Tre stölder, en stulen bil och en jakt på en tjuv i dotterns flipflops. Boendeexperten Anders Carlén har haft sina beskärda delar av objudna besök. Ändå tänker han inte skaffa hemlarm.
Svenska hemlarm får hård kritik: "Bygger på rädsla"
I en krönika hos Privata Affärer ifrågasätter Carlén varför svenska hushåll ska lägga tusentals kronor om året på larm, när bostadsinbrotten blir allt färre.
Han konstaterar att ett larm knappast hade hjälpt vid någon av stölderna och riktar kritik mot larmbolagens marknadsföring.
”Hela affärsmodellen bygger på rädsla”, skriver han.
Villainbrotten har rasat
Antalet bostadsinbrott i Sverige har också minskat kraftigt de senaste åren.
Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes 4 261 inbrott i villor och radhus under 2025. Det är 69 procent färre än 2016, då motsvarande antal var 13 879.
Minskningen har fortsatt under 2026. Under årets första sex månader anmäldes 1 849 villainbrott, vilket var 11 procent färre än under samma period förra året, enligt Brås preliminära statistik.
Därtill har hushållens egen rapporterade utsatthet minskat. I Brås nationella trygghetsundersökning uppgav 0,7 procent av hushållen i småhus att de utsattes för bostadsinbrott under 2025. Tio år tidigare var andelen 2,0 procent.
Brå pekar bland annat på skärpta gränskontroller, färre attraktiva stöldobjekt i bostäder och ökat hemarbete under pandemin som möjliga förklaringar till utvecklingen.
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Över 70 000 kronor på tio år
Trots att inbrotten blir färre kan svenska hushåll få betala stora summor för att skydda sina hem.
Enligt jämförelsesajten Larmkollen kostar ett larmpaket från Verisure sammanlagt 73 350 kronor under tio år. Motsvarande kostnad hos Sector Alarm är 61 630 kronor och hos SecuritasHome 52 405 kronor.
Beräkningarna utgår från ett standardiserat villapaket och priser från första kvartalet 2026.
Lås och belysning gav bättre skydd
Dyrt är det, alltså. Och hur mycket ett hemlarm faktiskt minskar risken för inbrott är svårt att slå fast.
I en brittisk studie publicerad i Security Journal 2017 undersökte forskarna Andromachi Tseloni och hennes kollegor hur olika säkerhetsåtgärder hängde samman med bostadsinbrott.
Studien byggde på brottsofferundersökningar i England och Wales från 2008 till 2012.
När forskarna jämförde olika säkerhetsåtgärder visade sig hemlarm vara ett dåligt skydd på egen hand. Bostäder som enbart hade hemlarm drabbades oftare av inbrott än bostäder som saknade de undersökta säkerhetsanordningarna.
Betydligt bättre skydd var förknippat med ordentliga dörrlås och utomhusbelysning. Allra bäst fungerade kombinationer av flera åtgärder, exempelvis dörr- och fönsterlås tillsammans med utomhusbelysning.
Forskarna kunde däremot inte avgöra om hemlarmen i sig påverkade inbrottsrisken. Studien visar ett statistiskt samband, inte att larmen orsakar fler inbrott.
Saknas starka bevis för hemlarmen
Även brittiska College of Policing har granskat forskningen.
I en genomgång från 2022 konstaterar myndigheten att det saknas högkvalitativa utvärderingar av hur olika typer av hemlarm påverkar brottsligheten.
Resultaten är blandade, och undersökningarna har bland annat svårt att skilja mellan enklare larm och mer avancerade system med professionell övervakning.
Intervjuer med inbrottstjuvar visar samtidigt att vissa övervakade larmsystem kan ha en avskräckande effekt.
Myndigheten rekommenderar därför att hemlarm kombineras med bland annat bättre dörr- och fönsterskydd samt timerstyrd inomhusbelysning.
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