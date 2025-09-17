Då kan din renovering bli en mardröm

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Olika uppfattningar

De vanligaste bekymren är att jobbet inte blir klart i tid, att det inte blir fackmässigt utfört och att priset skenar iväg.

“Vi konsumenter har en bild av vilket arbete vi köper och hantverkaren kanske har en annan”, sa Caroline Nilsson, konsumentvägledare på Konsumentverket, till SVT.

För att slippa konflikter och kostsamma tvister krävs således förberedelser. Det konstaterar Råd & Rön, som har skapat en checklista som minskar risken för problem.

Planera innan du bestämmer dig

Innan du väljer hantverkare gäller det att tänka igenom vad som faktiskt ska göras. En tydlig kravspecifikation gör det lättare att jämföra offerter. Det kan handla om materialval, storlek, tidsramar eller andra viktiga detaljer som annars lätt missas.

Skriv avtal

Ett vanligt misstag är att tro att en offert räcker. Men ett godkännande av en offert är inte samma sak som ett skriftligt avtal. Offerten måste kompletteras med en tydlig överenskommelse om vad som gäller – från pris till tidsplan.

Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier har tagit fram mallar för avtal som rekommenderas att användas.

Kolla företaget noggrant

Alla hantverkare är inte vad de utger sig för att vara. Därför är det viktigt att kontrollera företaget i förväg.

På sajter som Allabolag eller Merinfo går det att se omsättning, skulder och registreringar. Även ansvarsförsäkring och medlemskap i branschorganisationer är viktiga faktorer.

El och VVS kräver särskild kontroll

När det gäller el- och VVS-arbeten ställs extra höga krav. Där räcker det inte att en firma är registrerad – det måste finnas ansvarig elektriker eller VVS-montör med särskild behörighet.

Att anlita en obehörig kan i värsta fall innebära både säkerhetsrisker och ogiltiga försäkringar.

Följ arbetet och slutbesiktningen

Att skriva avtal är viktigt. Men det räcker inte hela vägen. Kunden behöver också följa arbetet under projektets gång och se till att allt dokumenteras.

En slutbesiktning är avgörande för att kunna påvisa eventuella brister och för att ha rätt att kräva åtgärder.

Om tvisten ändå uppstår

Trots noggranna förberedelser kan det uppstå konflikter. Då gäller det att ha sparat kvitton, skriftliga överenskommelser och dokumentation.

Konsumenter kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få sin sak prövad.

Vill du veta vad renoveringen kostar i din stad? Då kan vi slå ett slag för den här kartläggningen.