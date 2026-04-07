32 miljarder på väg till svenska konton – så gör du smartast med pengarna

Pengarna som gör mest nytta

För dig med marginal finns det ett par saker värda att tänka på innan pengarna försvinner in i vardagen.

Kolla din buffert först.

De nya bolånereglerna som trädde i kraft den 1 april gör det svårare att ta tilläggslån för renovering. Taket sänktes från 85 till 80 procent av bostadens värde. Har du en buffert under tre månadslöner är det ett starkt argument för att spara återbäringen rakt av.

ISK-skatten har ändrats.

Skattefria grundnivån på ISK har höjts till 300 000 kronor, dubbelt mot förra året. Den som månadssparar mindre belopp kan med fördel parkera återbäringen där.

Skulder före aktier.

14 procent av svenskarna planerar att betala skulder med återbäringen. Med tanke på att räntan på konsumtionslån fortfarande ligger långt över vad de flesta avkastningsslag levererar är det sällan fel prioritering.

1,5 miljarder i kvarskatt

På andra sidan finns de som inte har något att välja på. Var femte svensk uppger stora svårigheter med att betala eventuell kvarskatt. I år drabbas 324 000 personer av kvarskattekrav på sammanlagt 1,5 miljarder kronor, nästan 40 procent färre än 2025.

– Hushåll med små ekonomiska marginaler sticker ut bland dem med stora svårigheter att återbetala på kvarskatt. Högre drivmedelspriser, osäker arbetsmarknad och att man inte tagit del av räntelättnader jämfört med andra grupper är möjliga anledningar till svårigheten, säger Fernández.

Det pekar på en växande klyfta i hur återbäringen faktiskt används. För somliga är det sparkapital. För andra täcker det knappt räkningarna.

Räkna inte med en konsumtionsboom

32 miljarder låter mycket, men utslaget på 3,1 miljoner hushåll landar det på drygt 10 000 kronor per person. Fjolårets räntenedgångar och årets skattesänkningar har redan förbättrat hushållens utrymme. Återbäringen är en bonus, inte en räddning.

Har du inte anmält konto?

124 000 personer saknar fortfarande registrerat konto hos Skatteverket. Fixas enklast via skatteverket.se. Räkna med ungefär en vecka innan pengarna dyker upp.

Den som inte har deklarerat ännu har tid fram till maj, men återbäringen dröjer då till juni. Kolla vilka avdrag som försvinner i år innan du godkänner.