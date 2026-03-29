Skatteverkets fuskjakt: Hälften av alla reseavdrag underkänns

Skatteverkets digitala detektiver

Skatteverkets expert Johan Schauman, som intervjuas av Carup, förklarar att myndigheten arbetar systematiskt för att hitta avvikelser. Genom att kombinera automatiska kontroller med slumpmässiga djupdykningar kan de snabbt se om en deklarant exempelvis yrkat för bilresor utan att ens äga ett fordon eller ha tillgång till en förmånsbil. Myndighetens expert förklarar att ”mellan 40 och 60 procent av avdragen måste helt eller delvis underkännas”.

ANNONS

Det finns dock undantag som myndigheten tar hänsyn till. Personer som arbetar obekväma tider, såsom nattskift eller mycket tidiga morgnar då lokaltrafiken inte går, har ofta rätt till avdraget trots att det geografiska avståndet är kort. Men även här krävs dokumentation.

Reseavdraget skärps ytterligare

Årets deklaration markerar slutet på en era. Från och med nästa år skärps reglerna ytterligare när den nedre gränsen för att få göra avdrag höjs från 11 000 kronor till 15 000 kronor. Det innebär att betydligt färre svenskar kommer att kunna dra nytta av skattelättnaden framöver.

För den som granskas gäller det att ha ordning på sina papper. Skatteverket kräver ofta in körjournaler, arbetsgivarintyg som styrker antal dagar på plats, eller besiktningsprotokoll där mätarställningen framgår. Att hävda att man tappat bort kvitton för bensin räcker sällan som ursäkt, då avdraget baseras på den faktiska körsträckan och inte bränslekostnaden.

Så undviker du en obehaglig smäll

För att slippa obehagliga överraskningar och eventuella skattetillägg är det viktigt att vara ärlig med milen. Om du kör egen bil är det 25 kronor per mil som gäller, medan elbilister med förmånsbil får nöja sig med 9,50 kronor per mil.

Det viktigaste rådet från experterna är att inte chansa. Om tidsvinsten ligger på gränsen är sannolikheten stor att skattemyndighetens algoritmer kommer att kräva ett svar.

I ett läge där Skatteverket underkänner upp till 60 procent av de granskade fallen är kontrollen hårdare än någonsin. Att vara noggrann med körjournalen kan vara skillnaden mellan en välkommen skatteåterbäring och en kostsam bakläxa. Så gör du för att beräkna ditt reseavdrag.

ANNONS

