Han konstaterar att ett larm knappast hade hjälpt vid någon av stölderna och riktar kritik mot larmbolagens marknadsföring.

”Hela affärsmodellen bygger på rädsla”, skriver han.

Villainbrotten har rasat

Antalet bostadsinbrott i Sverige har också minskat kraftigt de senaste åren.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) anmäldes 4 261 inbrott i villor och radhus under 2025. Det är 69 procent färre än 2016, då motsvarande antal var 13 879.

Minskningen har fortsatt under 2026. Under årets första sex månader anmäldes 1 849 villainbrott, vilket var 11 procent färre än under samma period förra året, enligt Brås preliminära statistik.

Därtill har hushållens egen rapporterade utsatthet minskat. I Brås nationella trygghetsundersökning uppgav 0,7 procent av hushållen i småhus att de utsattes för bostadsinbrott under 2025. Tio år tidigare var andelen 2,0 procent.

Brå pekar bland annat på skärpta gränskontroller, färre attraktiva stöldobjekt i bostäder och ökat hemarbete under pandemin som möjliga förklaringar till utvecklingen.

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