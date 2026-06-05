Löneskillnaderna är stora i Europa. På vissa håll får genomsnittspersonen – utan barn – ut en nettolön på 140 960 kronor per år. På andra håll handlar det om 590 000 kronor.
Så mycket tjänar svenskarna – jämfört med resten av Europa
Redan i februari konstaterade PS att Luxemburg har Europas högsta genomsnittliga heltidslön – omkring 887 000 kronor per år.
Därför är det väl föga förvånande att Luxemburg toppar Europas lönelista även efter att skatter och avgifter är dragna. Det visar en ny jämförelse som kartlagt vad barnfria européer har i nettolön, baserat på siffror från Eurostat.
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Sverige över EU-snittet
EU-snittet ligger på 26 929 euro per år, motsvarande drygt 293 000 kronor. Flera västeuropeiska länder hamnar över den nivån.
Efter Luxemburg följer Irland, där en ensamstående utan barn får ut 44 263 euro, och Danmark med 41 981 euro.
Även Sverige placerar sig högt. Enligt Eurostats siffror får en genomsnittlig svensk arbetstagare utan barn ut 34 624 euro per år efter skatt och sociala avgifter. Det motsvarar drygt 376 000 kronor.
Det placerar Sverige strax under Belgien, men över Finland, Tyskland och Frankrike, rapporterar Business AM.
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Här är lönerna lägst
I tio EU-länder ligger den årliga nettolönen under 20 000 euro (cirka 217 000 kronor). Lägst ligger Ungern (12 967 euro per år), följt av Rumänien, Grekland, Slovakien och Polen.
Även Lettland, Kroatien, Litauen, Tjeckien och Portugal hamnar under 20 000 euro.
Barnfamiljer får olika stöd
Eurostat visar också att familjesituationen spelar stor roll. I vissa länder ökar nettolönen kraftigt för hushåll med barn, tack vare skatterabatter och bidrag.
Där sticker inte minst Tyskland ut. Där får ett eninkomsthushåll med två barn 53 procent mer i nettoinkomst än en ensamstående utan barn.
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