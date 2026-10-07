Många småföretagare oroar sig för att pensionen inte ska räcka, visar en ny undersökning från Folksam. Och oron kan vara befogad. Även den som sparar varje månad kan få hundratusentals kronor mindre i pensionskapital än en anställd med samma lön.
Du pensionssparar – men kan ändå få hundratusentals kr mindre än andra svenskar
Driver du eget är det också du som måste ordna pensionssparandet, både det privata och tjänstepensionen. Och det skapar oro.
I en ny undersökning från Folksam uppger 58 procent av småföretagarna att de har känt oro för att pensionen inte ska räcka till den livsstil de vill ha som pensionärer.
Samtidigt tycker 54 procent att de borde vara mer insatta i sina pensionslösningar.
Undersökningen genomfördes av Norstat under maj och juni 2026 bland 519 nyckelpersoner på företag med mellan 5 och 20 anställda.
Fatbardh Morina, chef för företagsrådgivningen på Folksam, uppmanar småföretagare att sätta sig in i alternativen för både den egna och de anställdas pensioner.
”Att så pass många uppger att de saknar tillräcklig kunskap om sina pensionslösningar och har känt sig oroliga för att pensionen inte ska räcka till när de slutar jobba är allvarligt. Det skapar en ovisshet och oro som inte är bra, varken för dem själva eller företaget”, säger han.
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Många vet – färre sparar
Att känna till vad man borde göra är förstås ingen garanti för att det blir gjort.
Enligt en undersökning från Pensionsmyndigheten känner 89 procent av företagarna till att de behöver pensionssparande utöver den allmänna pensionen. Ändå har bara 69 procent av dessa ett eget sparande.
”Det finns ett tydligt glapp mellan kunskap och handling”, konstaterar Ann-Christin Meyerhöffer, analytiker på Pensionsmyndigheten.
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Sparande är ingen garanti
Även för den som pensionssparar varje månad finns anledning att se över beloppet. Många riskerar nämligen att spara för lite.
Länsförsäkringar har räknat på hur ett för lågt sparande kan påverka pensionskapitalet. I ett exempel har en 40-årig företagare en månadsinkomst på 35 000 kronor och sparar 3 procent.
Vid 69 års ålder blir pensionskapitalet då omkring 290 000 kronor mindre än för en anställd med samma inkomst och een tjänstepensionsavsättning på 4,5 procent.
Med 55 000 kronor i månadsinkomst och samma sparandel växer skillnaden till omkring 860 000 kronor.
”Många företagare gör rätt i att pensionsspara, men fel i att tro att några procent alltid räcker. Det är en dold pensionsrisk”, säger Stefan Westerberg, privatekonom på Länsförsäkringar.
Beräkningarna utgår från 29 års sparande och 3 procents real årlig avkastning efter avgifter och skatt.
Hur mycket behöver du lägga undan?
Pensionsmyndighetens riktmärke för att motsvara kollektivavtalad tjänstepension är att spara minst 4,5-6 procent av lön eller överskott upp till 52 125 kronor i månaden under 2026.
På inkomstdelar över den nivån behöver sparandet vara minst 30 procent.
Myndigheten råder också företagare att logga in på minPension för att få en samlad bild och lägga till eget pensionssparande om det saknas i beräkningen.
Har du redan en stående överföring till pensionssparandet är det därför värt att kontrollera beloppet. Det ska räcka till att ersätta den tjänstepension du annars hade fått.
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