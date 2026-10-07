Hyresrabatt på 2 000 kronor i månaden – ska locka nya hyresgäster trots bostadsbrist

Gratis SL-kort

Nu provar förvaltaren Sveaviken Property Management en ovanlig metod för att fylla bostäderna: den som flyttar in erbjuds ett gratis SL-kort under tre månader. För många av trerummarna ges dessutom 2 000 kronor i hyresrabatt per månad under det första halvåret.

En etta i Ekbacken kostar omkring 9 000 kronor i månaden, medan tvåorna ligger på mellan 11 000 och 14 000 kronor. En trea kostar omkring 15 000 kronor före rabatten.

”Ekbacken har ett fint läge i Kungsängen med både natur och kollektivtrafik nära. Vi vill att nya hyresgäster ska komma in i sitt område på ett smidigt sätt, och ett SL-kort är ett enkelt sätt att välkomna dem”, säger Peter Backström, vd på Sveaviken Property Management.

Problemet med sådana rabatter från början är att hyrorna är för dyra för att privatpersoner ska ha råd, menar Per Nordlund, ansvarig förhandlare i området på Hyresgästföreningen.

”Jag har inte sett detta tidigare”, säger han gällandes gratis SL-kort och tusenlappar i hyresrabatt.

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Hyrorna stiger snabbt

Färska siffror från Statistiska centralbyrån, SCB, visar att hyrorna i nyproducerade hyresrätter steg kraftigt under 2025. Årshyran uppgick i genomsnitt till 2 565 kronor per kvadratmeter, vilket var drygt 10 procent högre än för nyproduktionen året före. En nybyggd trerummare hade en genomsnittlig månadshyra på 13 571 kronor.

Fastighetsägarna har samtidigt konstaterat att vakanserna ökat sedan 2022. Problemen är störst i mindre kommuner och på vissa orter där det byggts mycket i förhållande till befolkningsutvecklingen. I storstadsregionernas centrala delar är vakanserna däremot fortfarande mycket låga.

Även andra värdar har börjat använda lockpriser. Hem & Hyra har tidigare rapporterat om allt från hyresfria månader och Ikea-presentkort till fleråriga hyresrabatter för bostäder som varit svåra att hyra ut.

Normala hyror

Enligt Peter Backström på Sveaviken är de höga hyrorna i Ekbacken inga konstigheter, sedan det rör sig om nya lägenheter med modern standard.

”Att flytta till en nyproducerad bostad är ett stort beslut och många hushåll tar god tid på sig. Därför lägger vi stor vikt vid att visa vad området och lägenheterna har att erbjuda”, säger han.

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