Ett sällsynt objekt har lagts ut på marknaden. Villa Havet på Marstrand tros kunna inbringa ett niosiffrigt belopp.
Drömhus på Marstrand till försäljning – kan nå över 100 miljoner
En villa från 1823 på bilfria Marstrandsön har lagts ut till försäljning.
Priset är inte fastställt, men mäklaren bedömer att fastigheten kan säljas för mer än 100 miljoner kronor.
Villa Havet omfattar 414 kvadratmeter fördelade på åtta rum, varav fem sovrum. Tomten är 1 097 kvadratmeter stor.
Högt i tak
Huset har renoverats och restaurerats till modern standard, samtidigt som ägarna ska ha försökt bevara byggnadens historiska karaktär, skriver Svenska Dagbladet om annonsen.
På tomten finns bland annat en pool, ett poolhus med pentry och bastu samt en boulebana. I källarvåningen finns en vinkällare och en jaktinspirerad inredning.
Villan kännetecknas också av höga fönster, stora ytor och generös takhöjd, enligt mäklaren.
Fastigheten ligger på Marstrandsön, där bilar inte är tillåtna. Besökare behöver lämna bilen på fastlandet och ta färjan över till ön. Något garage hör därför inte till bostaden.
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Ingen offentlig prislapp
På tomten fanns tidigare ett annex som användes som pensionat, men byggnaden är numera borta. Huvudhuset har däremot alltid varit en privatbostad.
Någon offentlig prislapp har ännu inte satts. Mäklaren bedömer dock att ett slutpris över 100 miljoner kronor är en relevant nivå, baserat på tidigare affärer och kunskap om marknaden.
Marstrandsön är dessutom klassad som en fornlämning, vilket gör nybyggnation mycket svår.
Det begränsade utbudet av fastigheter bidrar till att göra Villa Havet särskilt attraktiv för köpare som söker en historisk och unik bostad.
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