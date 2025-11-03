Han fick slottet som 18-åring – nu säljs det för en halv miljard

Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …

Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …

Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …

Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …

Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Slottet: en 1800-talsdröm i klassicism och renässans

Själva slottet, värderat till uppskattningsvis runt 12 miljoner, stod färdigt 1872 och ritades av den danske arkitekten Christian Zwingmann – en man som uppenbarligen gillade kolonner, symmetri och en rejäl dos självsäkerhet. Här finns Blå salongen med sidenspända tapeter, Gula salongen med gasdriven spis, och Gröna salongen där man kan dra sig tillbaka med utsikt över Öresund och fundera över livet.

Totalt rymmer byggnaden 1 400 kvadratmeter boyta, tolv gästrum, tre badrum och ett tornrum med kamin – perfekt för den som alltid velat känna sig som Belle i Skönheten och Odjuret. Utanför väntar mosaikklädd pool, växthus, rododendron och en åldrad tennisbana som minns bättre backhandar.

ANNONS

För den som tycker att “egen park” låter blygsamt. (Foto: Skånegårdar)

Borgen: 1500-tal möter nutid

Den äldsta byggnaden på ägorna är Borgen, värderad till uppskattningsvis 30 miljoner. Den uppfördes omkring 1560 av Jörgen Ottesen Brahe – bror till astronomen Tycho Brahe – och har sedan dess fått flera ansiktslyft, senast 2017. Huset ligger på en holme med vallgrav och nås via bro. Här finns 560 kvadratmeter historia, flyglar, kalkputs och stensockel. Kort sagt: ett perfekt gömställe för någon som tröttnat på stan.

Åtta hus, tolv gårdar och en rosavitt bonusboende

Köpet inkluderar dessutom Rosavita huset, ett gäng ekonomibyggnader och åtta bostadsfastigheter. Därtill tolv gårdar utspridda över landskapet till ett sammanlagt värde av 50 miljoner.

“Mycket talar för att det blir en helhetsförsäljning”, säger mäklaren Dag Magnusson till Helsingborgs Dagblad. “Vi har haft kontakt med flera förmögna spekulanter, men nu är vi nära mål.”

Privatperson – inte bolag

Att en privatperson blir köpare är också troligt. Jordförvärvslagen sätter stopp för aktiebolag som vill köpa jord- och skogsmark. Enligt ATL hade antalet spekulanter annars varit betydligt fler. Tidningen konstaterar att just denna lagstiftning gör den svenska jordbruksmarknaden unik – “lagen finns till för att inte vem som helst ska kunna köpa jordbruksmark.”

Läs även: Redo för den franska drömmen? Här är tre drömhus till salu

Slottet som får vilken Stureplanslägenhet som helst att se ut som en studentetta. (Foto: Skånegårdar)

ANNONS

Trolles farväl

Gustaf Trolle, som tillsammans med hustrun Marika drivit godset sedan 1978, fick i fjol Kungliga patriotiska sällskapets kulturarvsmedalj för sitt arbete. Nu går stafettpinnen vidare. “Det har varit en trevlig resa, men jag börjar komma till åren”, sa han till Helsingborgs Dagblad.

En 200-årig epok går därmed mot sitt slut – men en ny kan snart börja. Frågan är bara vem som blir nästa slottsherre på Kulla Gunnarstorp.

Perfekt för den som tröttnat på grannar inom postnummeravstånd. (Foto: Skånegårdar)

Perfect Weekend Guide: Kulla Gunnarstorp i korthet:

Totalt värde: 400–450 miljoner kronor.

Areal: 1 400 hektar, varav 900 åker och 340 skog.

Slottet: 1 400 kvadratmeter, 12 gästrum, 3 badrum, tornrum och pool.

Borgen: byggd 1560, 560 kvadratmeter, vallgrav och flyglar.

Ägare sedan 1978: Gustaf och Marika Trolle.

Mäklarfirma: Skånegårdar.

Förväntad försäljning: före årsskiftet.

Källor: Helsingborgs Dagblad, Svenska Dagbladet, Dagens Industri, Skånegårdar, ATL.