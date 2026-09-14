Drömhus på Marstrand till försäljning – kan nå över 100 miljoner

Villa Havet omfattar 414 kvadratmeter fördelade på åtta rum, varav fem sovrum. Tomten är 1 097 kvadratmeter stor.

Högt i tak

Huset har renoverats och restaurerats till modern standard, samtidigt som ägarna ska ha försökt bevara byggnadens historiska karaktär, skriver Svenska Dagbladet om annonsen.

På tomten finns bland annat en pool, ett poolhus med pentry och bastu samt en boulebana. I källarvåningen finns en vinkällare och en jaktinspirerad inredning.

Villan kännetecknas också av höga fönster, stora ytor och generös takhöjd, enligt mäklaren.

Fastigheten ligger på Marstrandsön, där bilar inte är tillåtna. Besökare behöver lämna bilen på fastlandet och ta färjan över till ön. Något garage hör därför inte till bostaden.

Läs mer: Tv:n avlyssnar hemmet – nu säljs husen för småpengar. Dagens PS