Fler bostadsaffärer i september – ”god aptit”

Prisutvecklingen skiljer sig åt om man jämför bostadsrätter och villor. Sett över hela riket ökade priset på bostadsrätter med 1,6 procent i september medan priset på villor sjönk med 0,4 procent, jämfört med augusti.

Villapriserna sjönk något i Storstockholm men ökade samtidigt i Storgöteborg. Även i Malmö syntes en ökning.

”I vår kvartalsundersökning med medlemmar ges bilden av en marknad med god aptit som upplevs som mer förutsägbar än på länge, trots osäkerheten om framtida räntor”, säger Oskar Öholm, vd för Mäklarsamfundet, i ett pressmeddelande.