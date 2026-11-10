De gick i pension vid 30 – forskaren: "Mycket skam"

De tillhör den så kallade FIRE-rörelsen, som går ut på att spara och investera tillräckligt mycket pengar för att kunna leva på avkastningen och pensionera sig tidigt.

Men, i intervjuer med deltagare på ett internationellt FIRE-läger i Spanien har Nilsson upptäckt att livet som ekonomiskt oberoende kan vara svårare än väntat.

Nästan samtliga hon intervjuat beskriver en liknande upplevelse. Efter åratal av sparande följer en kort period av lycka, innan många börjar fundera över vad de egentligen ska fylla dagarna med.

”När man är framme så är man superglad en liten stund och sen måste man skaffa någon annan mening”, säger hon i en intervju med Svenska Dagbladet.

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Pensionerade sig vid 35 – överväger att börja jobba igen

En som känner igen baksidan av den tidiga pensioneringen är 39-åriga Lauren i USA.

Efter flera år på ett teknikföretag, kombinerat med extrajobb på helgerna, hade hon vid 35 års ålder sparat ihop en miljon dollar. Hon och maken hade också hunnit betala av hela bolånet.

Numera ägnar Lauren dagarna åt bland annat läsning och ideellt arbete med djur. Men trots att hon trivs med tillvaron funderar hon på att börja arbeta igen, framför allt eftersom hon saknar sällskap.

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”Det är förvånansvärt ensamt att vara pensionerad i 30-årsåldern”, berättar hon för The Cut.

Hennes vänner har fortfarande heltidsjobb och hinner sällan göra allt hon själv har tid med. Lauren saknar inte sitt gamla arbete, men medger att hon överskattade hur roligt det skulle vara att vara ledig på egen hand.

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