I dag går tiden ut – det här måste husägare göra för att slippa avgift 

Alla husägare behöver inte deklarera

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Har du fått ett förslag till nytt taxeringsvärde räcker det att kontrollera att uppgifterna stämmer. Är allt korrekt behöver du inte skicka in något.

Har du däremot fått en fastighetsdeklaration måste du fylla i de uppgifter som saknas och lämna in den senast i dag.

Detsamma gäller om du upptäcker felaktiga uppgifter i ditt taxeringsförslag.

Det kan exempelvis handla om att du har byggt ut huset eller renoverat köket eller badrummet sedan den senaste taxeringen.

”När du loggar in i e-tjänsten får du hjälp att kontrollera och uppdatera uppgifterna om din fastighet. Du kan också ställa frågor direkt till en handläggare via vår chatt”, förklarar fastighetshandläggaren Ann Bylund i ett pressmeddelande.

Deklarationen kan lämnas digitalt via myndighetens e-tjänst, där du också får en kvittens på att uppgifterna skickats in.

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Många husägare kan få sänkt taxeringsvärde

Nästa års fastighetstaxering kan också innebära en förändring i husägarnas ekonomi.

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Taxeringsvärdet används bland annat för att beräkna den kommunala fastighetsavgiften och ska motsvara 75 procent av fastighetens bedömda marknadsvärde två år före taxeringsåret.

Eftersom bostadspriserna har sjunkit i stora delar av Sverige väntas många småhus få lägre taxeringsvärden.

Enligt Skatteverkets beräkningar handlar det om en genomsnittlig minskning på 3 procent i landet.

Hur mycket fastighetsavgiften förändras beror dock på husets taxeringsvärde och det tak som gäller för avgiften.

Besluten skickas ut i juni 2027 till husägare med digital brevlåda. Övriga får sina beslut med posten i början av juli.

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