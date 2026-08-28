Vanliga pensionsvalet kan försvinna 2028 – pensionärerna har blivit rikare 

400 000 har valt försäkringen – kan försvinna

Annat som väckt uppmärksamhet i veckan är premiepensionen. När den börjar betalas ut kan pengarna ligga kvar i fondförsäkring eller flyttas till Pensionsmyndighetens traditionella försäkring.

Omkring 400 000 pensionärer har valt den traditionella försäkringen. Där tar Pensionsmyndigheten över förvaltningen och pensionären får ett garanterat belopp, med möjlighet till ett tilläggsbelopp.

En ny statlig utredning föreslår nu att alternativet ska stängas för nya pensionärer och därefter fasas ut.

Kritiken handlar delvis om att skillnaderna mellan den traditionella försäkringen och AP7 Såfa är svåra att förstå. Alternativen liknar varandra när det gäller bland annat risk, förväntad avkastning och statlig förvaltning.

Men garantin har också ett pris.

För att kunna utlova ett garanterat belopp måste kapitalet placeras försiktigare. Enligt utredningen väntas det leda till lägre avkastning och därmed lägre pension. Garantin beskrivs som en ”chimär”, medan kostnaden i form av utebliven avkastning anses vara ”alltför hög”.

Förändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2028. Än så länge är det dock bara ett utredningsförslag.

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Läs mer här: 400 000 svenskar har valt försäkringen – 2028 kan den försvinna. Dagens PS

Premiepensionen är en del av den allmänna pensionen (Foto: Hasse Holmberg/TT)

Pensionsåldern höjs månad för månad

Veckans pensionsresa går därefter västerut.

Norge vill, precis som Sverige, anpassa pensionsgränserna efter att befolkningen lever längre. Den norska modellen ser däremot ut att bli mer finmaskig än den svenska riktåldern.

En majoritet i Stortinget enades 2024 om att pensionsåldrarna ska höjas gradvis. Regeringen arbetar nu med reglerna och hoppas att förändringarna ska börja gälla den 1 januari 2029.

De exakta åldersgränserna är ännu inte bestämda. Tidigare beräkningar pekar dock mot att varje årskull kan behöva arbeta en till två månader längre än den föregående.

Norrmän födda på 1970-talet kan behöva arbeta omkring ett år längre än de som föddes på 1960-talet. För personer födda 2006 har tidigare beräkningar pekat mot pension vid 71 år och en månad.

Bakgrunden är välbekant även i Sverige. När vi lever längre ska pensionen räcka under fler år.

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Mer om detta: En månad längre för varje årskull – så höjs pensionsåldern från 2029. Dagens PS

Pensionsfällan kan kosta 19 000 i månaden

Vidare till ett av de större valen inför pensionen: Ska tjänstepensionen betalas ut livet ut eller under några få år?

Ett kort uttag kan vara lockande, förstås. Pengarna blir betydligt fler under de första åren som pensionär, när både orken och reslusten förhoppningsvis finns kvar.

Problemet kommer när utbetalningarna upphör.

Skandia har räknat på en privatanställd tjänsteman med en slutlön på 69 200 kronor i månaden. Vid ett femårigt uttag blir den totala pensionen 135 650 kronor i månaden före skatt under de första åren.

När tjänstepensionen tar slut sjunker inkomsten till 29 650 kronor. Med ett livsvarigt uttag hade pensionen i stället legat på omkring 58 000 kronor i månaden.

Skillnaden efter skatt blir cirka 19 350 kronor varje månad.

För höginkomsttagare finns dessutom ytterligare en hake.

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Läs mer här: Vanliga pensionsfällan: 19 000 mindre i månaden – och högre skatt. Dagens PS

Pensionärerna har blivit 7 900 kronor rikare

Vi avslutar pensionsveckan med en siffra som går på tvärs mot bilden av att varje ny generation pensionärer får det sämre.

Mellan 1991 och 2023 ökade medianpensionärens reala disponibla inkomst med 68 procent. Det motsvarar omkring 7 900 kronor mer i månaden, räknat i dagens penningvärde.

Pensionärerna har dessutom stärkt sin ekonomi i förhållande till dem som arbetar. Jämfört med löneutvecklingen har medianpensionärens inkomst ökat med 13 procent sedan 1991. Det motsvarar omkring 2 300 kronor i månaden.

Men förbättringen gäller pensionärerna som grupp – inte var och en.

Den tiondel som hade lägst inkomster 2023 hade omkring 14 000 kronor i disponibel månadsinkomst. Dessutom har inkomsterna ökat betydligt mer bland pensionärer med höga inkomster. Klyftorna har därmed vuxit.

Läs vidare här: Så mycket rikare har Sveriges pensionärer blivit: ”Inte fattig”. Dagens PS

Läs också: De diskuterar pension från 63 år – men Sverige går mot högre åldrar. E55

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