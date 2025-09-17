Dagens PS
Svarta listan slår rekord – svenska företag skyldiga 12 miljoner

Svarta listan
Företag som valt att inte följa ARN:s rekommendation (Foto: Jeff Gritchen/Vidar Ruud/Jessica Gow/AP/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 17 sep. 2025Publicerad: 17 sep. 2025

Aldrig tidigare har så många företag valt att strunta i Allmänna reklamationsnämndens beslut. Höstens uppdatering av Svarta listan är den största någonsin.

Svarta listan uppdateras två gånger per år av Råd & Rön. Det handlar om företag som valt att inte ersätta konsumenten i en tvist om ett köp, detta trots att ARN konstaterat att företaget borde göra det. 

Denna gång handlar det om hela 538 ärenden fördelade på 355 företag. Skulle bolagen följa nämndens rekommendationer och ersätta sina kunder rör det sig om drygt tolv miljoner kronor.

Utöver pengar handlar många beslut också om att företag ska reparera, åtgärda eller leverera produkter på nytt – värden som inte syns i den officiella siffran.

Motorområdet dyrast

Bland de olika branscherna sticker motorområdet ut mest när det gäller summor. Här handlar det om 126 ärenden fördelade på 93 företag, främst kopplade till försäljning av begagnade bilar med fel.

“Vår erfarenhet är att eftersom ARN:s beslut endast är rekommendationer och inte juridiskt tvingande väljer ett antal bilhandlare medvetet att inte följa besluten då de inte riskerar direkta juridiska eller ekonomiska konsekvenser”, sa Olle Haglund, M Sveriges juridiska rådgivare, i fjol. 

Totalt rör det sig om närmare sex miljoner kronor, och en stor del av den summan står Tesla för. 

Företaget har rekommenderats att köpa tillbaka två nya bilar för sammanlagt 1 366 670 kronor efter att de levererats utan utlovad parkeringssensor.

Tesla toppar listan lite väl ofta kan man tycka. (Foto: Tesla-fans-schweiz på unsplash)
Hantverkare i topp bland företagen

När det gäller antalet företag hamnar hantverksbranschen på tredje plats. 70 företag har svartlistats efter att de struntat i att följa beslut i 78 ärenden.

Vanliga problem gäller tak, badrum, värmepumpar och solceller. Här uppgår summan till knappt tre miljoner kronor. I många fall rör det sig dock snarare om krav på omleverans och åtgärder än rena ersättningar.

Flygbolagen bland värstingarna

Resebranschen står för färre företag men desto fler ärenden – 113 totalt fördelade på 26 bolag.

Det handlar i huvudsak om flygbolag som inte vill följa EU:s regler kring ersättning för försenade eller inställda flyg. 

Här toppar Turkish Airlines listan med 21 ärenden, följt av Ryanair med 20 och Air France med tolv. Även Lufthansa och Wizz Air finns med, båda med nio ärenden vardera.

Färre dropshippingbolag

I vårens uppdatering av Svarta listan var dropshippingbolagen framträdande. Då toppade Shein listan med 23 ärenden. 

Den här gången är det betydligt färre. Shein finns bara med i två ärenden, medan Asos toppar bland de större namnen med sex ärenden. 

En växande trend

Antalet svartlistade företag har mer än fördubblats sedan hösten 2020. 

Trots att en avgift på 150 kronor infördes 2024 för att lämna in anmälan fortsätter flödet av ärenden att växa.

Vill du veta vilka företag som flest svenskar klagar på? Då kan vi slå ett slag för skamlistan

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

