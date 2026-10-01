Huset är försäkrat. Då borde väl försäkringsbolaget ta hand om skadorna när ovädret kommer? Riktigt så enkelt är det inte. En ny undersökning visar att två av tre husägare inte känner till villkoren. Vissa vattenskador kan de få bekosta själva.
Din bostad är försäkrad – ändå blir du utan ersättning: "Många saknar kunskap"
Försäkringsvillkor är knappast läsningen man längtar efter när man har köpt hus. Men om vattnet börjar ta sig in kan de plötsligt bli väldigt intressanta. Helst hade man förstås läst dem lite tidigare.
Bara 33 procent av husägarna känner till villkoren i sin hem- eller villaförsäkring för klimatrelaterade skador. Det visar en ny undersökning från SBAB.
52 procent svarar att de inte känner till villkoren. Ytterligare 15 procent svarar att de inte vet.
”Många verkar sakna kunskap om vilket skydd de faktiskt har om fastigheten drabbas av en klimatrelaterad skada. Genom att ta reda på villkoren i försäkringen blir det lättare att bedöma den egna risken och vilka åtgärder som kan behöva vidtas”, säger Karin Stenmar, hållbarhetschef på SBAB.
Missa inte: En miljon svenskar kan förlora sina pensionspengar vid flytt. Dagens PS
Vattnets väg in kan avgöra
Enligt SBAB täcks i regel skador på villor och fritidshus, men omfattningen varierar mellan försäkringsbolag och försäkringsnivåer.
Och det finns undantag.
”Ett vanligt exempel är när vatten tränger in genom tak, fasader eller marken till följd av bristande underhåll”, säger Karin Stenmar.
Just hur vattnet kommer in kan få stor betydelse för ersättningen. Vatten som rinner in genom fönster eller golvbrunn kan ge rätt till ersättning. Tränger det i stället genom tak, väggar eller golv kan husägaren bli utan.
”Som fastighetsägare har man ett ansvar att underhålla skalskyddet på huset. Gör man inte det kan man bli utan ersättning från försäkringsbolagen”, förklarar Staffan Moberg, klimatexpert på Svensk Försäkring, hos SVT.
Det gäller alltså att kontrollera vad den egna försäkringen faktiskt omfattar.
Läs även: Därför bör du filma ditt hem nu – även inuti lådorna. Dagens PS
Bufferten räcker inte alltid
Om försäkringen inte ersätter skadan blir nästa fråga hur reparationerna ska betalas.
I SBAB:s undersökning uppger 44 procent att de har en buffert som täcker större oförutsedda kostnader om fastigheten drabbas av en klimatrelaterad skada.
39 procent har ett visst sparande, men bedömer att det inte skulle räcka till större åtgärder. Ytterligare 7 procent saknar ekonomisk beredskap helt.
Även den som får ersättning kan behöva betala mer än väntat. SBAB påpekar att självrisken kan vara högre vid vissa väderrelaterade skador.
Att husägare blir överraskade av försäkringsbeskedet bekräftas av Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.
”Många hör av sig till oss och fattar inte varför försäkringen inte täcker skadorna”, säger han till SVT.
Läs villkoren innan det regnar in
SBAB råder husägare att läsa försäkringsvillkoren och regelbundet underhålla tak, fasad och dränering för att minska risken för skador.
Klimatriskerna verkar också få större betydelse när människor väljer bostad. 59 procent säger att de kommer att ta hänsyn till sådana risker vid framtida bostadsköp. Bara 8 procent gjorde det när de köpte sin nuvarande bostad.
SBAB:s undersökning genomfördes av Syno International den 21–25 augusti 2026. Cirka 1 000 villa- och radhusägare i åldern 18-80 år deltog.
Läs också: 250 000 svenskar lever med hjärtsvikt – här är varningstecknen. E55