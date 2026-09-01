Efter flera år av kostnadschocker börjar läget stabiliseras för Sveriges bostadsrättsföreningar. Men för den som hoppas på en lägre månadsavgift är det för tidigt att fira. El och uppvärmning fortsätter att pressa föreningarnas ekonomi.
Ljusning för bostadsrätter – men avgiften kan fortsätta stiga
Kostnadskurvan har åtminstone slutat peka brant uppåt.
Under årets andra kvartal uppgick omkostnaderna för en genomsnittlig bostadsrättsförening till 626 165 kronor. Det visar ett nytt BRF-index från Sveriges BostadsrättsCentrum, SBC.
Det är 0,1 procent mindre än under samma period förra året.
Läs även: Bostäder nu lika billiga som 2015 – ”historiskt gynnsamt läge”. Dagens PS
Räntorna ger föreningarna andrum
Bakom stabiliseringen finns framför allt lägre räntekostnader. Även den breda posten ”övriga kostnader”, där bland annat fastighetsskötsel och reparationer ingår, har minskat.
”Det är positivt att kostnadsutvecklingen har stabiliserats och att vi inte ser samma snabba förändringar som tidigare. Det innebär samtidigt inte att föreningarnas ekonomi är tillbaka på tidigare nivåer”, säger Jenny Söderberg, ekonomisk expert på SBC.
Den billigare finansieringen äts nämligen delvis upp på annat håll. Både el och uppvärmning ligger enligt SBC fortfarande betydligt högre än för ett år sedan.
”Elkostnaderna ligger fortfarande högt jämfört med för ett år sedan och fortsätter att vara en av de stora utmaningarna i många bostadsrättsföreningars budget”, konstaterar Söderberg.
Dessutom har fjärrvärmepriset för mindre flerbostadshus stigit med i genomsnitt 4,6 procent under 2026, enligt statistik från Energiföretagen Sverige.
Missa inte: Sälj din bostad i Stockholm – köp villa och bli skuldfri. Dagens PS
Nästan alla har höjt avgiften
De senaste årens kostnadsökningar har redan satt tydliga spår på månadsavierna.
Enligt SBAB har 92 procent av landets bostadsrättsföreningar höjt avgiften sedan inflationen och räntorna började stiga 2022. Bland dessa föreningar har avgiften höjts med i genomsnitt 15 procent.
Avgifterna ska inte bara täcka räntor, värme, sophämtning och andra löpande kostnader. Föreningen behöver också spara till framtida renoveringar och underhåll.
Att kostnaderna nu planar ut betyder därför inte automatiskt att månadsavgiften följer efter.
Höstens budget avgör
Under hösten ska många föreningar besluta om nästa års budget. SBC uppmanar styrelserna att inte enbart titta på de närmaste månadernas räkningar.
”En flerårsbudget ger styrelsen bättre förutsättningar att planera större investeringar, hantera framtida kostnadsökningar och skapa en långsiktigt hållbar ekonomi”, säger Jenny Söderberg.
För bostadsrättsägaren är beskedet därmed dubbelt. Risken för samma snabba kostnadsökningar som tidigare tycks ha minskat. Samtidigt kan dyr energi och behovet av ett större ekonomiskt säkerhetsavstånd göra att avgiften ändå fortsätter uppåt.
Läs också: 58 000 kronor för färjeresan – nu växer kritiken mot Gotlandspriserna. E55