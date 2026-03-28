Så undviker du parkeringsböter med P-skiva – det här är tillåtet och förbjudet

Det avgörande är inte bara att p-skivan syns, utan också hur tiden ställs in och var skivan placeras.

I svensk rätt är utgångspunkten att tiden ska anges med en parkeringsskiva eller motsvarande när tilläggstavlan för p-skiva används.

I en tidigare genomgång framgår det att felaktig användning av p-skivor i vissa fall kan bli betydligt dyrare än många tror, där misstag i värsta fall kan leda till böter på flera tusen kronor.

Det här säger lagen

Trafikförordningen anger att tiden på p-skivan ska ställas in på närmast följande halvtimme från den tidpunkt då parkeringen påbörjades.

Den säger också att skivan ska placeras framtill i bilen eller, om det inte är möjligt, på fordonet så att den är väl synlig och läsbar utifrån.

I lagen står det: ”Skivan ska placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån.”

Det innebär att huvudregeln är inne i bilen, men att det finns ett undantag om det inte är möjligt.

Det viktiga är alltså inte en kreativ lösning i sig, utan att tidsangivelsen går att läsa tydligt utifrån.