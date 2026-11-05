Här skänks husen bort gratis – därför vill ägarna bli av med dem

Ägarna vill bli av med husen

Även på andra håll i Japan försöker kommunerna hjälpa husägare att bli av med sina tomma fastigheter.

I Hakusan finns ett särskilt system för fastigheter som ägarna vill lämna ifrån sig utan ersättning. Vissa hus är så svåra att sälja, exempelvis på grund av sitt läge, att ägarna är beredda att skänka bort dem.

Även Hokuto har infört ett program för gratisöverlåtelser. Det startade i april 2025 och gör det möjligt för husägare att hitta personer som vill ta över deras fastigheter.

Miljontals bostäder står tomma

Att allt fler husägare vill bli av med sina fastigheter hänger ihop med Japans krympande och åldrande befolkning. När människor flyttar från mindre orter eller äldre husägare går bort blir många bostäder stående utan någon som vill ta över dem.

För ägarna kan de tomma husen bli en ekonomisk belastning. Fastighetsskatten ska fortfarande betalas och byggnaderna behöver underhållas, trots att ingen bor där. Att skänka bort fastigheten kan därför vara ett sätt att slippa framtida kostnader.

Enligt The Japan Times fanns det 2023 omkring 3,86 miljoner tomma bostäder i Japan som varken var till salu, uthyrda eller användes som fritidshus.

Det var ungefär 370 000 fler än fem år tidigare.

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Räknar man även in andra kategorier av obebodda bostäder uppgick antalet till omkring nio miljoner.

Problemet har blivit så omfattande att den japanska regeringen nu planerar nya finansieringsmöjligheter för företag som rustar upp tomma hus och gör dem tillgängliga för bland annat unga familjer.

Enligt Japan Research Institute kan antalet tomma bostäder som inte finns på marknaden eller används som fritidshus närma sig sex miljoner år 2043.

Gratis hus kan bli en dyr affär

Även ett hus som skänks bort kan förstås kosta en hel del pengar.

Kamiichis kommun påpekar exempelvis att den nya ägaren fortfarande måste stå för kostnader som registrering av ägarbytet, olika skatter och eventuella renoveringar.

Även flyttkostnader tillkommer.

För äldre hus kan dessutom upprustningen bli omfattande, särskilt om byggnaden har stått tom under lång tid.

Kommunen erbjuder visserligen vissa ekonomiska bidrag till personer som uppfyller kraven för att ta över och börja använda en fastighet.

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