När Mark Zuckerbergs slottsköp blev känt i augusti talades det om 20-30 miljoner euro. Nu finns en registrerad köpesumma.
Zuckerberg köpte slott – nu avslöjas den verkliga prislappen
Det är dyrt att bo ståndsmässigt. Även med miljardärsmått mätt blev Mark Zuckerbergs nya hem på Irland en betydligt större affär än vad de första uppgifterna antydde.
När PS rapporterade om köpet av Strancally Castle i augusti talades det om ett pris på cirka 20 miljoner euro.
Men nu har en betydligt högre summa dykt upp i det irländska fastighetsprisregistret: 51 171 155 euro, rapporterar The Irish Times.
Det är mer än dubbelt så mycket som de cirka 20 miljoner euro som tidigare nämndes. Köpet slutfördes den 17 augusti, men registeruppgiften publicerades först den 7 oktober.
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Hela egendomen kan ha kostat mer
Den registrerade summan omfattar huvudbyggnaden och upp till 0,4 hektar mark. Hela egendomen är dock på cirka 178 hektar.
Det innebär, enligt uppgifter från ovanstående nämnda tidning, att Zuckerberg och hans fru Priscilla Chans totala utgift bör vara betydligt högre när hela egendomen räknas in.
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En lång promenad till middagen
Så vad får då Meta-bossen för pengarna?
Strancally Castle ligger vid floden Blackwater i grevskapet Waterford. Det byggdes omkring 1830 för den tidigare konservative parlamentsledamoten John Keily och ritades av arkitekterna James och George Richard Pain.
Huvudbyggnaden har tre våningar och omfattar 16 000 kvadratfot. Bara att gå från köket till matsalen ska ta cirka fyra och en halv minut i rask takt.
De tidigare ägarna, Michael och Giancarla Alen-Buckley, köpte slottet för 25 år sedan och har genomfört en omfattande restaurering. Michael är medgrundare till investmentbolaget RAB Capital medan Giancarla är dotter till den avlidne hotellägaren Charles Forte.
Slottet blir ett hem för besöken
Familjen Zuckerberg väntas fortsätta bo i USA och använda slottet under vistelser på Irland. Meta har sitt internationella huvudkontor i landet och omkring 1 500 anställda där.
”Mark och hans familj är glada över att fortsätta ta hand om detta historiska hem och ser fram emot att tillbringa tid på Irland, där Meta har sitt internationella huvudkontor”, säger en talesperson för Zuckerberg till The Irish Times.
Paret har också börjat bidra till föreningslivet i trakten. Enligt RTÉ har Zuckerberg och Chan skänkt sammanlagt 150 000 euro till tre närliggande GAA-klubbar: Shamrocks, Tallow och Lismore.
Varje klubb får 50 000 euro, fördelat över två år.
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