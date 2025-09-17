Dagens PS
Då kan din renovering bli en mardröm

Många konsumenter får problem med sina hantverkare
Många konsumenter får problem med sina hantverkare (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Ett snabbt handslag, ett muntligt löfte – och bygget är igång. Men när problemen börjar hopa sig står många villaägare handfallna. Ett muntligt avtal räcker nämligen inte långt när tvisten med hantverkaren är ett faktum.

I år kan dina renoveringar bli betydligt billigare

Bland annat kan en renovering av badrummet bli drygt 19 000 kronor billigare i år jämfört med i fjol, enligt en analys från Zmarta

Anledningen är det tillfälligt höjda rotavdraget.

Men byggprojektet kan också leda till problem. 

Många får problem

Många konsumenter får problem med sina hantverkare.

Redan 2019 kunde SVT konstatera att hantverkare “sedan länge är ett av svenska konsumenters största bekymmer”, ett problem som beräknas kosta konsumeterna 10 miljarder per år. 

Och problemen fortsätter. I årets Svarta lista hamnar hantverksbranschen på tredje plats. Sammanlagt 70 företag har svartlistats efter att de struntat i att följa ARN:s beslut i 78 ärenden.

Hantverkare
I årets Svarta lista hamnar hantverksbranschen på tredje plats (Foto: Janerik Henriksson/TT)
Olika uppfattningar

De vanligaste bekymren är att jobbet inte blir klart i tid, att det inte blir fackmässigt utfört och att priset skenar iväg. 

“Vi konsumenter har en bild av vilket arbete vi köper och hantverkaren kanske har en annan”, sa Caroline Nilsson, konsumentvägledare på Konsumentverket, till SVT. 

För att slippa konflikter och kostsamma tvister krävs således förberedelser. Det konstaterar Råd & Rön, som har skapat en checklista som minskar risken för problem. 

Planera innan du bestämmer dig

Innan du väljer hantverkare gäller det att tänka igenom vad som faktiskt ska göras. En tydlig kravspecifikation gör det lättare att jämföra offerter. Det kan handla om materialval, storlek, tidsramar eller andra viktiga detaljer som annars lätt missas.

Skriv avtal 

Ett vanligt misstag är att tro att en offert räcker. Men ett godkännande av en offert är inte samma sak som ett skriftligt avtal. Offerten måste kompletteras med en tydlig överenskommelse om vad som gäller – från pris till tidsplan.

Konsumentverket, Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier har tagit fram mallar för avtal som rekommenderas att användas. 

Kolla företaget noggrant

Alla hantverkare är inte vad de utger sig för att vara. Därför är det viktigt att kontrollera företaget i förväg. 

På sajter som Allabolag eller Merinfo går det att se omsättning, skulder och registreringar. Även ansvarsförsäkring och medlemskap i branschorganisationer är viktiga faktorer.

El och VVS kräver särskild kontroll

När det gäller el- och VVS-arbeten ställs extra höga krav. Där räcker det inte att en firma är registrerad – det måste finnas ansvarig elektriker eller VVS-montör med särskild behörighet. 

Att anlita en obehörig kan i värsta fall innebära både säkerhetsrisker och ogiltiga försäkringar.

Följ arbetet och slutbesiktningen

Att skriva avtal är viktigt. Men det räcker inte hela vägen. Kunden behöver också följa arbetet under projektets gång och se till att allt dokumenteras. 

En slutbesiktning är avgörande för att kunna påvisa eventuella brister och för att ha rätt att kräva åtgärder.

Om tvisten ändå uppstår

Trots noggranna förberedelser kan det uppstå konflikter. Då gäller det att ha sparat kvitton, skriftliga överenskommelser och dokumentation. 

Konsumenter kan vända sig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) för att få sin sak prövad.

Vill du veta vad renoveringen kostar i din stad? Då kan vi slå ett slag för den här kartläggningen.

