet Molitors kommer från apotekarfamiljen Molitor, som ägde gården på 1700-talet. Senare har platsen även kallats Lilla Tanto. Under 1800-talet tillkom stenbyggnaden som idag är huvudhus.

Gården förmedlas av Historiska Hem, där mäklaren Charlotte Pellas lyfter platsens läge och stämning som något helt särskilt.

“Förutom att bo i ett vackert kulturarv under broarna så har man ett fint och vilsamt läge intill Årstaviken, man ser vattnet från flera rum i stenhuset och från trädgården”, säger hon. 

Hus
Det gula stenhuset byggdes 1810 (Foto: Therese Jahnson/Jahnson Styling/Historiska Hem)

Skyddad och sällsynt

Fastigheten är blåklassad av Stockholms stadsmuseum, vilket är den högsta kulturhistoriska skyddskategorin. Det innebär att miljön är särskilt värdefull och ska bevaras.

Att en malmgård överhuvudtaget är till salu är mycket ovanligt. I Stockholm finns 38 bevarade, och endast ett fåtal används som privata bostäder.

För den som letar ett hem där stadens historia fortfarande känns i väggarna – och som har budgeten – är detta en chans som man bara får en gång i livet. 

DrömboendeGårdHistoriskt
