När Gustaf Trolle ärvde slottet Kulla Gunnarstorp som tonåring var det få som trodde att den 18-årige adelsmannen skulle förvalta egendomen i nästan ett halvt sekel. Nu, 46 år senare, säljer han hela sitt skånska rike – slott, borg, 1 400 hektar mark och 900 hektar åker – för uppemot en halv miljard kronor. En epok går i graven, men frågan är: vem har råd att ta över tronen?
Han fick slottet som 18-åring – nu säljs det för en halv miljard
Det blåser i bokkronorna norr om Helsingborg. Efter nästan två sekel i samma familjs ägo byter Kulla Gunnarstorps slott snart händer. Prislappen? Runt 400–450 miljoner kronor. En affär så stor att den får både godsägare och mäklare att höja på ögonbrynen.
1400 hektar dröm – och lite svett
Totalt rör det sig om 1400 hektar mark, varav 900 är bördig åker, 340 produktiv skog och resten naturreservat, våtmarker och dammar. Den som gillar att promenera får här sitt livs motionsrunda – med havsutsikt. Kulla Gunnarstorps naturreservat består till största delen av hedartade bok- och ekskogar, medan Christinelunds ädellövskog öster om Domsten bjuder på svensk Disneyidyll.
Enligt Helsingborgs Dagblad utgör mark och skog omkring 75 procent av det förväntade totalvärdet. Mäklaren Skånegårdar uppger att intresset är stort och att man nu närmar sig ett avslut. Svenska Dagbladet beskriver Kulla Gunnarstorp som ”ett av de mest spektakulära objekten vi haft till försäljning”, medan Dagens Industri noterar att priset kan landa på uppemot 450 miljoner kronor – vilket skulle göra försäljningen till årets dyraste bostadsaffär i Sverige.
Slottet: en 1800-talsdröm i klassicism och renässans
Själva slottet, värderat till uppskattningsvis runt 12 miljoner, stod färdigt 1872 och ritades av den danske arkitekten Christian Zwingmann – en man som uppenbarligen gillade kolonner, symmetri och en rejäl dos självsäkerhet. Här finns Blå salongen med sidenspända tapeter, Gula salongen med gasdriven spis, och Gröna salongen där man kan dra sig tillbaka med utsikt över Öresund och fundera över livet.
Totalt rymmer byggnaden 1 400 kvadratmeter boyta, tolv gästrum, tre badrum och ett tornrum med kamin – perfekt för den som alltid velat känna sig som Belle i Skönheten och Odjuret. Utanför väntar mosaikklädd pool, växthus, rododendron och en åldrad tennisbana som minns bättre backhandar.
Borgen: 1500-tal möter nutid
Den äldsta byggnaden på ägorna är Borgen, värderad till uppskattningsvis 30 miljoner. Den uppfördes omkring 1560 av Jörgen Ottesen Brahe – bror till astronomen Tycho Brahe – och har sedan dess fått flera ansiktslyft, senast 2017. Huset ligger på en holme med vallgrav och nås via bro. Här finns 560 kvadratmeter historia, flyglar, kalkputs och stensockel. Kort sagt: ett perfekt gömställe för någon som tröttnat på stan.
Åtta hus, tolv gårdar och en rosavitt bonusboende
Köpet inkluderar dessutom Rosavita huset, ett gäng ekonomibyggnader och åtta bostadsfastigheter. Därtill tolv gårdar utspridda över landskapet till ett sammanlagt värde av 50 miljoner.
“Mycket talar för att det blir en helhetsförsäljning”, säger mäklaren Dag Magnusson till Helsingborgs Dagblad. “Vi har haft kontakt med flera förmögna spekulanter, men nu är vi nära mål.”
Privatperson – inte bolag
Att en privatperson blir köpare är också troligt. Jordförvärvslagen sätter stopp för aktiebolag som vill köpa jord- och skogsmark. Enligt ATL hade antalet spekulanter annars varit betydligt fler. Tidningen konstaterar att just denna lagstiftning gör den svenska jordbruksmarknaden unik – “lagen finns till för att inte vem som helst ska kunna köpa jordbruksmark.”
Trolles farväl
Gustaf Trolle, som tillsammans med hustrun Marika drivit godset sedan 1978, fick i fjol Kungliga patriotiska sällskapets kulturarvsmedalj för sitt arbete. Nu går stafettpinnen vidare. “Det har varit en trevlig resa, men jag börjar komma till åren”, sa han till Helsingborgs Dagblad.
En 200-årig epok går därmed mot sitt slut – men en ny kan snart börja. Frågan är bara vem som blir nästa slottsherre på Kulla Gunnarstorp.
Perfect Weekend Guide: Kulla Gunnarstorp i korthet:
- Totalt värde: 400–450 miljoner kronor.
- Areal: 1 400 hektar, varav 900 åker och 340 skog.
- Slottet: 1 400 kvadratmeter, 12 gästrum, 3 badrum, tornrum och pool.
- Borgen: byggd 1560, 560 kvadratmeter, vallgrav och flyglar.
- Ägare sedan 1978: Gustaf och Marika Trolle.
- Mäklarfirma: Skånegårdar.
- Förväntad försäljning: före årsskiftet.
Källor: Helsingborgs Dagblad, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Skånegårdar, ATL.
