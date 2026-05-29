Hundar som skäller, lösspringande katter och högljudda fester är irritationsmoment som skadar grannsämjan mellan villaägare.
Då går säkringen hos villaägare – grannfejder bryter ut
Även ovårdade villatomter hamnar högt upp på listan över saker som väcker ilska hos villaägare.
Det visar en ny rapport från Villaägarnas riksförbund, där nästan hälften uppger att de någon gång hamnat i bråk med en granne.
Villaägarna har oskrivna regler
”Frågan om grannar och relationerna till dem väcker verkligen starka känslor. I undersökningen blir det tydligt att det finns sociala koder i svenska villaområden, nästan som oskrivna regler för hur man förväntas vara mot sina grannar”, säger Lisa Hjelm, kommunikationschef på Villaägarnas riksförbund.
I villaområden är det tydligt att hänsyn är viktigt, särskilt eftersom grannfrågor är ganska svagt reglerade juridiskt.
Även att kunna mötas i samtal, kommunikationen, är av stor betydelse för att upprätthålla trivseln grannar emellan bland villaägare.
Läs också: Vänlig men tyst – så vill svenskarna ha sina grannar DagensPS
Snacka med varann – bråka inte
”Om grannens höga tujahäck skuggar din uteplats finns det sällan en tydlig lag att luta sig mot. Ofta måste människor i stället förlita sig på dialog och sunt förnuft. Kanske är det också därför de här frågorna väcker så starka känslor”, säger Lisa Hjelm.
Rapporten visar dock att en klar majoritet av svenska villaägare fått hjälp av sin granne senaste året. Det är inte bara känslor i svall, tvärtom dominerar goda grannrelationer, vilket också gör att många trivs och känner sig trygga.
Läs även: Grannen spred skräck i hyreshuset – satte in vakter DagensPS
Goda grannar – med viss distans
”Många beskriver något unikt med livet som villaägare – en samhörighet som uppstår när man delar tomtgränser, hjälper varandra i vardagen och lever nära varandra under lång tid”, konstaterar Hjelm på Villaägarnas riksförbund.
I rapporten ”Det dina grannar stör sig på – och uppskattar hos dig” svarar nästan åtta av tio villaägare att de helst vill vara på god fot med sina grannar, om än på avstånd.
Läs mer: Rädsla och pinsamhet håller grannarna isär DagensPS
Läs vidare: Störiga grannar driver svenskar på flykt DagensPS