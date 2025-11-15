Dagens PS
Den hemliga ön i Myrsjön – nu till salu

En privat ö i Nacka – den ultimata drömmen till salu
Egen ö, tornrum och bastu, en unik dröm mitt i Stockholm. (Foto: Skandiamäklarna Nacka)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 15 nov. 2025Publicerad: 15 nov. 2025

En privat ö i Myrsjön i Nacka är till salu – ett sekelskifteshus med unik charm och total avskildhet, men ändå med närhet till Stockholm. Ett ovanligt objekt för den som drömmer om något helt eget.

Korsholmen är en privat ö mitt i Myrsjön, nåbar via en smal spång från fastlandet. Redan där, menar mäklaren Lovisa Stewén, infinner sig känslan av att kliva in i en annan värld.

Här möts sekelskiftescharm, natur och stillhet på en plats som sällan når marknaden, och som nu väcker intresse både i Sverige och utomlands.

Missa inte: Han fick slottet som 18-åring – nu säljs det för en halv miljard. Dagens PS

Privat ö till salu

Visst – den unika gården mitt i stan fick många att drömma. Men om du tyckte det var något extra, vad sägs då om att lämna fastlandet helt? För nu finns chansen att gå ett steg längre.

Ett steg rakt ut till en helt privat ö.

Hemnet listas Korsholmen som Myrsjöns enda bebyggda ö, uppförd på sent 1800-tal. Huvudbyggnaden på cirka 110 kvadratmeter rymmer tre sovrum, varav ett i ett tornrum med utsikt över vattnet.

Här finns öppen spis, braskamin och sekelskiftesdetaljer som plankgolv och tidstypisk karaktär.

Spången som leder ut till Korsholmen, en egen värld mitt i Nacka. (Foto: Skandiamäklarna Nacka)
Spången som leder ut till Korsholmen, en egen värld mitt i Nacka. (Foto: Skandiamäklarna Nacka)
Ön rymmer dessutom ett gästhus i sten med kök och sovrum, flera uteplatser, egen brygga, bastu och en murad eldstad.

“Korsholmen har en viss mystik runt sig. När man kliver ut på spången ut till fastigheten är det en trollbindande känsla och mycket natur och fågelliv, väldigt speciellt”, berättar Lovisa Stewén på SkandiaMäklarna.

Sekelskifteshuset på Korsholmen, omgivet av vatten och lummig grönska. (Foto: Skandiamäklarna Nacka)
Sekelskifteshuset på Korsholmen, omgivet av vatten och lummig grönska. (Foto: Skandiamäklarna Nacka)

Hon beskriver även öns ovanliga historik:

“Det här är Myrsjöns enda ö som någon, på sent 1800-tal, valde att bygga på. Det finns inte så mycket information att hitta gällande fastigheten historiskt, vilket gör den mer spännande”, säger hon.

Läs även: Nya siffror: Så lång tid tar det att sälja bostad där du bor. Dagens PS

Sekelskifte möter natur

Korsholmen omfattar omkring 4 000 kvadratmeter mark och ett tillhörande vattenområde på cirka 5 300 kvadratmeter.

Tomten omges av lummig grönska och glittrande vatten, där lugna bad, kvällar vid elden och stilla naturstunder blir en naturlig del av livet, trots närheten till centrala Stockholm.

En av Nackas mest unika bostäder, helt avskilt men nära Stockholm. (Foto: Skandiamäklarna Nacka)
En av Nackas mest unika bostäder, helt avskilt men nära Stockholm. (Foto: Skandiamäklarna Nacka)

“De vackra plankgolven, öppna spisen och roliga detaljer gör att det kommer bli ett paradis för rätt person”, säger Stewén.

Läs även: En unik gård mitt i stan? Nu kan den bli din – för 27 miljoner kronor. Dagens PS

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

