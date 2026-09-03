Testamentet bestämmer vad som händer med dina tillgångar när du dör. Men vem sköter pengarna om du blir sjuk och fortfarande lever? Den brittiske ekonomiprofilen Martin Lewis pekar ut ett annat dokument som ännu viktigare. I Sverige har bara 14 procent av de tillfrågade skrivit den svenska motsvarigheten.
Dokumentet som "är viktigare än testamentet" – få svenskar har det
Ett testamente tar hand om pengarna efter döden. En framtidsfullmakt behövs i det betydligt besvärligare läget där du lever, men inte längre kan sköta dem själv.
En olycka, stroke eller demenssjukdom kan göra att du inte längre kan sköta bankkontot, betala räkningar eller fatta andra viktiga beslut. Då är det inte självklart att den person du själv hade valt får ta över.
Det är bakgrunden till att ekonomiprofilen Martin Lewis uppmanar britterna att skaffa en så kallad lasting power of attorney, LPA.
”Testamentet är verkligen viktigt, men enligt min uppfattning är en fullmakt ännu viktigare”, säger han enligt The Independent.
Läs även: Domen: Bolånet blir 870 kronor dyrare per månad. Dagens PS
Pengarna kan bli oåtkomliga
En LPA ger en eller flera betrodda personer rätt att fatta beslut om fullmaktsgivaren förlorar sin beslutsförmåga.
Lewis varnar för att anhöriga annars kan få svårt att komma åt de pengar som behövs för exempelvis boende, vård och andra utgifter.
”Om du förlorar din beslutsförmåga ska du inte utgå från att dina anhöriga kan komma åt din bank, dina försäkringar och en hel rad andra saker”, säger han.
Lewis har själv haft en fullmakt sedan han var i 30-årsåldern. Risken gäller nämligen inte bara äldre.
Även en yngre person kan råka ut för en svår olycka eller stroke.
Missa inte: Vill du ha 30 000 kronor i månaden utan att arbeta? Detta krävs. Dagens PS
I Sverige heter det framtidsfullmakt
Den närmaste svenska motsvarigheten är en framtidsfullmakt.
Den gör det möjligt att i förväg bestämma vem som får sköta ens ekonomiska och personliga angelägenheter om man senare varaktigt förlorar förmågan att göra det själv.
Du bestämmer också vad personen ska få göra. Fullmakten kan exempelvis omfatta bankärenden, räkningar, avtal, myndighetskontakter och frågor som rör bostaden – eller begränsas till bara några av dessa områden.
Bara 14 procent har en
Trots nyttan är framtidsfullmakten förhållandevis okänd i Sverige.
I en nordisk undersökning från 2023 uppgav bara 14 procent av de svenska deltagarna över 35 år att de hade en framtidsfullmakt.
Det var den lägsta andelen i jämförelsen. I Finland hade 21 procent upprättat en framtidsfullmakt och i Danmark 17 procent.
Endast 36 procent av svenskarna uppgav att de var väl eller ganska väl bekanta med dokumentet. När samma fråga ställdes om testamenten var andelen 76 procent.
Släktskapet räcker bara en bit
Även utan framtidsfullmakt kan den närmaste anhöriga sköta enklare vardagsärenden, som att betala räkningar, deklarera och ansöka om bidrag.
Den så kallade anhörigbehörigheten följer dock en bestämd turordning och gäller bara vissa ärenden. Den ger exempelvis inte rätt att förvalta investeringar eller sälja egendom.
Med en framtidsfullmakt väljer du i stället själv vem som ska företräda dig och vad personen ska få göra.
Läs även: Trots testamentet: Då kan du gå miste om ditt arv. E55
Måste skrivas innan det är för sent
En framtidsfullmakt kan bara upprättas av den som fortfarande förstår vad dokumentet innebär och kan ta hand om sina angelägenheter.
Det går alltså inte att vänta tills behovet redan har uppstått.
”Jag märker att fler, inte minst yngre, är intresserade av att skriva en framtidsfullmakt. Och det är faktiskt en bra idé oavsett vilken ålder man är i. Livet kan förändras snabbt och för att en framtidsfullmakt ska gälla måste den skrivas medan man fortfarande är frisk”, säger Arne Larsson, jurist och expert inom arvsrätt på Familjens Jurist.
En undersökning som Verian genomförde på uppdrag av Familjens Jurist 2025 visar att omkring en miljon svenskar känner juridisk oro inför en plötslig sjukdom eller olycka.
Måste uppfylla lagens formkrav
Fullmakten ska vara skriftlig och det måste framgå att det är en framtidsfullmakt. Den ska också ange vem som utses, vilka angelägenheter personen får sköta och vilka andra villkor som gäller.
Underskriften ska göras eller bekräftas inför två samtidigt närvarande vittnen. De ska känna till att handlingen är en framtidsfullmakt och får inte själva vara utsedda till fullmaktshavare.
Det kan även vara klokt att utse en ersättare om förstahandsvalet inte längre kan eller vill ta på sig uppdraget.
Gratis – om du skriver själv
Att registrera en LPA i England kostar 92 pund. Den svenska framtidsfullmakten behöver inte registreras hos någon myndighet och är därför gratis att upprätta på egen hand.
Den som anlitar en jurist eller juridisk onlinetjänst får däremot betala för hjälpen.
Läs också: Sakerna du inte ska skriva i testamentet – misstagen kan skapa arvstvist. E55