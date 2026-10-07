Du pensionssparar – men kan ändå få hundratusentals kr mindre än andra svenskar

Samtidigt tycker 54 procent att de borde vara mer insatta i sina pensionslösningar.

Undersökningen genomfördes av Norstat under maj och juni 2026 bland 519 nyckelpersoner på företag med mellan 5 och 20 anställda.

Fatbardh Morina, chef för företagsrådgivningen på Folksam, uppmanar småföretagare att sätta sig in i alternativen för både den egna och de anställdas pensioner.

”Att så pass många uppger att de saknar tillräcklig kunskap om sina pensionslösningar och har känt sig oroliga för att pensionen inte ska räcka till när de slutar jobba är allvarligt. Det skapar en ovisshet och oro som inte är bra, varken för dem själva eller företaget”, säger han.

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Många vet – färre sparar

Att känna till vad man borde göra är förstås ingen garanti för att det blir gjort.

Enligt en undersökning från Pensionsmyndigheten känner 89 procent av företagarna till att de behöver pensionssparande utöver den allmänna pensionen. Ändå har bara 69 procent av dessa ett eget sparande.

”Det finns ett tydligt glapp mellan kunskap och handling”, konstaterar Ann-Christin Meyerhöffer, analytiker på Pensionsmyndigheten.

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