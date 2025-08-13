Pensionssparare förlorade miljarder – jakten fortsätter 

Håller ditt bundna bolån på att löpa ut eller tycker du att din bank inte ger dig den räntan du borde ha? Då finns det ett knep som är bättre än alla andra knep när du ska pruta på bolåneräntan.? Det finns flera sätt att förhandla sin boränta på och det finns tusenlappar att spara. …

Kända skandaler

Allra sparkades ut ut premiepensionssystemet redan 2017, detta efter avtalsbrott.

I juli 2021 dömde hovrätten företrädarna till långa fängelsestraff för bland annat trolöshet mot huvudman. Med det skulle företrädarna också betala tillbaka cirka 170 miljoner kronor plus ränta.

I maj 2024 betalades 95 miljoner kronor ut till 86 401 tidigare Allra-sparare.

Även Falcon Funds, där drygt 27 500 sparare hade investerat 3,65 miljarder kronor, stoppades efter misstankar om grova oegentligheter. I mars 2021 dömdes de ansvariga till fängelse. Det rapporterar E55.

Risk för ökade klyftor

I podden lyfter Pettersson Westerberg också en annan utmaning – att valfriheten i pensionssystemet kan leda till ökade skillnader i pensionerna.

”Det är ju komplext. Alltså premiepensionssystemet och tillsammans med tjänstepensionssystemen, där du också får välja individuellt. Det kommer ofrånkomligen leda till större skillnader i slutlig pension”, säger hon.

Hon förklarar att Gini-koefficienten, ett mått på ojämlikhet, troligen kommer att öka och att det därför är viktigt att erbjuda balanserade alternativ för dem som inte gör aktiva val.

