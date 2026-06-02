Effekt av nya bolånereglerna uteblir

Den 1 april trädde de nya bolånereglerna i kraft för den svenska bostadsmarknaden. Kortfattat innebär förändringarna att det skärpta amorteringskravet slopades. Dessutom höjdes bolånetaket från 85 till 90 procent. Avsikten har varit att få fart på bostadsmarknaden och underlätta för bland annat för förstagångsköpare att komma in på bostadsmarknaden.

Kritiker har dock varnat för att förändringarna i stället skulle leda till stigande bostadspriser och göra det ännu svårare för exempelvis unga köpare att vinna budgivningar.

Utebliven effekt

Två månader efter regelförändringarna har effekten uteblivit. Statistik från SBAB och bostadssajten Booli visar att bostadspriserna steg med 1 procent i maj medan specifikt lägenhetspriserna stod stilla.

Dessutom, när normala säsongseffekter och andra tillfälliga effekter har rensats bort, så ökade priserna med modesta 0,4 procent. SBAB:s chefsekonom Robert Boije ser den oroliga omvärldssituationen som en förklaring:

Det som sker i omvärlden kan påverka bostadspriserna men det är svårt att veta, säger han och syftar bland annat på osäkerheten kopplad till energikrisen i Mellanöstern.

Skjuta iväg

Robert Boije var samtidigt en av dem som inte bedömde att bostadspriserna skulle skjuta i väg speciellt mycket.

Vår ingång var att det är ganska få som berörs av de här ändringarna, det vill säga slår i både bolånetaket respektive omfattas av det här utvidgade amorteringskravet. Vår bedömning har varit att det skulle ha en ganska liten betydelse för bostadspriserna, säger han.

Medan lägenhetspriserna stod stilla steg huspriserna med 1,4 procent i maj och med 0,5 procent rensat för säsongseffekter.

Huspriserna ligger därmed 7 procent under toppnivån våren 2022. Att priserna skulle stiga kraftigt under resterande 2026 ser Robert Boije som osannolikt. Olika ekonomiska stimulanser för hushållen som lanserats spelar mindre roll än hur omvärldssituationen utvecklar sig, bedömer han.

Flera av de här stöden som matmoms och elstöd är ju tänkta att vara temporära även om vi nu får se om politikerna mäktar med att ta bort ändringarna när de väl införts. Jag tänker att när man köper en bostad så är det en långsiktig affär, säger han.