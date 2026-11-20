Bostadspriserna stiger i Sverige. Ändå har nästan fyra av tio bostadsrätter fått sänkt pris i vissa delar av landet. För den som går i köptankar kan det alltså finnas fynd att göra.
Här kan du fynda bostad – nästan 4 av 10 prissänkta
I Kronobergs län har 39 procent av bostadsrätterna som varit till salu under oktober fått sitt utgångspris sänkt. Det är den högsta andelen i landet och en ökning från 33 procent samma månad förra året.
Siffrorna kommer från en sammanställning av Bostadsrätterna, som med hjälp av statistik från BooliPro har undersökt hur vanligt det är med prissänkningar runt om i Sverige.
För bostadsköpare kan det finnas möjligheter att förhandla, särskilt på orter där många bostäder konkurrerar om köparnas intresse.
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Var tredje bostadsrätt har prissänkts
Kronoberg följs av Västerbotten och Kalmar, där 34 procent av bostadsrätterna fått sänkt pris. I Södermanland är motsvarande andel 33 procent och i Blekinge 32 procent.
I Västerbotten har prissänkningarna också blivit betydligt vanligare. Förra året hade 27 procent av bostadsrätterna fått sänkt pris, jämfört med 34 procent i oktober i år.
Enligt Claudia Wörmann, privatekonom på Bostadsrätterna, kan många säljare fortfarande ha prisförväntningar som hör hemma på en marknad med lägre räntor. Köparna räknar däremot noggrannare på vad bostaden faktiskt kommer att kosta.
”När köpare och säljare har olika bild av vad bostaden är värd blir resultatet ofta längre försäljningstider och prissänkningar”, säger hon.
Hon tror dessutom att utvecklingen kan förstärkas om räntorna fortsätter uppåt.
Färre prissänkningar i Stockholm
I Stockholms län har 21 procent av bostadsrätterna fått sänkt pris, jämfört med 24 procent förra året.
Allra lägst är andelen i Norrbottens län, där 12 procent av bostadsrätterna prissänkts. För ett år sedan var motsvarande siffra 19 procent.
Wörmann uppmanar bostadssäljare att utgå från dagens marknad när de bestämmer sitt pris. Att hålla fast vid tidigare prisnivåer kan bli kostsamt om bostaden blir liggande osåld.
”När många säljer först och köper sen kan man som säljare vänta på rätt pris. Då bildas ett förråd av bostäder till salu som konkurrerar med varandra”, säger hon.
Bostadspriserna stiger trots sänkningarna
Att många bostadsrätter får sitt utgångspris sänkt behöver förstås inte betyda att bostadspriserna sjunker. Tvärtom har de faktiska försäljningspriserna stigit
Enligt Svensk Mäklarstatistik ökade bostadsrättspriserna i Sverige med 1,9 procent i oktober. På ett år har priserna stigit med 5,8 procent.
I Storstockholm var uppgången hela 3,8 procent under månaden medan priserna i Stormalmö sjönk med 0,6 procent.
Fler bostäder byter också ägare. Under oktober såldes 11 400 bostadsrätter, fem procent fler än samma månad förra året.
Dessutom har försäljningstiderna kortats något. Enligt Boolis oktoberstatistik låg lägenheterna ute i genomsnitt 59 dagar, en dag kortare än i oktober 2025.
Hela listan – här har flest bostadsrätter prissänkts
|Län
|Prissänkta bostadsrätter
|Kronoberg
|39 %
|Västerbotten
|34 %
|Kalmar
|34 %
|Södermanland
|33 %
|Blekinge
|32 %
|Örebro
|31 %
|Västernorrland
|31 %
|Gävleborg
|29 %
|Värmland
|29 %
|Dalarna
|28 %
|Skåne
|27 %
|Jönköping
|27 %
|Västmanland
|27 %
|Västra Götaland
|26 %
|Gotland
|25 %
|Halland
|25 %
|Östergötland
|24 %
|Uppsala
|22 %
|Stockholm
|21 %
|Jämtland
|17 %
|Norrbotten
|12 %
Statistiken omfattar bostadsrätter som varit till salu under oktober och någon gång fått priset sänkt. Prissänkningen behöver alltså inte ha skett just under oktober.
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