Rekordmånga bostäder i mångmiljonklassen

I oktober såldes drygt 730 bostäder för tio miljoner kronor eller mer, enligt nya siffror från bostadssajten Hemnet. Det motsvarar 4,5 procent av alla sålda bostäder. Det är den högsta andelen som uppmätts under en enskild månad.

”Bostadspriserna stiger främst där de redan är höga, vilket också går hand i hand med att rekordmånga bostäder säljs för över tio miljoner kronor. Sannolikt har de lättade kreditkraven bidragit till utvecklingen”, kommenterar Erik Holmberg, analytiker på Hemnet.

Föga överraskande finns objekten nästan uteslutande i storstadsregionerna. Åtta av tio ligger i Stockholms län, medan Västra Götalands och Skåne län står för åtta procent vardera.