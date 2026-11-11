Det här glömmer många bilägare – över 15 000 kronor om året

Det menar Niklas Bergh, som driver privatekonomikontot Vardagsekonomi.

”Många tänker på drivmedel och eventuella billån, men glömmer service, däck, besiktning, försäkring, skatt, reparationer”, säger han till Nyheter24.

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Över 15 000 kronor i bilkostnader

Försäkringsbolaget Hedvig har räknat på vad det faktiskt kostar att äga bil. I beräkningarna ingår fyra olika bilmodeller och en årlig körsträcka på 1 500 mil.

För en Volvo V40 från 2018 uppgår kostnaderna för försäkring, service, däck, skatt och besiktning till 16 304 kronor om året.

Av dessa går 6 948 kronor till försäkring, 5 000 kronor till service och 3 000 kronor till däckbyte och förvaring. Räknar man även in de mer uppenbara utgifterna, som bränsle, parkering och bilvård, stiger årskostnaden till 35 630 kronor.

För en Toyota Corolla från 2021 landar motsvarande summa på 15 830 kronor, medan en Skoda Superb från 2024 kostar hela 25 542 kronor. Skodans höga kostnad förklaras till stor del av fordonsskatten, som uppgår till drygt 13 000 kronor under den förhöjda skatteperioden.

Hedvigs fjärde exempel, en Kia EV6 från 2025, har lägre löpande kostnader. Här stannar motsvarande utgifter på 10 548 kronor.

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Bränsle, parkering och eventuella reparationer utöver den angivna servicen tillkommer.

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