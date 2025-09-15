Ett litet slott nära Uppsala, kanske?

En slottsliknande gård med anor från 1700-talet, kan det vara något? Det tycker uppenbarligen många, för Jällsta herrgård i Björklinge är en klickraket hos Hemnet (börskurs Hemnet Group).

Herrgården ligger norr om Uppsala och är en pampig herrgård i jugendstil byggd vid förra sekelskiftet, men med betydligt längre anor än så.

”Huvudbyggnaden byggdes år 1904 efter att den tidigare brunnit. Gården har anor från 1700-talet och är förknippad med flera kända släkter och personer”, berättar Erik Myrsten hos Carlsson Ring Fastighetsmäklare som förmedlar affären.

Högt i tak och plats för hela familjen. Tolv rum och 600 kvadratmeter boyta är vad Jällsta herrgård erbjuder hugade spekulanter. (Foto: Carlsson Ring)

Boyta 600 kvadratmeter

Utrymme finns det. Herrgården har 12 rum och kök, totala boytan är cirka 600 kvadratmeter och mängden av välbevarade detaljer är stor.

Mäklarna räknar upp extravaganta snickerier, mönstrade tapeter, en takhöjd på 3,6 meter, stora luftiga salonger och inte mindre än 8 hela kakelugnar.

