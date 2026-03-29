Skatteverket har vässat sina verktyg och avslöjar nu att omkring hälften av alla granskade reseavdrag innehåller fel eller rent fusk.
Skatteverkets fuskjakt: Hälften av alla reseavdrag underkänns
För inkomståret 2024 betalades över 28,5 miljarder kronor ut i reseavdrag, men bakom de enorma summorna döljer sig en dyster statistik av felaktigheter.
Hittills i år har drygt 170 000 personer gjort reseavdrag för inkomståret 2025, men siffran väntas explodera under april månad.
Historiskt sett är reseavdraget det område där flest skattebetalare trampar snett, antingen genom okunskap eller medvetna försök att tänja på reglerna.
Se upp för den dolda tidsfällan
Den absolut vanligaste orsaken till att Skatteverket sätter ner foten är den så kallade tidsvinstregeln. För att överhuvudtaget ha rätt att göra avdrag för bilresor krävs det att man sparar minst två timmar per dag jämfört med att åka kollektivt.
I storstadsregioner som Stockholm, Göteborg och Malmö är detta ofta nålsögat som få lyckas passera. Eftersom kollektivtrafiken i dessa områden är väl utbyggd är det i praktiken mycket svårt att bevisa en tidsvinst på 120 minuter varje dag.
Skatteverket använder i dag avancerade system för att matcha bostadsadresser mot arbetsplatser och faktiska restider med buss och tåg, vilket gör att ogrundade yrkanden flaggas automatiskt.
Skatteverkets digitala detektiver
Skatteverkets expert Johan Schauman, som intervjuas av Carup, förklarar att myndigheten arbetar systematiskt för att hitta avvikelser. Genom att kombinera automatiska kontroller med slumpmässiga djupdykningar kan de snabbt se om en deklarant exempelvis yrkat för bilresor utan att ens äga ett fordon eller ha tillgång till en förmånsbil. Myndighetens expert förklarar att ”mellan 40 och 60 procent av avdragen måste helt eller delvis underkännas”.
Det finns dock undantag som myndigheten tar hänsyn till. Personer som arbetar obekväma tider, såsom nattskift eller mycket tidiga morgnar då lokaltrafiken inte går, har ofta rätt till avdraget trots att det geografiska avståndet är kort. Men även här krävs dokumentation.
Reseavdraget skärps ytterligare
Årets deklaration markerar slutet på en era. Från och med nästa år skärps reglerna ytterligare när den nedre gränsen för att få göra avdrag höjs från 11 000 kronor till 15 000 kronor. Det innebär att betydligt färre svenskar kommer att kunna dra nytta av skattelättnaden framöver.
För den som granskas gäller det att ha ordning på sina papper. Skatteverket kräver ofta in körjournaler, arbetsgivarintyg som styrker antal dagar på plats, eller besiktningsprotokoll där mätarställningen framgår. Att hävda att man tappat bort kvitton för bensin räcker sällan som ursäkt, då avdraget baseras på den faktiska körsträckan och inte bränslekostnaden.
Så undviker du en obehaglig smäll
För att slippa obehagliga överraskningar och eventuella skattetillägg är det viktigt att vara ärlig med milen. Om du kör egen bil är det 25 kronor per mil som gäller, medan elbilister med förmånsbil får nöja sig med 9,50 kronor per mil.
Det viktigaste rådet från experterna är att inte chansa. Om tidsvinsten ligger på gränsen är sannolikheten stor att skattemyndighetens algoritmer kommer att kräva ett svar.
I ett läge där Skatteverket underkänner upp till 60 procent av de granskade fallen är kontrollen hårdare än någonsin. Att vara noggrann med körjournalen kan vara skillnaden mellan en välkommen skatteåterbäring och en kostsam bakläxa. Så gör du för att beräkna ditt reseavdrag.
