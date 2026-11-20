Siffrorna kommer från en sammanställning av Bostadsrätterna, som med hjälp av statistik från BooliPro har undersökt hur vanligt det är med prissänkningar runt om i Sverige.

För bostadsköpare kan det finnas möjligheter att förhandla, särskilt på orter där många bostäder konkurrerar om köparnas intresse.

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Var tredje bostadsrätt har prissänkts

Kronoberg följs av Västerbotten och Kalmar, där 34 procent av bostadsrätterna fått sänkt pris. I Södermanland är motsvarande andel 33 procent och i Blekinge 32 procent.

I Västerbotten har prissänkningarna också blivit betydligt vanligare. Förra året hade 27 procent av bostadsrätterna fått sänkt pris, jämfört med 34 procent i oktober i år.

Enligt Claudia Wörmann, privatekonom på Bostadsrätterna, kan många säljare fortfarande ha prisförväntningar som hör hemma på en marknad med lägre räntor. Köparna räknar däremot noggrannare på vad bostaden faktiskt kommer att kosta.

”När köpare och säljare har olika bild av vad bostaden är värd blir resultatet ofta längre försäljningstider och prissänkningar”, säger hon.

Hon tror dessutom att utvecklingen kan förstärkas om räntorna fortsätter uppåt.