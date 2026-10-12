Freya och Erik hade hittat huset de ville flytta till med sina två barn. Men när de skulle höja budet en sista gång gick meddelandet till mäklaren inte fram.
De förlorade huset när mobilnätet dog – mitt i budgivningen
Kortare skolväg och precis rätt läge. Huset på Nordstrand i Oslo hade det som Freya, 36, och Erik Murzagaliyev, 34, letade efter.
Deras barn är tre och fem år. Inför det äldsta barnets skolstart ville familjen flytta närmare skolan, berättar paret för VG.
Torsdagen den 8 oktober var de med i budgivningen tillsammans med minst två andra par. Mot slutet gick det snabbt, och Freya och Erik bestämde sig för att höja en sista gång.
Freya skickade budet till mäklaren via Whatsapp, men meddelandet blev aldrig levererat. Torsdagen den 8 oktober var ju nämligen också kvällen då Telenors mobilnät fick problem.
Läs även: Bank-id spärras för svenskar – en prövning kan bli dyr. Dagens PS
Mäklaren fick inget svar
Freya försökte få iväg det, men utan framgång. På andra sidan luren försökte mäklaren Øystein Opheim få kontakt med paret.
Säljaren och de andra köparna kunde han nå. Freya och Erik fick i stället beskedet att huset hade sålts till någon annan.
De tror själva att deras sista bud skulle ha räckt för att vinna. Mäklaren bekräftar för VG att han inte fick tag på dem när affären skulle avgöras.
Först en halvtimme senare fick han ett nyhetsmeddelande om problemen i Telenors mobilnät.
Telenor beklagar parets situation. Bolaget uppger för VG att det ännu inte hittat tecken på att SMS-tjänsten slutade fungera under den aktuella tiden, men utesluter inte att det förekom fler problem än de redan kända.
Missa inte: Svenskarnas rätt att renovera ifrågasätts – vill göra det lättare att neka. Dagens PS
Även nödsamtal drabbades
Under avbrottet hade människor också svårt att nå nödtjänster, enligt Norges kommunikationsmyndighet Nkom.
Felet rättades samma kväll och nu har myndigheten aviserat en granskning av vad som orsakade avbrottet, varför följderna blev så omfattande och om Telenor uppfyllt regelverkets krav.
Vad gäller i en svensk budgivning?
I Norge är bostaden såld när ett bud har accepterats skriftligt inom tidsfristen
På hemmaplan ser reglerna annorlunda ut. Här blir köpet bindande först när både köparen och säljaren har skrivit under köpekontraktet. Dessförinnan kan båda ändra sig. Inte heller ett skriftligt bud är bindande.
Fram till att kontraktet är påskrivet ska mäklaren ta emot och vidarebefordra alla inkomna bud till säljaren. Det gäller även bud som lämnas på ett annat sätt än det som bestämts.
Det högsta budet behöver däremot inte vinna. Säljaren kan exempelvis föredra en köpare som erbjuder en tillträdesdag som passar bättre.
Som spekulant är du heller inte garanterad en sista chans att höja. Mäklaren kan inte lova mer tid, och när säljaren accepterat ett bud behöver övriga budgivare inte tillfrågas igen.
För Freya och Erik väntar nu fler visningar. Enligt paret är utbudet i området litet. Huset som såldes hade just det läge de drömde om.
Läs också: Elpriset steg 49 procent i södra Sverige – förhöjd risk i vinter. E55