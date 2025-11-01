Dagens PS
Svenskarna lämnar Hemnet: “Gräver sin egen grav” 

Hemnet
Hemnets position som ledande bostadsplattform utmanas (Foto: Carl-Olof Zimmerman/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 01 nov. 2025Publicerad: 01 nov. 2025

Hemnet har länge dominerat svensk bostadsmarknad. Men nu tyder utvecklingen på att glansen så sakta börjar falna.

Dagens PS kunde rapportera om utvecklingen redan i somras. Då var smärtgränsen nådd, menade mäklarna. 

”Spekulanterna har insett att många av de bästa bostäderna ofta säljs innan de når Hemnet och har ändrat sitt sökbeteende därefter”, säger nu Peter Waern, regionchef på mäklarfirman Bjurfors, i en intervju med Dagens Industri

Fler bostäder säljs utanför plattformen

Enligt SBAB:s Mäklarbarometer säljs var fjärde bostad i storstäderna utanför Hemnet – en markant ökning från året innan.

Utvecklingen tyder på att fler säljare inleder processen på andra håll, till exempel via mäklarnas egna spekulantregister eller genom konkurrenter som Booli och Boneo.

Peter Waern kallar det ett trendbrott.

I hans region har andelen bostäder som annonseras på Hemnet sjunkit från 75 till 65 procent på ett år.

“Hemnet är fortsatt portalen med flest besökare, men de mest köpbenägna spekulanterna har i allt större utsträckning hittat till Booli och Boneo”, säger han.

Prishöjningar väcker missnöje

Hemnet har under de senaste åren höjt sina priser kraftigt, något som inte gått obemärkt förbi. Bolagets intäkter per annons har fyrfaldigats sedan 2020, från 1 760 kronor till över 7 600 kronor i år.

Det dyraste paketet, Max, kostar nu upp till 32 490 kronor.

Samtidigt menar mäklare att det provisionsbaserade systemet gör att säljare indirekt styrs mot det dyrare valet, något som enligt Affärsvärlden fått Statliga Fastighetsmäklarinspektionen att överväga åtgärder mot Hemnets provision till mäklare. 

Hemnets nya ersättningsmodell har väckt ilska hos mäklare
Mäklare och säljare rasar mot Hemnets stigande annonspriser, samtidigt ökar andelen bostäder som säljs utanför plattformen (Foto: TT/Fredrik Sandberg)

Konkurrenterna växer 

Samtidigt växer konkurrenterna snabbt.

Booli ökade sin trafik med 43 procent i september jämfört med året innan, enligt vd:n Sebastian Wickert.

Även Boneo, som fokuserar på bostäder som ännu inte lagts ut på Hemnet, gynnas av trenden.

”Om intresset är svalt lägger säljaren ofta ut annonsen på Hemnet som ett sista steg. Det beror till stor del på att mäklare och säljare vill undvika de höga kostnaderna för Hemnets annonspaket”, säger Boneos vd Fredrik Engdahl till DI. 

Han menar att fler säljare i dag vill testa intresset innan de betalar för en dyr Hemnet-annons.

”När annonsen väl kommer upp på Hemnet, som många mäklare brukar säga, då den är bränd. Då måste man i värsta fall sänka priset på bostaden och visa att det är sänkt – och så ligger den där i två tre månader”, fortsätter han. 

“Gräver en grav” 

”Det känns som att man ligger på smärtgränsen i dag”, sa en mäklare i Stockholmsområdet tidigare i år. 

“Jag tror väl att Hemnet lite börjar gräva en grav för sig självt. Motstånd finns hos kunder och mäklare, för det påverkar oss och vad vi får betalt från kunden”.

Fredrik Kjell, vd på Husman Hagberg, håller med:

”Det kan ju kosta uppemot 20 000 kronor att köpa en annons med en viss paketering. Och någonstans går väl en gräns för vad en säljare är beredd att betala”.

En ny bostadskarta växer fram

Johan Bergman, vd för Mäklarhuset, menar i sin tur att de ökade priserna inte är huvudorsaken till kundernas förändrade beteende. Snarare är det en del av en långsiktig trend. Samtidigt tror han att trenden med den så kallade förmarknaden bara har börjat. 

När marknaden hettar till igen, tror han att ännu fler bostäder säljs innan de når Hemnet.

“Då kommer ännu fler objekt sannolikt att säljas innan offentlig exponering, vilket ökar betydelsen av mäklarnas spekulantregister”, säger han till DI. 

Analytiker tonar ned oron

Alla delar förvisso inte bilden av att Hemnet är på väg att tappa greppet.

Enligt Georg Attling, analytiker på Pareto Securities, är kursfallet på omkring 35 procent i år överdrivet.

”Det här är en omotiverad nedgång som grundar sig i vad jag tror är felaktiga slutsatser kring att Hemnet förlorar stora marknadsandelar”, säger han till Affärsvärlden. 

“Booli är definitivt en konkurrent, men kanske inte en lika farlig konkurrent som marknaden verkar tycka”, fortsätter han. 

Attling menar att nedgången snarare speglar en trög bostadsmarknad med höga räntor och svårigheter att matcha köpare och säljare.

Han tror att aktiviteten på marknaden – och Hemnets annonser – kommer att öka igen när bostadsmarknaden vänder uppåt.

Här kan du läsa mer om kritiken mot Hemnets annonspriser.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

