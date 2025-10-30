Mer än 1 100 svenska villaägare går troligen miste om bidraget som ska uppmuntra till energieffektivisering, det är ett hårt slag mot småhusägarna.
Kalldusch för villaägare – snuvade på "mycket pengar"
”30 000 kronor. Det är mycket pengar för oss här och nu”, säger Brommabon Fabian Lindh till SVT som berättar att han nu troligen blir utan stödet som han gått och hoppats på.
Han har gjort renoveringar och köpt ny värmepump.
Bakgrunden till att många villaägare ser ut att inte få energieffektiviseringsstödet är att det tagit slut.
För många småhusägare har ansökt om det.
Samhället tjänar på villaägarnas effektivisering
Sedan 2023 har villaägare kunnat söka bidraget som i dagsläget är upp till 30 000 kronor, exempelvis för att installera i en ny värmepump eller bättre isolering i syfte att spara energi, vilket är en vinst för samhället i stort.
I år har 300 miljoner kronor avsatts för stödet. Men i och med att pengarna redan är slut är trycket hårt på Länsstyrelsen som administrerar och betalar ut det. Telefonen går varm hos myndigheten från besvikna småhusägare.
Regeringen vill höja bidraget till max 60 000 kronor
”Mina kollegor och jag sitter i telefon flera timmar om dagen och svarar på frågor kring detta”, säger Johan Petrén, som är handläggare på Länsstyrelsen och nationell samordnare för stödet, till SVT.
Länsstyrelsen uppger att det saknas mellan 20 och 40 miljoner kronor för att klara efterfrågan.
Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag i budgetpropositionen för 2026 om att förlänga bidraget med 300 miljoner kronor om året fram till 2030, och att höja det maximala energieffektiviseringsstödet till 60 000 kronor per hushåll.
Däremot finns det inga besked om att betala ut pengarna retroaktivt till villaägare som gjort investeringar på området.
