En privat ö i Myrsjön i Nacka är till salu – ett sekelskifteshus med unik charm och total avskildhet, men ändå med närhet till Stockholm. Ett ovanligt objekt för den som drömmer om något helt eget.
Den hemliga ön i Myrsjön – nu till salu
Mest läst i kategorin
Lyxig pension utan hög lön – så gjorde hon
Hon började spara redan på 80-talet. I dag lever en svensk pensionär ett liv med frihet och guldkant efter att ha sparat sig till en lyxig pension. Vill du spara dig till en lyxig pension? Då är pensionären Karin Sjöbloms resa värd att inspireras av. Hon började smått redan på 80-talet och har, med tålamod …
Rejält högre matpriser – kaffet 30 procent dyrare
Under året som gått har matpriserna stigit kraftigt och i oktober gick priserna på matvaror upp igen, visar SCB-statistik. ”Sötsaker och glass hör till de varor som blev dyrare i oktober. Även kött och fisk steg något i pris i oktober jämfört med månaden innan”, säger Caroline Neander, prisstatistiker på SCB. Priserna på livsmedel och …
Bara två kommuner kvar – så illa är det för singelköpare
Singlar möter tuffa villkor på bostadsmarknaden. Nya siffror visar hur långt inkomsten räcker för den som köper bostad själv. Hemnet har räknat på förutsättningarna, och resultatet visar att det bara finns två kommuner där en ensam köpare klarar ett husköp. Så långt räcker inkomsten för singelköpare En medianlön på 37 000 ger ett låneutrymme på …
Nu har avståndet mellan Sverige och Spanien krympt
Det är inte längre bara pensionärer som lämnar Sverige för livet i värmen. En ny våg av svenskar söker sig söderut. “Avståndet mellan Sverige och Spanien har i praktiken krympt”, säger vd:n. Att Spanien är populärt bland svenskar är ingen nyhet. Landet är världens näst mest besökta land och det är helst dit svenskarna reser …
Jättarna höjer – så dyr har din streaming blivit
Priserna stiger, utbudet växer och reklamvarianter dyker upp i varenda hörn av marknaden. Ändå håller konsumenterna fast vid sina streamingtjänster. Både amerikanska och svenska siffror visar att vi nu befinner oss mitt i en ny våg av ”streamflation”, där prishöjningar inte längre skrämmer bort tittarna. Det rapporterar Wall Street Journal. Kraftiga prishöjningar – men inga …
Korsholmen är en privat ö mitt i Myrsjön, nåbar via en smal spång från fastlandet. Redan där, menar mäklaren Lovisa Stewén, infinner sig känslan av att kliva in i en annan värld.
Här möts sekelskiftescharm, natur och stillhet på en plats som sällan når marknaden, och som nu väcker intresse både i Sverige och utomlands.
Missa inte: Han fick slottet som 18-åring – nu säljs det för en halv miljard. Dagens PS
Privat ö till salu
Visst – den unika gården mitt i stan fick många att drömma. Men om du tyckte det var något extra, vad sägs då om att lämna fastlandet helt? För nu finns chansen att gå ett steg längre.
Ett steg rakt ut till en helt privat ö.
På Hemnet listas Korsholmen som Myrsjöns enda bebyggda ö, uppförd på sent 1800-tal. Huvudbyggnaden på cirka 110 kvadratmeter rymmer tre sovrum, varav ett i ett tornrum med utsikt över vattnet.
Här finns öppen spis, braskamin och sekelskiftesdetaljer som plankgolv och tidstypisk karaktär.
Ön rymmer dessutom ett gästhus i sten med kök och sovrum, flera uteplatser, egen brygga, bastu och en murad eldstad.
“Korsholmen har en viss mystik runt sig. När man kliver ut på spången ut till fastigheten är det en trollbindande känsla och mycket natur och fågelliv, väldigt speciellt”, berättar Lovisa Stewén på SkandiaMäklarna.
Hon beskriver även öns ovanliga historik:
“Det här är Myrsjöns enda ö som någon, på sent 1800-tal, valde att bygga på. Det finns inte så mycket information att hitta gällande fastigheten historiskt, vilket gör den mer spännande”, säger hon.
Läs även: Nya siffror: Så lång tid tar det att sälja bostad där du bor. Dagens PS
Få dagens viktigaste nyheter från Dagens PS. Prenumerera på våra nyhetsbrev.
