Ikea satsar på ny second hand-sajt

Gör pensionen enklare att förstå och hantera

Men det innebär också att Kamprads livsverk fortsätter utmana traditionella svenska sajter på andrahandsmarknaden med sin nya satsning, exempelvis Blocket och Tradera.¨

Sedan tidigare bedriver företaget second hand-försäljning i Sverige.

Läs mer: Ikea säljer begagnade möbler online – cirkulärbutik på nätet DagensPS

Ikea lovar att berätta mer

Enligt The Guardian kan medlemmar köpa och sälja begagnade produkter när den svenska möbeljätten lanserar sin nya sajt de närmaste månaderna.

Ikea har för avsikt att berätta mer om satsningen framöver och det finns även en spansk version av verksamheten, som uppges vara förankrad med med förifyllda produktbeskrivningar och prisförslag från Ikea.

Därtill erbjuds återförsäljaren 15 procent extra på priset på den sålda varan om de betalar med företagets presentkort.

Som exempel kan nämnas att populära Ikea-fåtöljer säljs för halva priset på second hand-sajten i Spanien.

Läs vidare: Tar upp kampen mot Blocket: ” Rimligt affärsmässigt” DagensPS

ANNONS

Läs också: Köttbullarna lockar mer än möblerna DagensPS