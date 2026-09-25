Branschen vädjar: Stoppa "Tindersvindlarens" nya dejtingapp

Israelen utgav sig för att vara en rik miljardärson och juvelerarmagnat på dejtingappen Tinder och lurade kvinnor på stora summor pengar. Det hela uppmärksammades i Netflix-dokumentären ”Tindersvindlaren” från 2022.

Hans födelsenamn är Shimon Hayut. Han dömdes i Israel 2019 för bland annat stöld, bedrägeri och dokumentförfalskning och avtjänade fem månader av ett 15 månader långt fängelsestraff.

”Vet tyvärr hur systemet fungerar”

Han menar att just den erfarenheten gör honom lämpad att utveckla teknik som kan avslöja bedragare och skydda personer på dejtingplattformar.

”Jag vet tyvärr hur systemet fungerar, och jag har utformat något som ska skydda världen. Det finns inget liknande där ute”, säger han enligt DatingNews.

Leviev är medveten om att hans namn kan bli ett problem när han försöker vinna användarnas förtroende. Han hävdar därför att han måste bevisa att tjänsten fungerar och att den uppfyller de krav som ställs på en dejtingplattform.

Men planerna har fått dejtingbranschen att reagera.

Online Dating and Discovery Association, ODDA, har vänt sig direkt till Apple och Google och uppmanat bolagen att vägra distribuera, eller ta bort, en dejtingapp som grundats, drivs eller frontas av Leviev.

”Att en dömd bedragare får någon form av koppling till vår bransch undergräver allvarligt det arbete som sektorn gör för att bekämpa bedrägerier”, säger ODDA vd Simon Newman till International Consortium of Investigative Journalists.

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Branschorganisationen pekar på att dejtingplattformar under flera år har investerat i bland annat identitetskontroller, AI-baserade säkerhetssystem och varningar för att upptäcka romansbedrägerier.

”Det kan bara få negativa konsekvenser för både plattformarna och användarna”, säger han om Levievs planer.