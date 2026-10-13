Grannarna får betala när ryssar flyr landet – slukar hela lönen

Ryssar som fruktar att skickas till kriget i Ukraina söker sig till grannländerna. Där ökar efterfrågan på bostäder. I Armeniens huvudstad kostar en tvåa nu mer att hyra än en genomsnittlig månadslön i landet.
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800-900 euro i månaden för en tvåa. Det ska jämföras med Armeniens genomsnittliga månadslön på omkring 790 euro, före skatt.
För den som söker bostad i huvudstaden Jerevan kan hyran alltså överstiga hela lönen redan innan skatt och andra utgifter är betalda.
Enligt uppgifter från Euronews söker sig både ryska medborgare och armenier som tidigare bott i Ryssland till staden för att undvika risken för mobilisering till kriget i Ukraina.
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Skatten läggs på hyran
Ryska medborgare får stanna i Armenien utan visum i upp till 180 dagar per år. Efterfrågan på bostäder är särskilt stor i Jerevan.
Vid registrering av hyresavtal krävs nu också en skatt på 10 procent. Den förs vanligtvis vidare till hyresgästen.
Även lägenhetspriserna har stigit. Enligt Armeniens fastighetsmyndighet ökade de genomsnittliga lägenhetspriserna i Jerevan med 2,9 procent i augusti jämfört med juli. På ett år var uppgången 23,5 procent.
Av de fastighetsaffärer som utländska medborgare gör i Armenien står ryssar för omkring 72 procent.
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Hyrorna steg med upp till 70 procent
Tiotusentals ryssar bor nu också i Georgien. Där kan ryska medborgare stanna utan visum i upp till 360 dagar. Ett kort besök i ett grannland gör det möjligt att börja om perioden.
I huvudstaden Tbilisi ligger månadshyrorna för enklare bostäder från omkring 450-730 euro. Större eller mer exklusiva lägenheter kostar 910-2 700 euro, ibland mer.
Georgiens genomsnittliga månadslön ligger samtidigt på omkring 750 euro före skatt, enligt landets statistikmyndighet.
De största hyresökningarna kom under 2022-2023, efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. Då steg hyrorna med 60-70 procent.
Efter sommarens topp har hyrorna i Georgien dock sjunkit och i stort sett stabiliserats.
På Tbilisis nyproduktionsmarknad har ryssarnas andel av affärerna också minskat. Under 2026 stod georgier för 76 procent av affärerna, enligt investmentbanken Galt & Taggart. Israeliska köpare stod för 11 procent och ryska för 3 procent.
Fler köper i Belarus
I Belarus har ryska bostadsköpare i stället blivit fler.
Efter invasionen fungerade landet först som en plats att resa vidare från, men fler blev sedan kvar. När den partiella mobiliseringen tillkännagavs i september 2022 ökade efterfrågan kraftigt på kortare hyreskontrakt i Minsk och gränsstäderna Brest och Gomel.
Ryska köpare står nu för över 10 procent av fastighetsaffärerna i Belarus, jämfört med 2 procent ett år tidigare, enligt landets fastighetsmyndighet.
I Minsk ökade ryssarnas efterfrågan på bostäder med 10-15 procent under 2026. Stadens bostadspriser per kvadratmeter steg samtidigt med 25,6 procent på ett år.
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