En klassisk dröm på Strandvägen till salu

Nu finns denna sekelskiftesdröm på Strandvägen till salu. Med ett utgångspris på cirka 226 900 kr/m² kan den blir din. Foto: Fredegårds Fastighetsbyrå AB
Sandra Sahlén
Sandra Sahlén
Uppdaterad: 25 sep. 2025Publicerad: 25 sep. 2025

Att tala om ett drömboende mitt i Stockholm är enkelt när adressen är Strandvägen 7B på Östermalm. Här stiger man in i en våning där sekelskiftesromantik, modern bekvämlighet och representativ elegans samexisterar helt sömlöst.

För många spekulanter är det ett av årets mest uppmärksammade objekt, och med god anledning.

“Här finns även möjlighet för exempelvis generationsboende, au pair eller kontor i och med den separata möjliga uthyrningsdelen med egen entré” står det i mäklarens beskrivning av Strandvägen 7B. Den flexibiliteten gör bostaden intressant även för den som vill kombinera privatliv och verksamhet.

Arkitektur och historik på Strandvägen

Vy över Strandvägen 7. Våningen som nu är till salu på Strandvägen 7B har ett utgångspris på 49 000 000 kr. Foto: Fredegårds Fastighetsbyrå AB

Fastighetskomplexet vid Strandvägen 7 (A–C) byggdes mellan 1907 och 1912, huvudsakligen av arkitektfirman Hagström & Ekman med medverkan av V. Bodin.

Huset är blåmärkt av Stadsmuseet, vilket i kort innebär “synnerligen höga kulturhistoriska värden”. Den grågula spritputsade fasaden, kupolkrönta hörnpartier och dekorativa äppelgrenar berättar om en tid då fasader var lika viktiga som interiörer.

Att bo här innebär att förvalta historien, men med alla dagens bekvämligheter på plats.

Till våningen hör två uteplatser på totalt cirka 80 m². Foto: Fredegårds Fastighetsbyrå AB
Skön balans mellan privat och representation

Våningen omfattar 216 kvadratmeter, sex rum och kök samt två uteplatser på totalt cirka 80 m². Stuckaturer, högt i tak, fiskbensparkett och djupa fönsternischer sätter den eleganta tonen. Medan kök och badrum har moderniserats i etapper.

Våningens välutrustade kök med vinkyl samt förvaring i vita moderna skåp och fiskbensparkett. Foto: Fredegårds Fastighetsbyrå AB

Hissen går direkt in i våningen från garaget, med en alternativ entré via fastighetens hall. En dubbel entréstruktur som gör boendet ovanligt flexibelt.

Ekonomi, förening och prislapp

Månadsavgiften är 2 536 kr inklusive värme och vatten. Föreningen, BRF Strandvägspalatset, äger marken och består av 30 bostadsrätter samt lokaler. Ekonomin är stabil, och inga större förändringar i lånestrukturen är planerade. Garage finns men kö råder.

Detaljer från Strandvägen 7B. Foto: Fredegårds Fastighetsbyrå AB

Ett av marknadens mest exklusiva alternativ

Strandvägen i Stockholm är sedan slutet av 1800-talet en av landets mest prestigefyllda adresser. Här bor man nära både Nybroplan och Djurgårdsbron, med vattnet och promenadstråk precis utanför porten. Ett läge som gör att du i vardagen lätt kan få känslan av att vara på en exklusiv city-weekend.

Sekelskiftesromantik, modern bekvämlighet och representativ elegans samsas på Strandvägen 7B. Foto: Fredegårds Fastighetsbyrå AB
Strandvägen 7B är mer än en bostad, det är ett residens som förenar klassisk arkitektur med modern funktion. För den som söker ett drömboende i hjärtat av Stockholm framstår det som ett av de mest exklusiva alternativen på marknaden.

Fakta: Strandvägen 7B, Östermalm

EgenskapVärde
Boarea216 m²
Rum6 rum och kök
Byggår1912
Pris49 000 000 kr/bud
Pris per m²Ca 226 900 kr/m²

Läs mer: Stockholm centrum för Taylor Swifts största projekt hittills

