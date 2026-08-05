Rapport: Det drömmer svenskarna om till hemmet

Samla pensionen på ett ställe och få bättre överblick

Pool är mest eftertraktat bland kvinnor, där 34 procent har det på sin önskelista. Hos männen är det i stället bastun som toppar listan – nästan var tredje man (31 procent) drömmer om det.

Kvinnor vill ha en robot som städar

Kvinnor längtar också efter lyxiga förvaringslösningar, nästan tre av tio kvinnor vill ha en walk-in-closet eller ett walk-in-skafferi (30 procent.

Bland männen är intresset betydligt lägre – endast 11 procent önskar sig en walk-in-closet och 15 procent ett walk-in-skafferi.

Nästan var fjärde kvinna önskar att det fanns en en robot som tar hand om städning, tvätt och andra hushållssysslor i hemmet, framgår det vidare.