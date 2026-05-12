Dyrare semester i sommar: "Tona ned förväntningarna"

Det gör semesterbudgeten lite extra viktig. Särskilt för den som redan känner ekonomisk oro inför ledigheten.

”Semester ska ge energi och avkoppling och det finns en hel del knep att ta till för att minska stressen. Mitt bästa tips är att sätta en budget, vilket kan minska din ekonomiska stress”, säger Claudia Wörmann, privatekonom på Bostadsrätterna.

”Sen kan en annan stress infinna sig”, tillägger hon. ”Vi må drömma om en semester med lata dagar, lyckliga relationer och perfekt väder. När förväntningarna är höga minskar toleransen för verkligheten. Det regnar, ni bråkar och inget blir som du tänkt dig. Försök skruva ned dina förväntningar, en mindre idealiserad bild kan minska den stressen”.

Planera – men jämför dig inte

Ett annat gott råd är att i god tid bestämma hur mycket semestern får kosta. Gärna uppdelat på olika poster, som boende, mat, resor och aktiviteter.

För familjer kan det också vara klokt att prata igenom vad som faktiskt är viktigast. Även större barn kan involveras i planeringen och få en bild av vad olika saker kostar.

”Lista aktiviteter och jämför priserna på olika alternativ. Undersök om det blir billigare att boka utflykter i förväg, eller om det finns rabatter”, råder Wörmann.

Man bör inte heller jämföra sig med andra, menar hon. Sociala medier visar ofta en putsad bild av semestern men sällan vad människor har valt bort för att ha råd.

