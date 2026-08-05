Mest eftertraktat är en pool, därefter bastu följt av ett eget gym, enligt ny undersökning bland drygt 1 000 svenskar i åldrarna 18 till 84 år.
Rapport: Det drömmer svenskarna om till hemmet
Fastighetsbyrån har låtit svenska hushåll fantisera om det där lilla extra till hemmet. Tydligt är att avkoppling och välmående står i fokus, men skillnaderna är stora på vad kvinnor och män ser som lyxiga attribut till drömhemmet.
Pool är mest eftertraktat bland kvinnor, där 34 procent har det på sin önskelista. Hos männen är det i stället bastun som toppar listan – nästan var tredje man (31 procent) drömmer om det.
Kvinnor vill ha en robot som städar
Kvinnor längtar också efter lyxiga förvaringslösningar, nästan tre av tio kvinnor vill ha en walk-in-closet eller ett walk-in-skafferi (30 procent.
Bland männen är intresset betydligt lägre – endast 11 procent önskar sig en walk-in-closet och 15 procent ett walk-in-skafferi.
Nästan var fjärde kvinna önskar att det fanns en en robot som tar hand om städning, tvätt och andra hushållssysslor i hemmet, framgår det vidare.
Pool hamnar i topp i undersökningen
Annars är det pool, som totalt sett, står högst på drömlistan.
”Pooltrenden är något vi sett tydligt de senaste åren. Fler och fler drömmer om en pool i trädgården, inte minst nu under sommaren när solen steker. Det är också en kraftig ökning av de som gör slag i saken och bygger en pool. Främst för egen njutning såklart. Men det är även något som höjer värdet på bostaden”, säger Johan Vesterberg, pr- och kommunikationschef på Fastighetsbyrån.
Här är svenskarnas hushållsdrömmar i korthet:
Pool – 31 procent
Bastu – 26 procent
Gym – 24 procent
Walk-in-skafferi – 22 procent
Robot som utför hushållsuppgifter – 21 procent
Stor och lyxig walk-in-closet – 20 procent
Proffsutrustning i köket – 20 procent
Spa med jacuzzi – 18 procent
Proffsig ljudanläggning i hela bostaden – 12 procent
Vet ej – 8 procent
Biograf – 7 procent
Sportanläggning (tennisbana, basketplan etc.) – 7 procent
Annat – 6 procent
Topplista män:
- Bastu – 31 procent
- Pool – 28 procent
- Gym – 24 procent
- Proffsutrustning i köket – 23 procent
- Spa med jacuzzi / Robot som utför hushållsuppgifter – 19 procent
Topplista kvinnor:
- Pool – 34 procent
- Stor och lyxig walk-in-closet / Walk-in-skafferi – 30 procent
- Robot som utför hushållsuppgifter – 24 procent
- Gym – 23 procent
- Bastu – 18 procent
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