Så mycket tjänar svenskarna – jämfört med resten av Europa 

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Sverige över EU-snittet

EU-snittet ligger på 26 929 euro per år, motsvarande drygt 293 000 kronor. Flera västeuropeiska länder hamnar över den nivån.

Efter Luxemburg följer Irland, där en ensamstående utan barn får ut 44 263 euro, och Danmark med 41 981 euro.

Även Sverige placerar sig högt. Enligt Eurostats siffror får en genomsnittlig svensk arbetstagare utan barn ut 34 624 euro per år efter skatt och sociala avgifter. Det motsvarar drygt 376 000 kronor.

Det placerar Sverige strax under Belgien, men över Finland, Tyskland och Frankrike, rapporterar Business AM.

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