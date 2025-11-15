Den hemliga ön i Myrsjön – nu till salu

Korsholmen är en privat ö mitt i Myrsjön, nåbar via en smal spång från fastlandet. Redan där, menar mäklaren Lovisa Stewén, infinner sig känslan av att kliva in i en annan värld.

Här möts sekelskiftescharm, natur och stillhet på en plats som sällan når marknaden, och som nu väcker intresse både i Sverige och utomlands.

Privat ö till salu

Visst – den unika gården mitt i stan fick många att drömma. Men om du tyckte det var något extra, vad sägs då om att lämna fastlandet helt? För nu finns chansen att gå ett steg längre.

Ett steg rakt ut till en helt privat ö.

På Hemnet listas Korsholmen som Myrsjöns enda bebyggda ö, uppförd på sent 1800-tal. Huvudbyggnaden på cirka 110 kvadratmeter rymmer tre sovrum, varav ett i ett tornrum med utsikt över vattnet.

Här finns öppen spis, braskamin och sekelskiftesdetaljer som plankgolv och tidstypisk karaktär.

Spången som leder ut till Korsholmen, en egen värld mitt i Nacka. (Foto: Skandiamäklarna Nacka)



Ön rymmer dessutom ett gästhus i sten med kök och sovrum, flera uteplatser, egen brygga, bastu och en murad eldstad.

“Korsholmen har en viss mystik runt sig. När man kliver ut på spången ut till fastigheten är det en trollbindande känsla och mycket natur och fågelliv, väldigt speciellt”, berättar Lovisa Stewén på SkandiaMäklarna.

Sekelskifteshuset på Korsholmen, omgivet av vatten och lummig grönska. (Foto: Skandiamäklarna Nacka)

Hon beskriver även öns ovanliga historik:

“Det här är Myrsjöns enda ö som någon, på sent 1800-tal, valde att bygga på. Det finns inte så mycket information att hitta gällande fastigheten historiskt, vilket gör den mer spännande”, säger hon.

