Digital euro backar upp cash – snart här?

ECB vill att valutan digital euro backar upp cash framöver.
ECB vill att valutan digital euro backar upp cash framöver. (Foto: European Commission)
Johan Augustin
Johan Augustin
Uppdaterad: 05 sep. 2025Publicerad: 05 sep. 2025

Diskussionerna går heta om och när digital euro ska rullas ut som nytt betalmedel inom euroområdet. ECB uppger att den nya versionen av euro ska backa upp cash och fungera som ett pålitligt digitalt betalningsmedel.

Cash is king brukar det heta.

Nja inte för ECB som snarare vill se att vi använder mindre cash och istället föreslår digital euro som betalform i euroområdet.

ECB ger ut digital euro

ECB kommer ge ut och garantera det digitala betalmedlet, men det är fortfarande oklart om och när det rullas ut.

Som väntat finns det många trösklar att ta sig över innan människor kan betala med digitala euro, istället för kontanter och betalkort, uppger Euronews.

Den Europeiska centralbanken presenterade sitt förslag för drygt två år sedan och än så länge har inte mycket hänt på området. Det är bland annat oklart hur en digital valuta ska fungera inom EU i de länder som inte är del av euron, som Sverige.

Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

Kostnaden drar iväg

Samtidigt lär notan för implementeringen av den digitala valutan dra iväg kraftigt, långt över vad tidigare var tänkt.

ECB står dock på sig och hävdar att vi använder allt mindre cash i samhället och att vi samtidigt inte alltid kan lita på att betalkorten fungera, vilket det finns många bevis att blicka tillbaka på.

På 5 år har kontantbetalningar inom euroområdet sjunkit från 68 till 40 procent av samtliga transaktioner.

“Idag är kontanter vår enda verkliga reserv, men i takt med att samhället i allt högre grad överger kontanter måste vi komplettera dem med en digital version”, uppgav ECB-styrelseledamoten Piero Cipollone på torsdagen.

Backup till cash

I en allt oroligare värld är det viktigt med en “backup” till cash menar han.

”När kritiska tjänster avbryts förväntar sig städerna att myndigheterna säkerställer kontinuitet”, sade Cipollone.

”Betaltjänster är inte en lyx – de är lika viktiga som el eller rent vatten för våra medborgares dagliga liv.”

Johan Augustin
Reporter på Dagens PS baserad i Sydney, Australien. Lång erfarenhet av resereportage.

