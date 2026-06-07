Så skrämmer du banken att sänka boräntan – se tricket

Jämför vad andra betala för sina lån

”Bankerna gör lite olika bedömningar och då är det bra att du som kund har koll på var du kan få den bästa bolåneräntan”, säger Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen till tidningen och råder hushåll att jämföra vad bolånet kostar jämfört med andra banker. Särskilt för rörligt bolån med tre månaders bindningstid.

I mars låg den genomsnittliga rörliga räntan hos de åtta största bolånebankerna på 2,62 procent. Skillnaden mellan banken med högst och lägst snittränta var 0,26 procentenheter.

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”För ett bolån på två miljoner kronor motsvarar det en skillnad på drygt 5 000 kronor per år i räntekostnad. I januari var skillnaden mellan högsta och lägsta snittränta större, 0,58 procentenheter. Det motsvarar drygt 11 000 kronor per år på samma lånebelopp”, skriver Finansinspektionen.

Miljonärerna i gräddfilen hos Nordnet

Nordnet sticker ut med en låg snittränta, men det beror på att nätmäklaren har förmånliga ränteerbjudanden till sina private banking-kunder, som är miljonärer.

Moa Langemark på FI påminner i artikeln om att ställa banken mot väggen. Om du inte lyckas pruta på bolånet utan får betala onödigt mycket pengar i förhållande till vad andra gör – då kan det vara dags att byta bank. Var tuff i förhandlingarna och hota med att vända dig till en rival om motparten sätter sig på tvären.

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Plocka fram ditt ess ur rockärmen

Kolla upp vad konkurrenterna erbjuder innan du börjar förhandla med din bank. Då har du ett trumfkort på handen. Enligt Finansinspektionens expert är det enklare än många tror att flytta sitt bolån till en annan bank, medan det kan vara mer komplext att flytta exempelvis sitt lönekonto.

Var inte rädd för att sätta press på din bank. Begär ut ett digitalt amorteringsunderlag, det räcker ibland för att banken ska falla till föga och direkt erbjuda en mer tacksam boränta, förklarar Moa Langemark i GP.

Då är dokumentet ett oavvisligt krav

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I amorteringsunderlaget får du en samlad bild av villkoren för ditt bolån. Bland annat hur mycket du amorterar av på skulden för tillfället.

Det är också så att amorteringsunderlaget behövs om du planerar att flytta ditt bolån. Banker är enligt lagen skyldiga att på begäran snabbt lämna ut dokumentet digitalt.

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