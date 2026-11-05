Ett hus med garage, ett annat nära järnvägsstationen och ett tredje i två våningar. Prislappen? Noll kronor. I Japan har vissa bostäder blivit så svåra att sälja att ägarna hellre skänker bort dem.
Här skänks husen bort gratis – därför vill ägarna bli av med dem
Att köpa hus kan gräva hål även i de mest välfyllda av plånböcker. Ett hus med tillhörande tomt, helt gratis, vore väl därför inte så dumt?
På vissa håll i Japan är det fullt möjligt. Här finns husägare som är så angelägna om att bli av med sina fastigheter att de skänker bort dem.
Bakom dessa ovanliga erbjudanden finns ett växande problem med övergivna bostäder, så kallade akiya.
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Tre hus – helt gratis
Ett exempel hittar vi i den japanska kommunen Kamiichi. Där erbjuds för närvarande tre hus för noll yen, enligt kommunens webbplats.
Ett av dem är ett enplanshus från 1965, beläget nära en järnvägsstation. Ett annat är ett tvåvåningshus från 1968, där ett äldre förråd ska rivas innan fastigheten överlåts.
Det tredje huset är från 1973, har två våningar och garage.
Samtliga erbjuds tillsammans med marken, utan någon köpeskilling.
Totalt har 44 fastigheter annonserats ut i kommunen, varav 41 redan har överlåtits eller fått avtal tecknade.
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Ägarna vill bli av med husen
Även på andra håll i Japan försöker kommunerna hjälpa husägare att bli av med sina tomma fastigheter.
I Hakusan finns ett särskilt system för fastigheter som ägarna vill lämna ifrån sig utan ersättning. Vissa hus är så svåra att sälja, exempelvis på grund av sitt läge, att ägarna är beredda att skänka bort dem.
Även Hokuto har infört ett program för gratisöverlåtelser. Det startade i april 2025 och gör det möjligt för husägare att hitta personer som vill ta över deras fastigheter.
Miljontals bostäder står tomma
Att allt fler husägare vill bli av med sina fastigheter hänger ihop med Japans krympande och åldrande befolkning. När människor flyttar från mindre orter eller äldre husägare går bort blir många bostäder stående utan någon som vill ta över dem.
För ägarna kan de tomma husen bli en ekonomisk belastning. Fastighetsskatten ska fortfarande betalas och byggnaderna behöver underhållas, trots att ingen bor där. Att skänka bort fastigheten kan därför vara ett sätt att slippa framtida kostnader.
Enligt The Japan Times fanns det 2023 omkring 3,86 miljoner tomma bostäder i Japan som varken var till salu, uthyrda eller användes som fritidshus.
Det var ungefär 370 000 fler än fem år tidigare.
Räknar man även in andra kategorier av obebodda bostäder uppgick antalet till omkring nio miljoner.
Problemet har blivit så omfattande att den japanska regeringen nu planerar nya finansieringsmöjligheter för företag som rustar upp tomma hus och gör dem tillgängliga för bland annat unga familjer.
Enligt Japan Research Institute kan antalet tomma bostäder som inte finns på marknaden eller används som fritidshus närma sig sex miljoner år 2043.
Gratis hus kan bli en dyr affär
Även ett hus som skänks bort kan förstås kosta en hel del pengar.
Kamiichis kommun påpekar exempelvis att den nya ägaren fortfarande måste stå för kostnader som registrering av ägarbytet, olika skatter och eventuella renoveringar.
Även flyttkostnader tillkommer.
För äldre hus kan dessutom upprustningen bli omfattande, särskilt om byggnaden har stått tom under lång tid.
Kommunen erbjuder visserligen vissa ekonomiska bidrag till personer som uppfyller kraven för att ta över och börja använda en fastighet.
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