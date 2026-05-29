Då går säkringen hos villaägare – grannfejder bryter ut

Snacka med varann – bråka inte

”Om grannens höga tujahäck skuggar din uteplats finns det sällan en tydlig lag att luta sig mot. Ofta måste människor i stället förlita sig på dialog och sunt förnuft. Kanske är det också därför de här frågorna väcker så starka känslor”, säger Lisa Hjelm.

Rapporten visar dock att en klar majoritet av svenska villaägare fått hjälp av sin granne senaste året. Det är inte bara känslor i svall, tvärtom dominerar goda grannrelationer, vilket också gör att många trivs och känner sig trygga.

Goda grannar – med viss distans

”Många beskriver något unikt med livet som villaägare – en samhörighet som uppstår när man delar tomtgränser, hjälper varandra i vardagen och lever nära varandra under lång tid”, konstaterar Hjelm på Villaägarnas riksförbund.

I rapporten ”Det dina grannar stör sig på – och uppskattar hos dig” svarar nästan åtta av tio villaägare att de helst vill vara på god fot med sina grannar, om än på avstånd.

