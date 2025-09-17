Aldrig tidigare har så många företag valt att strunta i Allmänna reklamationsnämndens beslut. Höstens uppdatering av Svarta listan är den största någonsin.
Svarta listan slår rekord – svenska företag skyldiga 12 miljoner
Mest läst i kategorin
Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst
Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister – och betydligt billigare flygbiljetter. Höstlov, potatislov, allhelgonalov och läslov. Vi kan konstatera att kärt lov har många namn. Vi kan också konstatera att det är ett lov då många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. Och det kan löna sig. …
Sverige tar förstaplatsen: ”Rika blir ännu rikare”
Nu får svensk politik de senaste decennierna kvitto på att den lyckats. Här är statistiken som visar att Sverige är etta i Europa. Rika blir ännu rikare. Det handlar om förmögenhetsskillnader i Europa och vilka länder som har den mest orättvisa fördelningen, med ett annat uttryck vilka länder som har de största klasskillnaderna. Som en …
Lista: Här är Sveriges bästa stad att köpa bostad i
Att köpa bostad handlar om både kvadratmeterpris och livskvalitet. Det konstaterar Jotex som i en ny ranking tagit reda på var i Sverige man kan kombinera rimliga kostnader med parker, kaféer och ett trivsamt stadsliv. “Man borde verkligen passa på att köpa nu”, konstaterade mäklaren Jimmy Rossetti från Svensk Fastighetsförmedling häromveckan. Räntorna är tillbaka på …
Se upp: Hon förlorade över 100 000 kronor på två timmar
En växande skara svenskar lockas in i slutna chattgrupper på sociala medier. Där lämnas de kvar med enorma förluster. “Julia”, småbarnsmamma, förlorade över 100 000 kronor på två timmar. Hon hade blivit kontaktad av en person som utgav sig för att vara aktieexpert. I en sluten chattgrupp delades tips som först verkade trovärdiga: små insatser …
Ny spartrend pressar fram förmögenhet – så många har nått miljonen
En viral spartrend pressar fram en förmögenhet. Samtidigt visar siffror hur många svenskar som nått miljonen. Under den gångna veckan har omvänd budgetering tvingat människor att betala sig själva först. Samtidigt har kaffet blivit dyrare efter sommarens andrum medan en ny ranking lyfter fram städer där pris möter livskvalitet. Snart lägger vi ännu en händelserik …
Svarta listan uppdateras två gånger per år av Råd & Rön. Det handlar om företag som valt att inte ersätta konsumenten i en tvist om ett köp, detta trots att ARN konstaterat att företaget borde göra det.
Denna gång handlar det om hela 538 ärenden fördelade på 355 företag. Skulle bolagen följa nämndens rekommendationer och ersätta sina kunder rör det sig om drygt tolv miljoner kronor.
Utöver pengar handlar många beslut också om att företag ska reparera, åtgärda eller leverera produkter på nytt – värden som inte syns i den officiella siffran.
Motorområdet dyrast
Bland de olika branscherna sticker motorområdet ut mest när det gäller summor. Här handlar det om 126 ärenden fördelade på 93 företag, främst kopplade till försäljning av begagnade bilar med fel.
“Vår erfarenhet är att eftersom ARN:s beslut endast är rekommendationer och inte juridiskt tvingande väljer ett antal bilhandlare medvetet att inte följa besluten då de inte riskerar direkta juridiska eller ekonomiska konsekvenser”, sa Olle Haglund, M Sveriges juridiska rådgivare, i fjol.
Totalt rör det sig om närmare sex miljoner kronor, och en stor del av den summan står Tesla för.
Företaget har rekommenderats att köpa tillbaka två nya bilar för sammanlagt 1 366 670 kronor efter att de levererats utan utlovad parkeringssensor.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Svenskarna slår amerikanerna – i skuldsättning
Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …
Hantverkare i topp bland företagen
När det gäller antalet företag hamnar hantverksbranschen på tredje plats. 70 företag har svartlistats efter att de struntat i att följa beslut i 78 ärenden.
Vanliga problem gäller tak, badrum, värmepumpar och solceller. Här uppgår summan till knappt tre miljoner kronor. I många fall rör det sig dock snarare om krav på omleverans och åtgärder än rena ersättningar.
Flygbolagen bland värstingarna
Resebranschen står för färre företag men desto fler ärenden – 113 totalt fördelade på 26 bolag.
Det handlar i huvudsak om flygbolag som inte vill följa EU:s regler kring ersättning för försenade eller inställda flyg.
Här toppar Turkish Airlines listan med 21 ärenden, följt av Ryanair med 20 och Air France med tolv. Även Lufthansa och Wizz Air finns med, båda med nio ärenden vardera.
Färre dropshippingbolag
I vårens uppdatering av Svarta listan var dropshippingbolagen framträdande. Då toppade Shein listan med 23 ärenden.
Den här gången är det betydligt färre. Shein finns bara med i två ärenden, medan Asos toppar bland de större namnen med sex ärenden.
En växande trend
Antalet svartlistade företag har mer än fördubblats sedan hösten 2020.
Trots att en avgift på 150 kronor infördes 2024 för att lämna in anmälan fortsätter flödet av ärenden att växa.
Vill du veta vilka företag som flest svenskar klagar på? Då kan vi slå ett slag för skamlistan.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Då kan din renovering bli en mardröm
Ett snabbt handslag, ett muntligt löfte – och bygget är igång. Men när problemen börjar hopa sig står många villaägare handfallna. Ett muntligt avtal räcker nämligen inte långt när tvisten med hantverkaren är ett faktum. I år kan dina renoveringar bli betydligt billigare.? Bland annat kan en renovering av badrummet bli drygt 19 000 kronor …
Tre stora anledningar att satsa på gas
Gas pekas ut som framtidens fossila bränsle när kol och olja tappar. Prognoser visar att efterfrågan ökar i världens största ekonomier. Naturgas ser ut att bli vinnaren bland de fossila bränslena under de kommande decennierna. En ny rapport från S&P Global Commodity Insights visar att gas kan öka sin betydelse i världens största energimarknader, samtidigt …
Analytikern ser potential i råvaruaktien: ”Köpläge trots motvinden”
En svensk råvaruaktie har pressats av valutaeffekter, tulloro och sänkta prognoser inför Q3. Ändå upprepar analytikern Mats Liss på Swedbank sin köprekommendation. ”Det finns fortfarande mycket att hämta – trots att vi sänker riktkursen” säger han och menar att expansionen i Asien och teknikskiftet inom fordonsindustrin kan göra aktien till en framtida vinnare. Läs även: …
Sveriges elbilsstöd uselt jämfört med Sydeuropa
Medan Italien i oktober inför en EU:s mest generösa elbilspremie med Polen och Grekland hack i häl får elbilsköpare i Sverige bara smulor i en jämförelse. Euronews berättar att Italien snart inför blockets i särklass högsta elbilspremie på 11 000 euro, och att Polen och Grekland nästan matchar detta med 9 000 euro i elbilspremie. …
Så lagrar du potatis som en riktig bonde
Potatis är svenskarnas mest trogna följeslagare vid matbordet. Från Janssons frestelse till fredagstacos – ja, du läste rätt – finns det alltid en plats för vår favorit. Ändå gör vi samma misstag år efter år: vi låter knölarna ligga i plastpåsen på köksbänken tills de ser ut som en science fiction-prototyp. Men det finns hopp. …