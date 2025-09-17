Svarta listan slår rekord – svenska företag skyldiga 12 miljoner

Svarta listan uppdateras två gånger per år av Råd & Rön. Det handlar om företag som valt att inte ersätta konsumenten i en tvist om ett köp, detta trots att ARN konstaterat att företaget borde göra det.

Denna gång handlar det om hela 538 ärenden fördelade på 355 företag. Skulle bolagen följa nämndens rekommendationer och ersätta sina kunder rör det sig om drygt tolv miljoner kronor.

Utöver pengar handlar många beslut också om att företag ska reparera, åtgärda eller leverera produkter på nytt – värden som inte syns i den officiella siffran.

Motorområdet dyrast

Bland de olika branscherna sticker motorområdet ut mest när det gäller summor. Här handlar det om 126 ärenden fördelade på 93 företag, främst kopplade till försäljning av begagnade bilar med fel.

“Vår erfarenhet är att eftersom ARN:s beslut endast är rekommendationer och inte juridiskt tvingande väljer ett antal bilhandlare medvetet att inte följa besluten då de inte riskerar direkta juridiska eller ekonomiska konsekvenser”, sa Olle Haglund, M Sveriges juridiska rådgivare, i fjol.

Totalt rör det sig om närmare sex miljoner kronor, och en stor del av den summan står Tesla för.

Företaget har rekommenderats att köpa tillbaka två nya bilar för sammanlagt 1 366 670 kronor efter att de levererats utan utlovad parkeringssensor.

Tesla toppar listan lite väl ofta kan man tycka. (Foto: Tesla-fans-schweiz på unsplash)