Ditt "skräp" kan vara värt tusenlappar – kolla listan

2. Sport- och konsertbiljetter

Spara biljetten? Evenemanget är ju slut.

För samlare kan det vara precis där intresset börjar. Enligt Tradera kan kopplingen till en stor artist, ett klassiskt lag eller ett historiskt ögonblick göra gamla biljetter eftertraktade. Även program och turnématerial kan ha en marknad.

3. Brevpapper från 1980-talet

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Det kan löna sig att kontrollera skrivbordslådorna. Ett oöppnat brevpapppersset med My Little Pony från 1987 såldes nyligen för 770 kronor på Tradera.

Kompletta set med kuvert och block kan vara särskilt intressanta för samlare.

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4. Filmaffischer

En affisch med Snövit och de sju dvärgarna såldes för 7 000 kronor, medan en originalaffisch för Hajen från 1975 gick för 6 750 kronor.

Original, svenska biograftryck och ovanliga motiv kan locka köpare. Skicket och föremålets dokumenterade bakgrund spelar också roll.

5. Emaljskyltar

En gammal Champis-skylt såldes nyligen för 22 055 kronor på Tradera.

Äldre reklamskyltar har en etablerad samlarmarknad. Kontrollera därför om skylten är ett original och fotografera märkningarna innan du försöker värdera den.

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6. Äldre fiskerullar

Två snarlika fiskerullar kan ha helt olika efterfrågan. Modell, årgång och märkning kan göra skillnaden, menar Sofia Hagelin.

Vissa äldre modeller från svenska ABU har sålts för flera tusen kronor på Tradera. Läs alltså det finstilta på rullen innan du dömer ut den.

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7. Gamla pipor

Även pipor kan locka samlare. Tradera lyfter bland annat Stanwell, Peterson och Dunhill som märken som brukar dra till sig budgivare.

Tillverkare, material, ålder och skick påverkar intresset. Vissa äldre pipor säljs för tusentals kronor.

8. Majblommor

De små blommorna kan också vara värda en genomgång.

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I ett reportage berättar Allas om en samling från 1907-1990 som såldes för 8 700 kronor på Tradera.

9. Gamla leksaker och nallar

My Little Pony G1 Munchy såldes för 4 325 kronor, medan en Steiff-nalle gick för 5 600 kronor hos Karlstad Hammarö Auktionsverk.

I ett inslag från Sveriges Radio lyfter samlarbutiksägaren Michael Zander även Star Wars-figurer, Monchichi och Barbie som saker att titta efter.

10. Föremål med reklamtryck

Den gamla reklamfilten kan ha mer att ge än värme.

Exempelvis har en ullfilt med Volvo-logga sålts för 2 550 kronor på Tradera. Även termosar, kassar och handdukar med vissa reklamtryck kan vara eftertraktade.

11. Serietidningar

Kontrollera serietidningarna innan de blir pappersåtervinning. Förstautgåvor i fint skick kan vara särskilt värdefulla.

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Kalle Anka & Co nummer 11 från 1951 såldes exempelvis för 4 100 kronor hos Auktionsverket i Norrköping.

12. Gamla tv-spel

Och så var det kartongerna. De som bara tog plats.

”Nintendospel i sin originalkartong har ett stort värde”, säger Michael Zander till SR.

Han pekar särskilt på gamla Nintendo-spel från 1980- och 1990-talet och betydelsen av bevarade kartonger.

Kolla vad någon faktiskt har betalat

Försäljningarna betyder förstås inte att varje gammal nalle eller katalog är värd tusenlappar. Börja med att leta efter tillverkare, modell, årtal och märkningar. Kontrollera också om kartong och tillbehör finns kvar.

Sök sedan efter sålda exemplar, inte bara annonsernas begärda priser.

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