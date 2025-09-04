Diskussionerna går heta om och när digital euro ska rullas ut som nytt betalmedel inom euroområdet. ECB uppger att den nya versionen av euro ska backa upp cash och fungera som ett pålitligt digitalt betalningsmedel.
Digital euro backar upp cash – snart här?
Mest läst i kategorin
Utbildad och arbetslös: Därför räcker examen inte längre
Arbetsmarknaden för nyutexaminerade är den tuffaste på länge – och experter pekar på ett glapp mellan utbildning och arbetsgivare. Allt fler unga akademiker kämpar för att få in en fot på arbetsmarknaden. Nya siffror visar en tydlig försämring, och både experter och nyexaminerade menar att en examen inte längre är tillräckligt för att landa ett …
Här blir pensionärer bara rikare – och andra fattigare
Pensionärer 75 år och äldre har bara blivit mer förmögna i USA – och omvänt har alla andra åldersgrupper märkt att pengapåsen krympt, berättar Business Insider. Enligt en rapport, som tidningen hänvisar till, är det bostadskapital, börsvinster och lägre skuldsättning som gjort att den relativa förmögenheten ökat för pensionärer i USA med betoning på de …
Mer pengar till svenskarna – dessa grupper kan räkna med lättnader
När regeringen snart presenterar höstbudgeten pekar mycket på att hushållen står i fokus. Enligt Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom, kan flera grupper räkna med lättnader. I mitten av september lägger regeringen fram sitt förslag för nästa års budget. Det är valår 2026, och regeringen väntas presentera reformer på hela 80 miljarder kronor – mer …
Det här ångrar Sveriges bostadsrättsägare
Efter flera år av ekonomisk press börjar Sverige sakta men säkert lämna lågkonjunkturen bakom sig. Men vad hade bostadsrättsägare gjort annorlunda om de fick chansen att backa bandet? “Bostadsrättsföreningar kan få fortsatt stigande räntekostnader”, skrev SCB i januari i fjol. Tråkiga nyheter för redan haltande föreningar. Sju månader senare hade 85 bostadsrättsföreningar i Sverige gått …
Svenska föräldrar arbetar mer än andra
Svenska föräldrar arbetar mer än föräldrar i andra länder. Det visar en ny LO-rapport. Nu vill LO sänka arbetstiden. LO, Landsorganisationen, som representerar den stora mängden löntagare i vanliga yrken, släpper nu en rapport, ”Arbetarlandet Sverige”. Den visar bland annat att svenska föräldrar arbetar mer än föräldrar i andra länder. ”Våra medlemmar är tydliga med …
Cash is king brukar det heta.
Nja inte för ECB som snarare vill se att vi använder mindre cash och istället föreslår digital euro som betalform i euroområdet.
ECB ger ut digital euro
ECB kommer ge ut och garantera det digitala betalmedlet, men det är fortfarande oklart om och när det rullas ut.
Som väntat finns det många trösklar att ta sig över innan människor kan betala med digitala euro, istället för kontanter och betalkort, uppger Euronews.
Den Europeiska centralbanken presenterade sitt förslag för drygt två år sedan och än så länge har inte mycket hänt på området. Det är bland annat oklart hur en digital valuta ska fungera inom EU i de länder som inte är del av euron, som Sverige.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hur du lär dig att fatta beslut snabbare
Beslutsångest? Du är inte ensam. Det är ett mycket vanligt fenomen. Beslutsångest uppstår främst ur rädslan för att välja fel val och det gör att många inte vågar ta steget och faktiskt bestämma sig för något. Det går ut över både yrkeslivet och privatlivet för ett stort antal människor runtom i världen. Små beslut. Stora …
Kostnaden drar iväg
Samtidigt lär notan för implementeringen av den digitala valutan dra iväg kraftigt, långt över vad tidigare var tänkt.
ECB står dock på sig och hävdar att vi använder allt mindre cash i samhället och att vi samtidigt inte alltid kan lita på att betalkorten fungera, vilket det finns många bevis att blicka tillbaka på.
På 5 år har kontantbetalningar inom euroområdet sjunkit från 68 till 40 procent av samtliga transaktioner.
“Idag är kontanter vår enda verkliga reserv, men i takt med att samhället i allt högre grad överger kontanter måste vi komplettera dem med en digital version”, uppgav ECB-styrelseledamoten Piero Cipollone på torsdagen.
Backup till cash
I en allt oroligare värld är det viktigt med en “backup” till cash menar han.
”När kritiska tjänster avbryts förväntar sig städerna att myndigheterna säkerställer kontinuitet”, sade Cipollone.
”Betaltjänster är inte en lyx – de är lika viktiga som el eller rent vatten för våra medborgares dagliga liv.”
Läs även:
Cash saknas i automater – Sverige halkar efter ytterligare. Dagens PS
Investerare dumpar USA – “cash is king”. Dagens PS
I Sverige kostar floppade projekt många miljarder. Ofta går det fel redan från början. Undvik detta och delta i kostnadsfritt event där vi med enkla verktyg ger dig tips och råd hur du ska undvika att floppa.
Senaste nytt
Laptop-armén tar över Stockholms kaféer – här är ägarnas mardröm
Laptop-armén köper en kaffe, öppnar datorn och sedan är bordet ockuperat i timtal. På Södermalm, Vasastan och runt universitetet förvandlas kaféer till kontorshotell med gratis Wi-Fi och obegränsad el. I Seoul har Starbucks redan satt stopp för skrivare och extraskärmar – frågan är hur länge Stockholm står ut med laptop-armén. Från cappuccino till kontorsplats I …
Digital euro backar upp cash – snart här?
Diskussionerna går heta om och när digital euro ska rullas ut som nytt betalmedel inom euroområdet. ECB uppger att den nya versionen av euro ska backa upp cash och fungera som ett pålitligt digitalt betalningsmedel. Cash is king brukar det heta. Nja inte för ECB som snarare vill se att vi använder mindre cash och …
Kalla vindar drar in över USA:s arbetsmarknad
Under flera års tid har USA:s arbetsmarknad överraskat positivt, men nu syns tydliga tecken på ett trendskifte. I Sverige vet vi allt för väl hur det är att ha en sval arbetsmarknad. Vi har nämligen bland den högsta arbetslösheten i Europa. Läs även:Sverige i arbetslöshetstoppen – tredje högst i EU. Dagens PS Torsdagens preliminära rapport …
Här tar sig Kiruna vatten över huvudet
Försenat igen. Underkänt i besiktning. En prislapp som drar i väg. Kritik från Konkurrensverket. Allt är inte idylliska kyrkflyttar i Kiruna. Kirunas nya badhus har inte glatt många badgäster än, men desto fler rubriksättare. De senaste talar om att badhuset försenas på grund av att besiktningen avslöjat brister som måste åtgärdas innan det öppnas, enligt …
Efter Northvoltkonkursen: Nya ägaren tar in gamla chefer
Amerikanska Lyten som tagit över i princip hela konkursade batterijätten Northvolt har utsett en ny ledning. I stora drag ser den ut som den tidigare. "Meet the new boss, same as the old boss" sjöng The Who 1971. Det kunde också har varit beskrivningen av den nya ledningen i Northvolt. Ny Sverige-vd för bolaget blir …