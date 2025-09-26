Finansminister Elisabeth Svantesson (M) har höjt rösten mot de svenska storbankerna efter att de inte följt Riksbankens senaste räntesänkning i exakt samma takt. Men bankerna anser att kritiken är orättvis.
Efter Svantessons attack: Bankerna slår tillbaka
Svantesson uppmanar nu bolånekunder att bli “tuffare” mot sina banker och, om inget annat hjälper, överväga att byta bank.
På tisdagen sänkte Riksbanken styrräntan med 0,25 procentenheter till 1,75 procent. Därefter har flera storbanker meddelat sänkningar på 0,20 procentenheter för sina rörliga bolåneräntor. Något som inte räcker enligt Svantesson.
Ministern riktar är kritisk och menar att vinsterna “sticker i ögonen” hos många svenskar, säger hon, särskilt i ett läge där hushåll redan är hårt pressade ekonomiskt, rapporterar bland annat Sveriges Radio.
Bankerna slår tillbaka kritiken
Bankerna tycker att kritiken inte är berättigad och slår nu tillbaka, skriver EFN. De menar att de redan har sänkt räntorna mer än vad Stibor, marknadsräntan, har fallit, och att det därför inte finns något automatisk samband mellan Riksbankens styrränta och kundräntor.
Stibor, Stockholm Interbank Offered Rate, har enbart sjunkit med 0,12 procentenheter, sedan Riksbanken sänkte styrräntan. Det innebär att bankerna nu har sänkt mer än Stibor, men inte lika mycket som styrräntan.
“Ett nytt räntebeslut från Riksbanken påverkar marknadsräntorna, men det finns inget helt direkt samband. Bankerna har sänkt mer än Stibor den här gången. De följer varandra, men inte exakt – även om vi ligger nära”, säger Marcus Larsson, Treasurychef på Handelsbanken till EFN.
Bankerna pekar också på att deras upplåningskostnader och finansiering påverkas av fler faktorer än bara styrräntan.
Politiskt utspel
Samtidigt framhåller experter att skillnaden på 0,05 procentenheter mellan Riksbankens sänkning och bankernas justering kan innebära stora intäkter för bankerna, skriver Omni.
Enligt Peter Werleus ränteförvaltare på Norron ska Svantessons utspel snarare ska tolkas politiskt och inte ekonomiskt.
“Det här är en politisk signal till bankerna om att Riksbankens sänkning ska ut så mycket som den kan mot konsument. Svantesson vill ha igång konsumenterna, hon vill ha in förtroende i ekonomin. Det är tacksamt ur ett politiskt perspektiv”, säger han till EFN.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fri Köpenskap, Food Supply och Fastighetsvärlden.
