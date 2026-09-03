Dokumentet som "är viktigare än testamentet" – få svenskar har det

I Sverige heter det framtidsfullmakt

Den närmaste svenska motsvarigheten är en framtidsfullmakt.

Den gör det möjligt att i förväg bestämma vem som får sköta ens ekonomiska och personliga angelägenheter om man senare varaktigt förlorar förmågan att göra det själv.

Du bestämmer också vad personen ska få göra. Fullmakten kan exempelvis omfatta bankärenden, räkningar, avtal, myndighetskontakter och frågor som rör bostaden – eller begränsas till bara några av dessa områden.

Bara 14 procent har en

Trots nyttan är framtidsfullmakten förhållandevis okänd i Sverige.

I en nordisk undersökning från 2023 uppgav bara 14 procent av de svenska deltagarna över 35 år att de hade en framtidsfullmakt.

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Det var den lägsta andelen i jämförelsen. I Finland hade 21 procent upprättat en framtidsfullmakt och i Danmark 17 procent.

Endast 36 procent av svenskarna uppgav att de var väl eller ganska väl bekanta med dokumentet. När samma fråga ställdes om testamenten var andelen 76 procent.

Släktskapet räcker bara en bit

Även utan framtidsfullmakt kan den närmaste anhöriga sköta enklare vardagsärenden, som att betala räkningar, deklarera och ansöka om bidrag.

Den så kallade anhörigbehörigheten följer dock en bestämd turordning och gäller bara vissa ärenden. Den ger exempelvis inte rätt att förvalta investeringar eller sälja egendom.

Med en framtidsfullmakt väljer du i stället själv vem som ska företräda dig och vad personen ska få göra.

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Måste skrivas innan det är för sent

En framtidsfullmakt kan bara upprättas av den som fortfarande förstår vad dokumentet innebär och kan ta hand om sina angelägenheter.

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Det går alltså inte att vänta tills behovet redan har uppstått.

”Jag märker att fler, inte minst yngre, är intresserade av att skriva en framtidsfullmakt. Och det är faktiskt en bra idé oavsett vilken ålder man är i. Livet kan förändras snabbt och för att en framtidsfullmakt ska gälla måste den skrivas medan man fortfarande är frisk”, säger Arne Larsson, jurist och expert inom arvsrätt på Familjens Jurist.

En undersökning som Verian genomförde på uppdrag av Familjens Jurist 2025 visar att omkring en miljon svenskar känner juridisk oro inför en plötslig sjukdom eller olycka.

Måste uppfylla lagens formkrav

Fullmakten ska vara skriftlig och det måste framgå att det är en framtidsfullmakt. Den ska också ange vem som utses, vilka angelägenheter personen får sköta och vilka andra villkor som gäller.

Underskriften ska göras eller bekräftas inför två samtidigt närvarande vittnen. De ska känna till att handlingen är en framtidsfullmakt och får inte själva vara utsedda till fullmaktshavare.

Det kan även vara klokt att utse en ersättare om förstahandsvalet inte längre kan eller vill ta på sig uppdraget.

Gratis – om du skriver själv

Att registrera en LPA i England kostar 92 pund. Den svenska framtidsfullmakten behöver inte registreras hos någon myndighet och är därför gratis att upprätta på egen hand.

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Den som anlitar en jurist eller juridisk onlinetjänst får däremot betala för hjälpen.

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