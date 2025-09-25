En klassisk dröm på Strandvägen till salu

För många spekulanter är det ett av årets mest uppmärksammade objekt, och med god anledning.

“Här finns även möjlighet för exempelvis generationsboende, au pair eller kontor i och med den separata möjliga uthyrningsdelen med egen entré” står det i mäklarens beskrivning av Strandvägen 7B. Den flexibiliteten gör bostaden intressant även för den som vill kombinera privatliv och verksamhet.

Arkitektur och historik på Strandvägen

Vy över Strandvägen 7. Våningen som nu är till salu på Strandvägen 7B har ett utgångspris på 49 000 000 kr. Foto: Fredegårds Fastighetsbyrå AB

Fastighetskomplexet vid Strandvägen 7 (A–C) byggdes mellan 1907 och 1912, huvudsakligen av arkitektfirman Hagström & Ekman med medverkan av V. Bodin.

Huset är blåmärkt av Stadsmuseet, vilket i kort innebär “synnerligen höga kulturhistoriska värden”. Den grågula spritputsade fasaden, kupolkrönta hörnpartier och dekorativa äppelgrenar berättar om en tid då fasader var lika viktiga som interiörer.

Att bo här innebär att förvalta historien, men med alla dagens bekvämligheter på plats.