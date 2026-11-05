Att sälja bostaden med vinst brukar innebära en välkommen slant på kontot. Men du kan faktiskt ha förlorat pengar på affären och ändå behöva betala hundratusentals kronor i vinstskatt. Nu kräver Stockholms Handelskammare ändrade regler.
Du kan förlora pengar på din bostad – och ändå få 323 000 i vinstskatt
Du köper ett hus, bor där i sisådär tio år och säljer det sedan för betydligt mer än du betalade. En lyckad bostadsaffär, kan tyckas.
Men om priserna i samhället har stigit ännu mer under tiden kan vinsten i själva verket vara en förlust.
Trots det kan Skatteverket kräva dig på hundratusentals kronor i vinstskatt.
Det uppmärksammar Stockholms Handelskammare i en ny rapport.
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Förlorar 331 000 kronor – får betala vinstskatt
För att illustrera hur dagens skatteregler fungerar har Handelskammaren tagit fram ett räkneexempel.
Ett par köper ett radhus i Stockholms län 2015 för omkring 5,4 miljoner kronor. Tio år senare säljer de det för sju miljoner.
Efter mäklararvodet landar den beskattningsbara vinsten på knappt 1,47 miljoner kronor.
Med dagens regler innebär det en vinstskatt på drygt 323 000 kronor.
Problemet?
Under de tio åren har inflationen gjort att pengarna tappat i värde. Om inköpspriset räknas upp med inflationen visar Handelskammarens beräkning att paret i själva verket har gjort en förlust på drygt 331 000 kronor, räknat i köpkraft och efter försäljningskostnaden.
Ändå ska de betala 323 000 kronor i skatt.
”Det är inte rimligt att människor kan förlora pengar på sin bostad och samtidigt behöva betala hundratusentals kronor i vinstskatt”, tycker Daniella Waldfogel, vd för Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.
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Därför vill Handelskammaren ändra reglerna
I dag beskattas vinsten vid försäljning av en privatbostad normalt med 22 procent. Beräkningen tar ingen hänsyn till hur inflationen har förändrat pengarnas värde sedan bostaden köptes.
Fram till skattereformen 1990/91 fanns regler som innebar att inköpspriset för småhus räknades upp med inflationen.
Nu vill Stockholms Handelskammare återinföra en sådan inflationsjustering, även för bostadsrätter.
Skattesatsen på 22 procent skulle vara kvar, men inköpspriset och större renoveringskostnader skulle räknas upp med konsumentprisindex.
I exemplet med paret här ovan skulle skatten då försvinna helt.
För bostadsägare som gjort stora vinster även efter inflationen skulle skatten däremot finnas kvar. I ett annat räkneexempel från rapporten minskar skatten från omkring 4,5 till 3,4 miljoner kronor.
Flyttkedjor stannar av
Enligt Handelskammaren bidrar reavinstskatten till att människor bor kvar i bostäder som inte längre passar deras behov.
”När skatter gör det svårare att flytta riskerar hela flyttkedjor att stanna av. Nu behöver nästa regering ta ansvar för att fler bostäder ska kunna byta ägare”, säger Waldfogel.
Organisationen vill därför att regeringen lägger fram ett förslag om inflationsjusterad vinstskatt, något som enligt Handelskammaren skulle minska de ekonomiska hindren för att flytta.
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