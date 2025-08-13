Pensionsmyndigheten ger inte upp jakten på försvunna pensionspengar. Det berättar Pensionsmyndighetens generaldirektör, Anna Pettersson Westerberg.
Pensionssparare förlorade miljarder – jakten fortsätter
I AP7:s Jubileumspodd berättar generaldirektören Anna Pettersson Westerberg att arbetet med att få tillbaka miljardbelopp som gått förlorade i skandalerna kring Allra, Falcon Funds och GHG fortfarande pågår.
Det rapporterar Finanswatch.
“Lätt att vara efterklok”
Pettersson Westerberg konstaterar att stora summor alltid lockar oseriösa aktörer.
”Jag tror att det är ganska lätt att vara efterklok och tänka vad naiva vi var i början. Men man vet ju att överallt där det finns stora pengar som är lättillgängliga, där brukar kriminalitet dyka upp”, säger hon.
Hon betonar att problemet inte är unikt för pensionsområdet utan en bredare samhällsutmaning. Under åren har myndigheten successivt täppt till kryphål i systemet.
Kända skandaler
Allra sparkades ut ut premiepensionssystemet redan 2017, detta efter avtalsbrott.
I juli 2021 dömde hovrätten företrädarna till långa fängelsestraff för bland annat trolöshet mot huvudman. Med det skulle företrädarna också betala tillbaka cirka 170 miljoner kronor plus ränta.
I maj 2024 betalades 95 miljoner kronor ut till 86 401 tidigare Allra-sparare.
Även Falcon Funds, där drygt 27 500 sparare hade investerat 3,65 miljarder kronor, stoppades efter misstankar om grova oegentligheter. I mars 2021 dömdes de ansvariga till fängelse. Det rapporterar E55.
Risk för ökade klyftor
I podden lyfter Pettersson Westerberg också en annan utmaning – att valfriheten i pensionssystemet kan leda till ökade skillnader i pensionerna.
”Det är ju komplext. Alltså premiepensionssystemet och tillsammans med tjänstepensionssystemen, där du också får välja individuellt. Det kommer ofrånkomligen leda till större skillnader i slutlig pension”, säger hon.
Hon förklarar att Gini-koefficienten, ett mått på ojämlikhet, troligen kommer att öka och att det därför är viktigt att erbjuda balanserade alternativ för dem som inte gör aktiva val.
Läs också: Obegränsad semester – techbolagens nya vapen i jakten på talanger. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