Senaste nytt
Efter svaga kvartalet: "Oktober har varit en fantastisk månad"
Efter ett tufft kvartal med fallande omsättning och tekniska bakslag blickar Relevance Communication Nordic framåt. Med nyckelrekryteringar, en slimmad verksamhet och ett tydligare fokus ser vd Fredrik Lundberg en vändning i sikte. Q3 var svagt, det medger Fredrik Lundberg utan omsvep. Omsättningen föll och resultatet blev därefter. Men bakom siffrorna pågår en transformation som enligt …
Flodkryssningen som gör dig till kontinentens långsammaste – och lyckligaste – resenär
Det finns resor man tar för att komma bort. Och så finns det resor i form av flodkryssningen man tar för att komma tillbaka till sig själv. En flodkryssning på Donau tillhör den senare sorten. Perfekt Weekend har fått ett unikt erbjudande till MS VIVA TWO, en resa som låter som en saga men känns …
Därför växer modulärt byggande i Sverige
Traditionella byggprojekt tar tid, kräver stora investeringar och förutsätter stabila behov över lång tid. I verkligheten rör sig utvecklingen snabbare än så. För att möta förändringar inom skola, industri och offentlig sektor väljer allt fler aktörer att se modulära byggnader som en lösning för ökad flexibilitet. Det är inte bara en cirkulär lösning som både …
Så mycket kan din förening spara i energi och pengar med energikalkylatorn
Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Sekelskifte möter natur
Korsholmen omfattar omkring 4 000 kvadratmeter mark och ett tillhörande vattenområde på cirka 5 300 kvadratmeter.
Tomten omges av lummig grönska och glittrande vatten, där lugna bad, kvällar vid elden och stilla naturstunder blir en naturlig del av livet, trots närheten till centrala Stockholm.
“De vackra plankgolven, öppna spisen och roliga detaljer gör att det kommer bli ett paradis för rätt person”, säger Stewén.
Läs även: En unik gård mitt i stan? Nu kan den bli din – för 27 miljoner kronor. Dagens PS
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.
Just nu får du ett riktigt bra pris på Sveriges mest valda hemlarm med brand- och inbrottsskydd. Räkna ut ditt pris och ta del av erbjudandet
Senaste nytt
Saabs jätteaffär klar – säljer 17 Gripen till nytt land
Till slut blev affären klar. Colombia köper 17 Jas Gripen av Saab – samtidigt som Sverige förbinder sig till investeringar i det sydamerikanska landet. Regeringen kallar det ett av de största svenska exportaffärerna genom tiderna. Colombia har formellt beslutat att ersätta sin åldrande Kfir-flotta med 17 Jas Gripen. Affären, värderad till cirka 34 miljarder kronor, …
Okunskap kostar bilhandlarna miljoner – lagen kör ifrån dem
Slarv, okunskap och gamla rutiner kostar bilbranschen dyrt. Och det handlar inte om dåliga bilar – utan om människor som inte kan lagen. Det pratas ofta om kvalitet, men sällan om kunskap. I bilbranschen är det inte alltid produkten som brister – det är personalens förståelse för vad som faktiskt gäller, skriver Fordonsjuristen. Det …
Den hemliga ön i Myrsjön – nu till salu
En privat ö i Myrsjön i Nacka är till salu – ett sekelskifteshus med unik charm och total avskildhet, men ändå med närhet till Stockholm. Ett ovanligt objekt för den som drömmer om något helt eget. Korsholmen är en privat ö mitt i Myrsjön, nåbar via en smal spång från fastlandet. Redan där, menar mäklaren …
Trött på den svenska kylan? Här är det varmast i Spanien i vinter
Spanien lockar med sol, värme och färre turister när vintern tar över hemma. När mörkret faller tidigt och termometern kryper nedåt söker många svenskar ett avbrott från kylan. Spanien, som för många förknippas med sommarens intensiva turism, är i själva verket ett av Europas mest attraktiva vintermål. Med soliga dagar, behagliga temperaturer och betydligt färre …
Burgardrömmen som gick upp i rök
Wendy’s var en gång burgardrömmen alla pratade om. Amerikas stora hopp i hamburgarvärlden. En glad rödhårig flicka log från varje skylt, och löftet var enkelt: färskt, aldrig fryst. På 1980-talet kom kedjan även till Sverige – mitt i yuppieeran, när Stureplan var en parkeringsplats och ingen ännu sagt “latte”. Men precis som många amerikanska drömmar …