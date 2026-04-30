Deklarationsdags: En minut kan kosta dig 1 250 kronor 

Flera datum att hålla koll på

Den 4 maj är alltså sista dagen att deklarera. Samma dag är också deadline för den som vill göra en extra inbetalning och undvika kostnadsränta på kvarskatt under 30 000 kronor.

För den som deklarerar i tid väntar skatteåterbäringen den 9-12 juni. Men alla har inte samma tidsgräns.

Utlandsbosatta får lämna in deklarationen fram till den 1 juni 2026. Personer över 65 år slipper i vissa fall förseningsavgift, men undantaget gäller inte alla – exempelvis inte den som jobbar heltid, driver näringsverksamhet eller handlar mycket med värdepapper.

ANNONS

Här tittar Skatteverket extra noga

Har du fyllt i vissa avdrag eller inkomster kan din deklaration granskas extra noggrant i år.

Det handlar bland annat om uthyrning av bostad, reseavdrag, kryptovalutor och intäkter från auktionstjänster som Tradera.

”Om du marknadsför varor eller tjänster mot ersättning behöver du redovisa det som inkomst i deklarationen om summan var 24 873 kronor eller högre under förra året. Det gäller även om du inte har fått någon deklaration”, säger Ingrid Holländer på Skatteverket, till Privata Affärer.

Avdragen du inte vill missa

Innan deklarationen signeras kan det vara värt att stanna upp. Resor till jobbet kan ge avdrag om kostnaderna överstiger 11 000 kronor och tidsvinsten jämfört med kollektivtrafik är tillräckligt stor.

Resan behöver vara minst fem kilometer enkel väg och tidsbesparingen minst två timmar per dag.

Har du hyrt ut din bostad kan du få göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor. För exempelvis småhus kan man också göra avdrag på hyresintäkten på 20 procent.

ANNONS

Även dubbel bosättning och arbete på annan ort kan ge avdrag.

Dessutom kan den som använt rotavdrag behöva fördela avdraget mellan delägare i bostaden för att kunna utnyttja avdraget fullt ut.

”Deklarera digitalt”

Vill du göra deklarerandet så enkelt som möjligt bör du deklarera digitalt. Det menar Helena Karlsson, deklarationsexpert på Skatteverket.

”Mitt bästa tips är att deklarera digitalt. Det är enkelt, det är mindre risk för fel och du får en kvittens på att deklarationen är lämnad”, säger hon i ett pressmeddelande.

Det går att deklarera via Skatteverkets e-tjänst, men också genom att sms:a eller ringa.

Extra hjälp för den som ska ändra

Den som har sålt en bostad eller värdepapper, hyrt ut en bostad eller tänker göra reseavdrag kan behöva fylla i fler uppgifter. Där hänvisar Skatteverket till sina hjälptjänster.

ANNONS

”En del tycker det är svårt att deklarera efter att de har sålt en bostad eller värdepapper. Då vill jag tipsa om att använda våra e-tjänster som hjälper dig genom att vissa uppgifter är ifyllda i förväg”, råder Karlsson.

