Din bostad är försäkrad – ändå blir du utan ersättning: "Många saknar kunskap" 

Bara 33 procent av husägarna känner till villkoren i sin hem- eller villaförsäkring för klimatrelaterade skador. Det visar en ny undersökning från SBAB.

52 procent svarar att de inte känner till villkoren. Ytterligare 15 procent svarar att de inte vet.

”Många verkar sakna kunskap om vilket skydd de faktiskt har om fastigheten drabbas av en klimatrelaterad skada. Genom att ta reda på villkoren i försäkringen blir det lättare att bedöma den egna risken och vilka åtgärder som kan behöva vidtas”, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på SBAB.

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Vattnets väg in kan avgöra

Enligt SBAB täcks i regel skador på villor och fritidshus, men omfattningen varierar mellan försäkringsbolag och försäkringsnivåer.

Och det finns undantag.

”Ett vanligt exempel är när vatten tränger in genom tak, fasader eller marken till följd av bristande underhåll”, säger Karin Stenmar.

Just hur vattnet kommer in kan få stor betydelse för ersättningen. Vatten som rinner in genom fönster eller golvbrunn kan ge rätt till ersättning. Tränger det i stället genom tak, väggar eller golv kan husägaren bli utan.

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”Som fastighetsägare har man ett ansvar att underhålla skalskyddet på huset. Gör man inte det kan man bli utan ersättning från försäkringsbolagen”, förklarar Staffan Moberg, klimatexpert på Svensk Försäkring, hos SVT.

Det gäller alltså att kontrollera vad den egna försäkringen faktiskt omfattar.

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