Ljusning för bostadsrätter – men avgiften kan fortsätta stiga

Det är 0,1 procent mindre än under samma period förra året.

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Räntorna ger föreningarna andrum

Bakom stabiliseringen finns framför allt lägre räntekostnader. Även den breda posten ”övriga kostnader”, där bland annat fastighetsskötsel och reparationer ingår, har minskat.

”Det är positivt att kostnadsutvecklingen har stabiliserats och att vi inte ser samma snabba förändringar som tidigare. Det innebär samtidigt inte att föreningarnas ekonomi är tillbaka på tidigare nivåer”, säger Jenny Söderberg, ekonomisk expert på SBC.

Den billigare finansieringen äts nämligen delvis upp på annat håll. Både el och uppvärmning ligger enligt SBC fortfarande betydligt högre än för ett år sedan.

”Elkostnaderna ligger fortfarande högt jämfört med för ett år sedan och fortsätter att vara en av de stora utmaningarna i många bostadsrättsföreningars budget”, konstaterar Söderberg.

Dessutom har fjärrvärmepriset för mindre flerbostadshus stigit med i genomsnitt 4,6 procent under 2026, enligt statistik från Energiföretagen Sverige.

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