En felinställd p-skiva kan snabbt leda till onödiga kostnader. Här är reglerna som avgör vad som gäller och hur du undviker böter.
Så undviker du parkeringsböter med P-skiva – det här är tillåtet och förbjudet
P-skivan är en detalj som ofta missförstås.
Många bilister utgår från att det räcker att lägga fram en skiva i rutan, men reglerna är mer precisa än så.
Det avgörande är inte bara att p-skivan syns, utan också hur tiden ställs in och var skivan placeras.
I svensk rätt är utgångspunkten att tiden ska anges med en parkeringsskiva eller motsvarande när tilläggstavlan för p-skiva används.
I en tidigare genomgång framgår det att felaktig användning av p-skivor i vissa fall kan bli betydligt dyrare än många tror, där misstag i värsta fall kan leda till böter på flera tusen kronor.
Det här säger lagen
Trafikförordningen anger att tiden på p-skivan ska ställas in på närmast följande halvtimme från den tidpunkt då parkeringen påbörjades.
Den säger också att skivan ska placeras framtill i bilen eller, om det inte är möjligt, på fordonet så att den är väl synlig och läsbar utifrån.
I lagen står det: ”Skivan ska placeras framtill i eller, om detta inte är möjligt, på fordonet med tidsangivelsen väl synlig och läsbar utifrån.”
Det innebär att huvudregeln är inne i bilen, men att det finns ett undantag om det inte är möjligt.
Det viktiga är alltså inte en kreativ lösning i sig, utan att tidsangivelsen går att läsa tydligt utifrån.
Misstagen som ofta leder till böter
Det vanligaste felet är att tiden ställs fel.
Kommer du 10.05 ska skivan ställas på 10.30, inte 10.05.
En annan återkommande miss är att bilisten tror att alla typer av lappar eller flera olika skivor i rutan automatiskt accepteras.
Regelverket talar om parkeringsskiva eller motsvarande, men kravet på tydlighet och korrekt tidsangivelse gäller fortfarande.
Det som inte fungerar i praktiken
Att i efterhand försöka rätta en felaktigt inställd tid löser sällan problemet.
Parkeringsreglerna utgår från när parkeringen faktiskt påbörjades, inte från när skivan senare justerades.
För den som vill undvika onödiga avgifter är slutsatsen enkel: ställ tiden rätt direkt, ha bara en tydlig tidsangivelse synlig och kontrollera att platsen verkligen kräver p-skiva.
