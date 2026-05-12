När priserna på utlandsresor stiger och förväntningarna samtidigt skruvas upp kan semestern kännas mer som ett projekt än en paus. ”Anpassa din semester efter din ekonomiska situation och tona ned förväntningarna”, råder Bostadsrätternas Claudia Wörmann som tipsar om hur hushållen kan få bättre kontroll både över plånboken och semesterkänslan.
Dyrare semester i sommar: "Tona ned förväntningarna"
Årets semester kan bli dyrare än många räknat med, inte minst för den som planerat en flygresa. När bränslepriserna skjuter i höjden kan nämligen resenärerna få betala notan.
Det gör semesterbudgeten lite extra viktig. Särskilt för den som redan känner ekonomisk oro inför ledigheten.
”Semester ska ge energi och avkoppling och det finns en hel del knep att ta till för att minska stressen. Mitt bästa tips är att sätta en budget, vilket kan minska din ekonomiska stress”, säger Claudia Wörmann, privatekonom på Bostadsrätterna.
”Sen kan en annan stress infinna sig”, tillägger hon. ”Vi må drömma om en semester med lata dagar, lyckliga relationer och perfekt väder. När förväntningarna är höga minskar toleransen för verkligheten. Det regnar, ni bråkar och inget blir som du tänkt dig. Försök skruva ned dina förväntningar, en mindre idealiserad bild kan minska den stressen”.
Planera – men jämför dig inte
Ett annat gott råd är att i god tid bestämma hur mycket semestern får kosta. Gärna uppdelat på olika poster, som boende, mat, resor och aktiviteter.
För familjer kan det också vara klokt att prata igenom vad som faktiskt är viktigast. Även större barn kan involveras i planeringen och få en bild av vad olika saker kostar.
”Lista aktiviteter och jämför priserna på olika alternativ. Undersök om det blir billigare att boka utflykter i förväg, eller om det finns rabatter”, råder Wörmann.
Man bör inte heller jämföra sig med andra, menar hon. Sociala medier visar ofta en putsad bild av semestern men sällan vad människor har valt bort för att ha råd.
Håll koll på priser och spara till nästa år
Ska du resa utomlands menar Wörmann att du dels bör undvika att köpa semestern på avbetalning.
”Det leder till att semestern följs av månader av avbetalningar”, säger hon.
Det kan även vara klokt att vara lite flexibel.
”Blir sommaren kall och regnig ökar efterfrågan och därmed priset på utlandsresorna ytterligare. Kan du vara flexibel lönar det sig att ta en sistaminuten-resa”, konstaterar Wörmann.
Och sist men inte minst: Börja spara till nästa år semester så tidigt som möjligt. På så sätt kan den ekonomiska stressen minska.
”Avsätt en summa varje månad med stående överföring. Börja spara till nästa år redan när semestern för i år tar slut”, avslutar Wörmann.
