Nytt Kalle Anka-rekord: 150 600 kronor

Säljaren skriver att exemplaret har en ”oläst känsla på omslaget med fina färger och fint blänk, bara enstaka tumveck, perfekt baksida” och att den har skicket ”FN” – alltså ett fint samlarexemplar utan fula skador.

Det är den dyraste Kalle Anka-tidningen som hittills sålts på Tradera, enligt företaget, och den dyraste tidskriftsauktionen överlag de senaste tio åren.

Det tidigare Kalle Anka-rekordet var 85 600 kronor från 2020. Även då var det Kalles första nummer som klubbades.

Andra dyrgripar på en topplista över de dyraste tidskriftsauktionerna de senaste tio åren är exemplar av ”Kronblom” från 1930 för 62 000 kronor och ”Musse Pigg-tidningen” för 60 505 kronor.