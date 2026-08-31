Glatt besked för Sveriges husägare: Blivit 9 200 kronor billigare

Uppgången blev dock kortvarig.

Under andra kvartalet sjönk den beräknade årskostnaden till 161 701 kronor för ett hushåll med 70 procents belåning. Det är drygt 9 200 kronor mindre än kvartalet före, enligt Zmarta Husägarindex.

Även jämfört med samma period förra året har villalivet blivit billigare.

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Elen sänker husnotan

Den främsta förklaringen hittar vi i eluttaget.

Under andra kvartalet uppgick den beräknade årliga elkostnaden för en genomsnittlig villaägare till omkring 27 400 kronor. Det är en minskning med nästan 5 600 kronor, eller 17 procent, jämfört med föregående kvartal.

Nedgången är till stor del säsongsbetonad. Och helt billigt har det inte blivit: jämfört med samma kvartal 2025 var elnotan fortfarande 30 procent högre.

Även huspriserna drog ned kostnaden i indexet. Genomsnittspriset för ett småhus sjönk till knappt 4 miljoner kronor, omkring 200 000 kronor mindre än kvartalet före.

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När priset som ska finansieras blir lägre minskar också den beräknade ränteutgiften. I det här fallet med cirka 4 400 kronor om året.

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