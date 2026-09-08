Bostaden, sparandet och bilen hamnar på bordet när äktenskapet tar slut. Pensionen gör det vanligtvis inte. För den som har arbetat deltid eller tagit ett större ansvar hemma kan skilsmässan således följas av en ekonomisk smäll.
Därför delar du och ditt ex på huset – men inte pensionen
Under 2025 registrerades 21 561 skilsmässor i Sverige. För många av paren väntar nu en bodelning där tillgångar och skulder ska räknas samman.
Men mitt bland bostadsvärden, bankkonton och värdepapper finns en tillgång som följer helt andra regler.
Den pension som makarna har tjänat in under äktenskapet delas nämligen vanligtvis inte. I stället lämnar var och en relationen med sin egen pension, oavsett hur paret har fördelat lönearbete, föräldraledighet och ansvar för hemmet.
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Pensionen följer med sin ägare
Förklaringen är att pensionen inte betraktas som en gemensam tillgång på samma sätt som exempelvis pengar på ett sparkonto.
Den allmänna pensionen är en individuell rättighet som bygger på den egna livsinkomsten. Därför ingår varken inkomstpensionen eller premiepensionen i bodelningen.
Även tjänstepensionen stannar vanligtvis hos den som har tjänat in den. Det beror på att försäkringen i de flesta fall ägs av arbetsgivaren och därför inte räknas som en tillgång som maken eller makan fritt kan förfoga över.
Det finns undantag, bland annat beroende på hur tjänstepensionen är utformad och vem som äger försäkringen. För egenföretagare kan bedömningen också se annorlunda ut.
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Kan slå mot den som arbetat deltid
Reglerna kan få stora konsekvenser för den som har haft lägst lön, varit hemma längst med barnen eller gått ned i arbetstid för familjens skull.
Så länge paret lever tillsammans kan det framstå som en gemensam uppoffring. Den ena arbetar mer och tjänar in mer pension, medan den andra tar ett större ansvar hemma.
Vid en skilsmässa blir resultatet däremot högst individuellt.
”Eftersom pension i regel inte ingår i en bodelning kan det leda till snedfördelningar vid en separation – särskilt om en person har haft en lägre inkomst, tagit större ansvar för familjen genom exempelvis längre uttag av föräldraledighet eller jobbat deltid”, säger SPP:s pensionsekonom Shoka Åhrman.
Eftersom kvinnor statistiskt har lägre löner och tar ett större ansvar för barnen är det också oftare de som riskerar att lämna äktenskapet med den lägre pensionen.
Skillnad på 6 300 kronor i månaden
Länsförsäkringar har räknat på hur pensionsgapet kan se ut för ett gift par i 40-årsåldern.
I exemplet tjänar Oskar i genomsnitt 50 000 kronor i månaden, medan Frida tjänar 30 000 kronor. Frida tar ett större ansvar för föräldraledighet, vab och deltidsarbete eftersom hennes lägre lön gör att det påverkar familjens ekonomi minst.
När pensionen väl ska betalas ut beräknas Oskar få 21 700 kronor i månaden efter skatt. Frida väntas få 15 400 kronor.
Skillnaden blir därmed 6 300 kronor varje månad.
För att nå samma pensionsnivå som Oskar skulle Frida, enligt Länsförsäkringars beräkning, behöva spara 2 000 kronor i månaden fram till pensionen. Kalkylen bygger på en årlig avkastning på omkring 5 procent och utbetalning under 20 år.
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Även det egna sparandet kan delas
Att starta ett separat pensionssparande löser dock inte automatiskt problemet.
Pengar på ett investeringssparkonto, i en kapitalförsäkring eller på en värdepappersdepå räknas normalt som giftorättsgods. Det innebär att även ett sparande som är tänkt att kompensera den som arbetar deltid kan ingå i bodelningen.
För att personen ska få behålla hela sparandet behöver makarna göra det till enskild egendom, exempelvis genom ett äktenskapsförord.
Äldre former av privat pensionssparande, som privat pensionsförsäkring och individuellt pensionssparande, IPS, ingår också normalt i bodelningen. Även där kan ett äktenskapsförord påverka vad som ska delas.
För sambor gäller andra regler. Ett privat sparande på exempelvis ISK eller i kapitalförsäkring räknas normalt inte som samboegendom och delas därför inte vid en separation.
Premiepensionen kan föras över
Gifta par har ytterligare en möjlighet att jämna ut skillnaderna: den som tjänar mest kan föra över framtida premiepensionsrätter till sin partner.
Överföringen påverkar inte hushållets ekonomi här och nu och kan pågå så länge paret önskar. Vid en skilsmässa upphör den automatiskt, men mottagaren behåller de pensionsrätter som redan har förts över.
Det finns dock ett avdrag. Pensionsrätterna minskas med 6 procent i samband med överföringen.
Länsförsäkringar lyfter även andra sätt att jämna ut ekonomin. Den som tjänar mest kan exempelvis stå för en större del av amorteringarna på ett gemensamt bolån.
Det avgörande är att frågan tas upp medan paret fortfarande delar livet, inte först när skilsmässopapperen ligger på bordet.
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