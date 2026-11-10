För anhängarna av FIRE-rörelsen är miljoner på banken och tidig pension definitionen av frihet. Men när målet väl är uppnått kan en kris vänta som inga pengar i världen kan lösa.
De gick i pension vid 30 – forskaren: "Mycket skam"
Charlotte Nilsson, forskare vid Lunds universitet och Copenhagen Business School, har studerat människor som lyckats lämna arbetslivet flera decennier före den vanliga pensionsåldern.
De tillhör den så kallade FIRE-rörelsen, som går ut på att spara och investera tillräckligt mycket pengar för att kunna leva på avkastningen och pensionera sig tidigt.
Men, i intervjuer med deltagare på ett internationellt FIRE-läger i Spanien har Nilsson upptäckt att livet som ekonomiskt oberoende kan vara svårare än väntat.
Nästan samtliga hon intervjuat beskriver en liknande upplevelse. Efter åratal av sparande följer en kort period av lycka, innan många börjar fundera över vad de egentligen ska fylla dagarna med.
”När man är framme så är man superglad en liten stund och sen måste man skaffa någon annan mening”, säger hon i en intervju med Svenska Dagbladet.
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Pensionerade sig vid 35 – överväger att börja jobba igen
En som känner igen baksidan av den tidiga pensioneringen är 39-åriga Lauren i USA.
Efter flera år på ett teknikföretag, kombinerat med extrajobb på helgerna, hade hon vid 35 års ålder sparat ihop en miljon dollar. Hon och maken hade också hunnit betala av hela bolånet.
Numera ägnar Lauren dagarna åt bland annat läsning och ideellt arbete med djur. Men trots att hon trivs med tillvaron funderar hon på att börja arbeta igen, framför allt eftersom hon saknar sällskap.
”Det är förvånansvärt ensamt att vara pensionerad i 30-årsåldern”, berättar hon för The Cut.
Hennes vänner har fortfarande heltidsjobb och hinner sällan göra allt hon själv har tid med. Lauren saknar inte sitt gamla arbete, men medger att hon överskattade hur roligt det skulle vara att vara ledig på egen hand.
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Miljonären tröttnade efter sex månader
För amerikanska Rose Han började problemen redan efter ett halvår som ekonomiskt oberoende.
Hon hade betalat av skulder på omkring 100 000 dollar och byggt upp en förmögenhet på över en miljon dollar när hon lämnade sitt jobb på Wall Street.
Vid 32 års ålder kunde hon leva det liv hon länge drömt om, med husbil och friheten att själv bestämma över sin tid.
”Det var roligt ungefär de första sex månaderna”, berättar hon för Business Insider.
Efter mindre än ett år började Han känna sig uttråkad och otillfredsställd.
Trots att hon hade byggt upp en förmögenhet på en miljon dollar började hon snart fundera på hur hon skulle kunna tjäna tio miljoner. I efterhand har hon ifrågasatt varför hon ägnade så mycket tid åt att bli rik.
Skäms över att de inte arbetar
Charlotte Nilsson har upptäckt att FIRE-livet också kan vara svårt att förklara för omgivningen.
Vissa av personerna hon intervjuat berättar inte ens att de har slutat arbeta. I stället säger de att de är tjänstlediga eller engagerar sig i ideella organisationer.
”Det är mycket skam”, konstaterar Nilsson hos SvD.
Enligt henne är det en viktig förklaring till varför FIRE-rörelsens gemensamma läger blivit populära. Där kan deltagarna umgås med likasinnade utan att behöva försvara sina livsval.
I den amerikanska delstaten Georgia har FIRE-anhängare gått så långt att de börjat skapa ett eget bostadsområde.
Projektet heter EAGLE Cohousing och ligger i staden Warner Robins. Tanken är att ekonomiskt oberoende människor ska kunna bo nära varandra och få den gemenskap som många saknar efter pensioneringen.
På projektets hemsida framgår att området omfattar 99 hus och att man under 2026 söker boende till sju lediga platser.
Planerna omfattar också ett gemensamt hus där grannarna ska kunna träffas för middagar och spelkvällar.
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