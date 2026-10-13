Grannarna får betala när ryssar flyr landet – slukar hela lönen

Enligt uppgifter från Euronews söker sig både ryska medborgare och armenier som tidigare bott i Ryssland till staden för att undvika risken för mobilisering till kriget i Ukraina.

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Skatten läggs på hyran

Ryska medborgare får stanna i Armenien utan visum i upp till 180 dagar per år. Efterfrågan på bostäder är särskilt stor i Jerevan.

Vid registrering av hyresavtal krävs nu också en skatt på 10 procent. Den förs vanligtvis vidare till hyresgästen.

Även lägenhetspriserna har stigit. Enligt Armeniens fastighetsmyndighet ökade de genomsnittliga lägenhetspriserna i Jerevan med 2,9 procent i augusti jämfört med juli. På ett år var uppgången 23,5 procent.

Av de fastighetsaffärer som utländska medborgare gör i Armenien står ryssar för omkring 72 procent.

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