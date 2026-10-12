De förlorade huset när mobilnätet dog – mitt i budgivningen

Torsdagen den 8 oktober var de med i budgivningen tillsammans med minst två andra par. Mot slutet gick det snabbt, och Freya och Erik bestämde sig för att höja en sista gång.

Freya skickade budet till mäklaren via Whatsapp, men meddelandet blev aldrig levererat. Torsdagen den 8 oktober var ju nämligen också kvällen då Telenors mobilnät fick problem.

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Mäklaren fick inget svar

Freya försökte få iväg det, men utan framgång. På andra sidan luren försökte mäklaren Øystein Opheim få kontakt med paret.

Säljaren och de andra köparna kunde han nå. Freya och Erik fick i stället beskedet att huset hade sålts till någon annan.

De tror själva att deras sista bud skulle ha räckt för att vinna. Mäklaren bekräftar för VG att han inte fick tag på dem när affären skulle avgöras.

Först en halvtimme senare fick han ett nyhetsmeddelande om problemen i Telenors mobilnät.

Telenor beklagar parets situation. Bolaget uppger för VG att det ännu inte hittat tecken på att SMS-tjänsten slutade fungera under den aktuella tiden, men utesluter inte att det förekom fler problem än de redan kända.

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