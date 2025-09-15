Som ett litet slott. Men inte så litet ändå. 600 kvadratmeter boyta räcker för de flesta. Nu är Jällsta herrgård nära Uppsala till salu.
Ett litet slott nära Uppsala, kanske?
En slottsliknande gård med anor från 1700-talet, kan det vara något? Det tycker uppenbarligen många, för Jällsta herrgård i Björklinge är en klickraket hos Hemnet (börskurs Hemnet Group).
Herrgården ligger norr om Uppsala och är en pampig herrgård i jugendstil byggd vid förra sekelskiftet, men med betydligt längre anor än så.
”Huvudbyggnaden byggdes år 1904 efter att den tidigare brunnit. Gården har anor från 1700-talet och är förknippad med flera kända släkter och personer”, berättar Erik Myrsten hos Carlsson Ring Fastighetsmäklare som förmedlar affären.
Boyta 600 kvadratmeter
Utrymme finns det. Herrgården har 12 rum och kök, totala boytan är cirka 600 kvadratmeter och mängden av välbevarade detaljer är stor.
Mäklarna räknar upp extravaganta snickerier, mönstrade tapeter, en takhöjd på 3,6 meter, stora luftiga salonger och inte mindre än 8 hela kakelugnar.
Finns 130 kvadratmeter extra
Skulle de 600 kvadratmeterna inte räcka att breda ut sig på, så finns en flygelbyggnad på ytterligare 130 kvadratmeter att ta till, byggd under 1700-talet men renoverad under 2010-talet liksom herrgården i sig.
”Tack vare de många bevarade detaljerna finns en genuin och välkomnande känsla. Så historiens vingslag i kombination med moderniteter i paritet med ståndsmässigheten från förr skulle jag säga präglar känslan i herrgården”, säger mäklaren Erik Myrsten.
11,6 hektar totalt
Gården omfattar totalt 11,6 hektar och inkluderar även en stallstuga, ett äldre torp och flera ekonomibyggnader i bra skick.
För den som nu börjat inventera nätbanken och kolla saldot, kan vi meddela att prislappen är på 17,5 miljoner kronor och att 27 473 personer fram till måndag eftermiddag 15 september varit nog intresserade för att kolla in objektet på Hemnet.
En slottsliknande gård med anor från 1700-talet, kan det vara något? Det tycker uppenbarligen många, för Jällsta herrgård i Björklinge är en klickraket hos Hemnet (börskurs Hemnet Group). Herrgården ligger norr
