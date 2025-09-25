Att tala om ett drömboende mitt i Stockholm är enkelt när adressen är Strandvägen 7B på Östermalm. Här stiger man in i en våning där sekelskiftesromantik, modern bekvämlighet och representativ elegans samexisterar helt sömlöst.
En klassisk dröm på Strandvägen till salu
För många spekulanter är det ett av årets mest uppmärksammade objekt, och med god anledning.
“Här finns även möjlighet för exempelvis generationsboende, au pair eller kontor i och med den separata möjliga uthyrningsdelen med egen entré” står det i mäklarens beskrivning av Strandvägen 7B. Den flexibiliteten gör bostaden intressant även för den som vill kombinera privatliv och verksamhet.
Arkitektur och historik på Strandvägen
Fastighetskomplexet vid Strandvägen 7 (A–C) byggdes mellan 1907 och 1912, huvudsakligen av arkitektfirman Hagström & Ekman med medverkan av V. Bodin.
Huset är blåmärkt av Stadsmuseet, vilket i kort innebär “synnerligen höga kulturhistoriska värden”. Den grågula spritputsade fasaden, kupolkrönta hörnpartier och dekorativa äppelgrenar berättar om en tid då fasader var lika viktiga som interiörer.
Att bo här innebär att förvalta historien, men med alla dagens bekvämligheter på plats.
Skön balans mellan privat och representation
Våningen omfattar 216 kvadratmeter, sex rum och kök samt två uteplatser på totalt cirka 80 m². Stuckaturer, högt i tak, fiskbensparkett och djupa fönsternischer sätter den eleganta tonen. Medan kök och badrum har moderniserats i etapper.
Hissen går direkt in i våningen från garaget, med en alternativ entré via fastighetens hall. En dubbel entréstruktur som gör boendet ovanligt flexibelt.
Ekonomi, förening och prislapp
Månadsavgiften är 2 536 kr inklusive värme och vatten. Föreningen, BRF Strandvägspalatset, äger marken och består av 30 bostadsrätter samt lokaler. Ekonomin är stabil, och inga större förändringar i lånestrukturen är planerade. Garage finns men kö råder.
Ett av marknadens mest exklusiva alternativ
Strandvägen i Stockholm är sedan slutet av 1800-talet en av landets mest prestigefyllda adresser. Här bor man nära både Nybroplan och Djurgårdsbron, med vattnet och promenadstråk precis utanför porten. Ett läge som gör att du i vardagen lätt kan få känslan av att vara på en exklusiv city-weekend.
Strandvägen 7B är mer än en bostad, det är ett residens som förenar klassisk arkitektur med modern funktion. För den som söker ett drömboende i hjärtat av Stockholm framstår det som ett av de mest exklusiva alternativen på marknaden.
Fakta: Strandvägen 7B, Östermalm
|Egenskap
|Värde
|Boarea
|216 m²
|Rum
|6 rum och kök
|Byggår
|1912
|Pris
|49 000 000 kr/bud
|Pris per m²
|Ca 226 900 kr/m²
Erfaren projektledare och skribent med bakgrund inom Content Marketing. Skriver idag främst Weekend-material för Dagens PS.
