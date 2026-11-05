Du kan förlora pengar på din bostad – och ändå få 323 000 i vinstskatt

Trots det kan Skatteverket kräva dig på hundratusentals kronor i vinstskatt.

Det uppmärksammar Stockholms Handelskammare i en ny rapport.

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Förlorar 331 000 kronor – får betala vinstskatt

För att illustrera hur dagens skatteregler fungerar har Handelskammaren tagit fram ett räkneexempel.

Ett par köper ett radhus i Stockholms län 2015 för omkring 5,4 miljoner kronor. Tio år senare säljer de det för sju miljoner.

Efter mäklararvodet landar den beskattningsbara vinsten på knappt 1,47 miljoner kronor.

Med dagens regler innebär det en vinstskatt på drygt 323 000 kronor.

Problemet?

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Under de tio åren har inflationen gjort att pengarna tappat i värde. Om inköpspriset räknas upp med inflationen visar Handelskammarens beräkning att paret i själva verket har gjort en förlust på drygt 331 000 kronor, räknat i köpkraft och efter försäljningskostnaden.

Ändå ska de betala 323 000 kronor i skatt.

”Det är inte rimligt att människor kan förlora pengar på sin bostad och samtidigt behöva betala hundratusentals kronor i vinstskatt”, tycker Daniella Waldfogel, vd för Stockholms Handelskammare, i ett pressmeddelande.

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