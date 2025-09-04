Digital euro backar upp cash – snart här?

Cash is king brukar det heta.

Nja inte för ECB som snarare vill se att vi använder mindre cash och istället föreslår digital euro som betalform i euroområdet.

ANNONS

ECB ger ut digital euro

ECB kommer ge ut och garantera det digitala betalmedlet, men det är fortfarande oklart om och när det rullas ut.

Som väntat finns det många trösklar att ta sig över innan människor kan betala med digitala euro, istället för kontanter och betalkort, uppger Euronews.

Den Europeiska centralbanken presenterade sitt förslag för drygt två år sedan och än så länge har inte mycket hänt på området. Det är bland annat oklart hur en digital valuta ska fungera inom EU i de länder som inte är del av euron, som Sverige.