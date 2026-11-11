Bensin och billån har de flesta bilägare koll på. Men vid sidan av de uppenbara utgifterna finns en rad kostnader som lätt underskattas. Tillsammans kan de överstiga 15 000 kronor om året. Och då är bilens värdeminskning inte ens inräknad.
Det här glömmer många bilägare – över 15 000 kronor om året
Att äga bil är sällan billigt. Ändå är det lätt att underskatta hur mycket pengar som faktiskt går åt, särskilt när kostnaderna dyker upp vid olika tillfällen under året.
Det menar Niklas Bergh, som driver privatekonomikontot Vardagsekonomi.
”Många tänker på drivmedel och eventuella billån, men glömmer service, däck, besiktning, försäkring, skatt, reparationer”, säger han till Nyheter24.
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Över 15 000 kronor i bilkostnader
Försäkringsbolaget Hedvig har räknat på vad det faktiskt kostar att äga bil. I beräkningarna ingår fyra olika bilmodeller och en årlig körsträcka på 1 500 mil.
För en Volvo V40 från 2018 uppgår kostnaderna för försäkring, service, däck, skatt och besiktning till 16 304 kronor om året.
Av dessa går 6 948 kronor till försäkring, 5 000 kronor till service och 3 000 kronor till däckbyte och förvaring. Räknar man även in de mer uppenbara utgifterna, som bränsle, parkering och bilvård, stiger årskostnaden till 35 630 kronor.
För en Toyota Corolla från 2021 landar motsvarande summa på 15 830 kronor, medan en Skoda Superb från 2024 kostar hela 25 542 kronor. Skodans höga kostnad förklaras till stor del av fordonsskatten, som uppgår till drygt 13 000 kronor under den förhöjda skatteperioden.
Hedvigs fjärde exempel, en Kia EV6 från 2025, har lägre löpande kostnader. Här stannar motsvarande utgifter på 10 548 kronor.
Bränsle, parkering och eventuella reparationer utöver den angivna servicen tillkommer.
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Halva bilens värde kan försvinna
Kruxet är att Hedvigs beräkningar inte inkluderar bilens värdeminskning, som ofta är den största kostnaden av alla.
”En bil för 500 000 kronor kan kännas rimlig när kostnaden delas upp på en månatlig betalning. Men det är fortfarande en halv miljon kronor som binds upp i en tillgång som normalt minskar i värde”, säger Bergh hos Nyheter24.
Faktum är att en ny bil, som tumregel, tappar omkring 30 procent av sitt värde under det första året, enligt uppgifter från Blocket. Efter tre år kan värdeminskningen uppgå till ungefär hälften av nypriset.
En bil som köps för 300 000 kronor och tappar 30 procent i värde förlorar alltså 90 000 kronor under första året. Det motsvarar 7 500 kronor i månaden, utöver de löpande utgifterna.
Stora skillnader mellan bilarnas kostnader
Riksförbundet M Sverige har räknat på hur mycket olika bilar kostar att äga och köra.
Enligt organisationens beräkningar kostar de billigaste bilarna drygt 20 kronor per mil, medan de dyraste kan kosta 80 kronor eller mer. I beloppen ingår både drift och värdeminskning.
Det finns också pengar att spara genom att jämföra priser mellan olika verkstäder och försäkringsbolag.
”Kostnaden för just service kan ibland skilja även mellan märkesverkstäder av samma märke på olika orter, och på olika märkesoberoende verkstäder”, säger Carl-Erik Stjernvall, tekniker på M Sverige.
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