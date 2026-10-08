Zuckerberg köpte slott – nu avslöjas den verkliga prislappen

När PS rapporterade om köpet av Strancally Castle i augusti talades det om ett pris på cirka 20 miljoner euro.

Men nu har en betydligt högre summa dykt upp i det irländska fastighetsprisregistret: 51 171 155 euro, rapporterar The Irish Times.

Det är mer än dubbelt så mycket som de cirka 20 miljoner euro som tidigare nämndes. Köpet slutfördes den 17 augusti, men registeruppgiften publicerades först den 7 oktober.

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Hela egendomen kan ha kostat mer

Den registrerade summan omfattar huvudbyggnaden och upp till 0,4 hektar mark. Hela egendomen är dock på cirka 178 hektar.

Det innebär, enligt uppgifter från ovanstående nämnda tidning, att Zuckerberg och hans fru Priscilla Chans totala utgift bör vara betydligt högre när hela egendomen räknas in.

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